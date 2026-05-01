Đây là loại đồ uống mà đột quỵ rất "sợ": Nhiều người Việt uống hằng ngày mà không biết

Trà xanh là một trong những loại đồ uống quen thuộc trong đời sống người Việt. Từ ấm trà nóng sau bữa cơm, chén trà ở quán nhỏ ven đường đến bình trà dùng để tiếp khách trong nhà, tất cả đều là những hình ảnh gần gũi. Thế nhưng, ít ai biết rằng thói quen uống trà xanh hằng ngày đang được các nhà khoa học quan tâm nhờ lợi ích với sức khỏe tim mạch và nguy cơ đột quỵ.

Uống trà xanh hằng ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra uống trà xanh hằng ngày có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Ví dụ, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrition vào năm 2023 cho thấy việc uống trà xanh ở mức vừa phải, khoảng 500ml đến 1 lít mỗi ngày, có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ ít nhất 21%.

Sở dĩ trà xanh có được tác dụng này là nhờ 5 cơ chế:

Chống oxy hóa mạnh mẽ: Catechin (như EGCG) trong trà xanh ngăn chặn các gốc tự do phá hủy tế bào mạch máu và não, giảm tình trạng viêm và stress oxy hóa, những nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ.

Cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol: Trà xanh giúp hạ mức cholesterol xấu (LDL) và tổng lượng cholesterol, ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Điều hòa huyết áp: Các hợp chất trong trà có tác dụng làm giảm huyết áp tâm thu, đặc biệt hiệu quả ở những người có huyết áp cao, giúp giảm áp lực lên thành mạch và ngăn ngừa vỡ mạch máu.

Tăng cường lưu thông máu: Trà xanh giúp làm giãn mạch, cải thiện chức năng nội mạc, giúp máu lưu thông tốt hơn, giảm khả năng hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn.

Bảo vệ não: Các chất trong trà có thể bảo vệ tế bào não khỏi sự tổn thương, giúp giảm tỷ lệ tử vong và tái phát ở những người có tiền sử đột quỵ

Trà xanh giúp giảm nguy cơ tử vong ở người đã từng bị đột quỵ

Lá trà xanh.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Stroke cho thấy người sống sót sau đột quỵ và nhồi máu cơ tim có thể giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân, đồng thời phòng ngừa thêm các biến cố tim mạch khi uống trà xanh thường xuyên.

Nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu của hơn 46.000 người Nhật Bản, trong độ tuổi 40-79. Những người tham gia được chia thành 3 nhóm: có tiền sử đột quỵ, có tiền sử nhồi máu cơ tim và không có tiền sử hai bệnh này.

Kết quả cho thấy, so với những người hiếm khi uống trà xanh, người sống sót sau đột quỵ uống ít nhất 7 cốc trà xanh mỗi ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn khoảng 62%. Scientech Daily cũng nhấn mạnh điểm này khi cho rằng trà xanh có thể giúp người từng bị đột quỵ và nhồi máu cơ tim phòng ngừa thêm biến cố tim mạch.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý đây là nghiên cứu quan sát, chưa thể khẳng định chính xác vì sao trà xanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong. Vì vậy, trà xanh nên được nhìn nhận như một phần của lối sống lành mạnh, thay vì một biện pháp thay thế điều trị y khoa.

Giáo sư Hiroyasu Iso, chuyên gia y tế công cộng tại Đại học Osaka, Nhật Bản, đồng thời là tác giả của nghiên cứu trên nhấn mạnh cách sử dụng trà xanh để có được lợi ích trong việc hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ. Ông nói: “Một điểm khác biệt quan trọng cần lưu ý là trong văn hóa Nhật Bản, trà xanh thường được pha với nước và không thêm đường”.