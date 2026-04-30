Từ đứa "chỉ cần nghĩ đến ô tô là muốn nôn", tôi đã trị dứt điểm say xe để tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn

Nếu bạn là người mà mỗi chuyến du lịch đều bắt đầu bằng cơn nôn và kết thúc bằng việc nằm bẹp dí trong phòng khách sạn trong khi cả nhà đang tưng bừng ăn hải sản, thì tin tôi đi, tôi chính là "đồng môn" hạng nặng của bạn.

Trước đây, với tôi, ô tô là một hình phạt đầy ám ảnh. Chỉ cần đứng chờ xe thôi, cái mùi xăng nồng nặc quyện với mùi máy lạnh cũ kỹ cũng đủ làm đầu óc tôi quay cuồng, cổ họng dâng lên vị chua chát. Tôi đã từng thử qua mọi phương cách từ uống thuốc đến mức ngủ lịm đi chẳng biết trời đất là gì, dán đủ loại miếng dán sau tai cho đến ngậm gừng hay bấm huyệt, nhưng tất cả chỉ là những liều thuốc giảm đau tạm thời, chẳng thể nào dập tắt được nỗi sợ hãi nguyên bản trong lòng.

Thế nhưng, kỳ nghỉ lễ này, tôi vừa thực hiện một cuộc "cách mạng" cho chính mình khi hoàn thành chặng đường dài xuyên dải miền Trung mà đầu óc vẫn tỉnh táo để "chiến" hải sản cùng cả nhà. Bí mật không nằm ở một loại thuốc thần tiên nào, mà nằm ở một quy trình thay đổi tư duy và làm chủ cơ thể mà tôi muốn chia sẻ lại cho những ai còn đang khốn khổ vì nỗi lo này.

"Đánh lừa" bộ não trước khi bánh xe lăn

Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là việc "đánh lừa" bộ não trước khi bánh xe lăn. Sai lầm lớn nhất của tôi ngày xưa là mang một tâm thế đầy sợ hãi, luôn nghĩ rằng mình sắp bị say rồi, chính sự căng thẳng này đã kích thích hệ thần kinh và làm cơn buồn nôn ập đến nhanh hơn.

Bây giờ, tôi rèn cho mình thói quen chuẩn bị một dạ dày ở trạng thái "vừa đủ", nghĩa là không để bụng quá đói nhưng cũng tuyệt đối không ăn quá no. Một mẩu bánh mì khô hoặc vài chiếc bánh quy nhạt chính là vị cứu tinh giúp giữ ấm bụng và át đi mùi xe cực tốt. Khi lên xe, tôi luôn kiên quyết giành lấy vị trí "vàng" ở ghế đầu cạnh tài xế.

Thay vì nhìn xuống điện thoại để trốn tránh sự rung lắc, tôi chọn cách nhìn thẳng vào đường chân trời phía xa để bộ não đồng nhất được tín hiệu từ mắt và tai trong, giúp cơ thể hiểu rằng mọi chuyển động đều đang nằm trong tầm kiểm soát.

"Phong tỏa" khứu giác và thính giác

Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi tập trung vào việc "phong tỏa" hoàn toàn hai giác quan nhạy cảm nhất là khứu giác và thính giác để ngăn chặn những kích thích tiêu cực. Thay vì sử dụng những loại nước hoa ô tô hóa học – thứ vốn là kẻ thù số một của dân say xe – tôi luôn mang theo mình một quả quýt tươi hoặc một lọ tinh dầu nhỏ.

Mỗi khi cảm thấy hơi nôn nao, tôi lại bóp nhẹ vỏ quýt để lớp tinh dầu tinh khiết xộc thẳng vào mũi, tạo ra một luồng không khí thanh sạch làm dịu ngay lập tức sự căng thẳng của thần kinh. Đồng thời, tôi thường đeo tai nghe để đắm mình vào những bản nhạc có nhịp điệu nhanh, vui vẻ hoặc nghe một tập Podcast yêu thích.

Việc tập trung lắng nghe và suy nghĩ theo một câu chuyện khác giúp đánh lạc hướng sự chú ý của cơ thể vào sự xóc nảy hay những cú vào cua gắt, khiến hành trình trôi đi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Bài tập "hơi thở và huyệt đạo" - Cú chốt hạ

Bước cuối cùng, cũng là "chiến thuật" giúp tôi chặn đứng cơn say ngay từ khi nó vừa chớm nở, chính là sự kết hợp giữa kỹ thuật hơi thở và tác động huyệt đạo. Ngay khi cảm thấy cổ họng bắt đầu nghẹn lại hay dạ dày có dấu hiệu co thắt, tôi dùng ngón tay cái ấn mạnh và day nhẹ vào huyệt nội quan ở mặt trong cổ tay. Đồng thời, tôi áp dụng nhịp thở điều hòa sâu theo công thức hít vào thật chậm bằng mũi, nín thở vài giây rồi thở ra nhẹ nhàng bằng miệng để ổn định hệ thần kinh thực vật.

Chính việc làm chủ hơi thở này đã giúp tôi không còn bị cuốn vào vòng xoáy của những cơn nôn nao kéo dài. Say xe thực chất là một cuộc chiến tâm lý mà chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng nếu biết cách huấn luyện bộ não thích nghi dần.

Đừng để những cơn nôn làm hẹp lại thế giới của bạn, hãy thử một lần kiên nhẫn với cơ thể mình để thấy rằng kỳ nghỉ lễ mùa hè này tuyệt vời đến nhường nào khi bạn được ngắm nhìn thiên nhiên qua cửa kính xe với một cái đầu hoàn toàn tỉnh táo.