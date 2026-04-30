ĐỘC LẠ NGÀY LỄ: Biển người đổ bộ Thảo Cầm Viên từ sớm chỉ để... dự đám cưới hươu cao cổ!

Khách mời đi "ăn cưới" đông như đi đu idol

Không phải concert quy tụ dàn sao khủng nhưng cư dân mạng đang không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng biển người thực sự đang bủa vây khu vực chuồng hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên. Theo ghi nhận, lượng phương tiện đổ về đông khiến bãi giữ xe nhanh chóng quá tải, vệt người xếp hàng mua vé kéo dài từ sớm.

Thiệp mời và cổng cưới của cô dâu và chú rễ (Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn, @hong nhi)

Bên trong khuôn viên, dòng người đổ về khu vực sự kiện đông đúc đến mức gần như không còn một chỗ trống, lối đi dọc các khu vực chuồng thú kẹt cứng. Đủ mọi lứa tuổi, từ các gia đình dắt theo con nhỏ đến những nhóm bạn trẻ, ai nấy đều hừng hực khí thế, bất chấp cái nóng oi ả của ngày lễ để xí cho mình một vị trí đẹp nhất.

Biển người đến dự đám cưới của cặp đôi hươu cao cổ (Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc)

Đáng chú ý, để có được view xịn ngắm nhìn trọn vẹn khoảnh khắc trọng đại này, nhiều "khách mời" còn chịu chơi đến mức mang theo cả đồ ăn, thức uống, sẵn sàng cắm trại từ tờ mờ sáng. Cảnh tượng hàng ngàn cánh tay giơ cao điện thoại, chen chúc nhau từng chút một ghi lại sự kiện khiến nhiều người xem qua màn hình cũng phải bật cười

Chân dung cặp "tân lang tân nương" và thái độ mặc kệ sự đời gây bão

Danh tính của "tân lang, tân nương" gây náo loạn Sài Gòn hôm nay chính là chú rể Phi Phi và cô dâu Thảo Em. Dịp lễ 30/4 năm nay chính là ngày lành tháng tốt để Phi Phi chính thức làm lễ rước dâu, đưa nàng Thảo Em theo chồng về dinh ngay tại ngôi nhà chung Thảo Cầm Viên. Profile của cặp đôi cũng mặn mòi không kém khi cô dâu Thảo Em (sinh năm 2023) vốn nổi tiếng tinh nghịch, còn chú rể Phi Phi (sinh năm 2011) lại được mệnh danh là một "người khổng lồ hiền lành".

Chân dung cô dâu Thảo Em (trái) và chú rễ Phi Phi mang bộ da sẫm màu và to lớn (phải)

Góp phần làm nên độ hot của sự kiện chính là màn rước "hồi môn" đậm chất thiên nhiên. Không xế hộp hay mâm cao cỗ đầy, sính lễ dâng lên toàn là lá tươi, trái cây, được hộ tống bởi dàn bê tráp hùng hậu từ các loài động vật siêu thân thiện như dê, cừu, chim.

Dàn khách mời, đội ngũ bê tráp và sính lễ cực kỳ hoành choáng của cặp vợ chồng mới cưới (Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc, @Như Quỳnh)

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng cười không ngớt và biến sự kiện này thành tâm điểm hài hước chính là sự đối lập một trời một vực giữa hai diễn biến. Ở phía dưới, hàng ngàn "quan viên hai họ" đang mướt mải mồ hôi, kiễng chân, rướn cổ mong chờ từng cử chỉ tình tứ của cặp đôi. Còn ở phía trên đài cao, hai nhân vật chính - Phi Phi và Thảo Em - lại tỏ ra vô cùng... dửng dưng.

Cô dâu chú rể trong ngày trọng đại lại chẳng có vẻ gì là bẽn lẽn hay quan tâm đến sự chú ý khổng lồ bên dưới. Thay vào đó, cặp đôi cứ thong dong, điềm tĩnh, nhẩn nha nhai từng chiếc lá cây ngon lành, thi thoảng mới đảo mắt nhìn đám đông với ánh nhìn ngơ ngác kiểu: "Ủa, nay mọi người đi đâu mà đông thế?". Cái nết tấu hài tự nhiên, vô tri mà vô cùng đáng yêu này ngay lập tức đốn tim hàng loạt du khách, khiến những thước phim quay lại hiện trường đám cưới nhanh chóng leo top thịnh hành.

Cô dâu chú rể cứ thong dong, điềm tĩnh nhai từng chiếc lá cây ngon lành

Bên cạnh việc tấu hài, sự kiện này được Thảo Cầm Viên khéo léo lồng ghép để giới thiệu đời sống của đàn hươu cao cổ, giúp các em nhỏ tìm hiểu tập tính động vật một cách sinh động nhất.

Sau khi dự xong "đám cưới", không gian ngập tràn mảng xanh của Thảo Cầm Viên tiếp tục phát huy thế mạnh làm điểm trốn nóng hoàn hảo. Hàng loạt gia đình, nhóm bạn đã chọn cách trải bạt trên bãi cỏ ăn uống, trò chuyện rôm rả hay tranh thủ bắt trend check-in cùng các bức tượng thú biểu tượng trong khuôn viên. Với chuỗi hoạt động thú vị kéo dài đến hết ngày 3/5, một chuyến dã ngoại thảnh thơi kết hợp đi "ăn cưới" hươu cao cổ chắc chắn là gợi ý đổi gió cực kỳ đáng giá cho giới trẻ và các gia đình trong những ngày đầu hè.