Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam giới bắt đầu già đi sẽ có 3 dấu hiệu trên cơ thể: Nếu bạn không có bất cứ dấu hiệu nào thì chứng tỏ vẫn còn rất trẻ!

Theo Tuấn Khang | 29-04-2026 - 19:45 PM | Sống

Khi nghĩ về sự lão hóa ở nam giới, hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến tóc bạc và nếp nhăn, mà không biết rằng những dấu hiệu lão hóa thực sự lại ẩn giấu trong "mùi cơ thể, vấn đề về đường ruột và những vấn đề nhỏ khác". Nhiều người xem nhẹ những dấu hiệu này, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa.

Mùi cơ thể nặng hơn, không mất sau khi tắm

Một số người đàn ông trung niên tắm rửa hàng ngày nhưng vẫn có mùi khó chịu. Đó không phải là mùi cơ thể. Bản thân họ cũng không nhận ra nhưng rất dễ nhận thấy khi có người khác ở gần.

Đây là dấu hiệu đầu tiên của sự lão hóa ở nam giới, "mùi cơ thể", hay chính xác hơn là mùi cơ thể ngày càng tệ hơn, hoàn toàn khác với mùi mồ hôi của nam giới trẻ tuổi. Nam giới trẻ tuổi có mùi cơ thể nồng nhưng sạch sẽ, biến mất sau khi tắm. Còn mùi của sự lão hóa đến từ bên trong và xuất hiện trở lại ngay sau khi tắm.

Vấn đề không chỉ nằm ở vệ sinh, mà còn là sự suy giảm nồng độ androgen ở nam giới theo tuổi tác, dẫn đến rối loạn tiết bã nhờn. Bã nhờn trở nên đặc hơn và dễ bị oxy hóa hơn, tạo ra mùi khó chịu.

Bã nhờn bị oxy hóa kết hợp với vi khuẩn trên da tạo ra "nonenal", nguyên nhân gốc rễ của mùi cơ thể, chất này được tiết ra nhiều hơn theo tuổi tác. Giống như một quả táo bị oxy hóa và có mùi khó chịu, quá trình lão hóa làm chậm quá trình trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình oxy hóa.

Chỉ vệ sinh thôi là chưa đủ, chế độ ăn uống cũng rất quan trọng. Nên ăn ít đồ ăn cay, dầu mỡ để tránh kích ứng tuyến bã nhờn. Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C, chẳng hạn như bông cải xanh và rau bina, để ức chế quá trình oxy hóa và giảm sản xuất nonenal.

Nhiều nam giới bỏ qua chứng hôi miệng, một dấu hiệu đáng kể của lão hóa. Khi tuổi tác tăng lên, lượng nước bọt tiết ra giảm, khiến việc ức chế vi khuẩn trở nên khó khăn hơn. Sự phân hủy cặn thức ăn dẫn đến hôi miệng, điều mà chỉ đánh răng không thể giải quyết được.

Gợi ý: Uống một cốc nước ấm khi thức dậy để thúc đẩy sản xuất nước bọt; nhai kẹo cao su không đường thường xuyên để kích thích sản xuất nước bọt, làm sạch miệng và giảm hôi miệng hiệu quả hơn.

Bụng to ra

Nhiều người đàn ông trung niên gặp khó khăn trong việc giảm mỡ bụng, dường như là do ăn quá nhiều và thiếu vận động, nhưng nguyên nhân cốt lõi là do tuổi tác. Theo tuổi tác, quá trình trao đổi chất của nam giới chậm lại, khiến lượng calo dư thừa dễ dàng chuyển hóa thành chất béo, đặc biệt là tích tụ ở vùng bụng.

Quan trọng hơn, tuổi tác gây ra sự mất cân bằng tỷ lệ estrogen và androgen. Lượng estrogen tăng cao làm tăng tốc độ tích tụ mỡ bụng, dẫn đến nhiều người đàn ông có bụng phình to dù tay chân tương đối thon gọn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn tiềm ẩn những rủi ro sức khỏe.

Mỡ bụng dư thừa chèn ép các cơ quan nội tạng, gây táo bón và khó tiêu, đồng thời làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường và cholesterol cao, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Nó hoàn toàn không phải là "dấu hiệu của sự trưởng thành".

Gợi ý: Không cần phải ăn kiêng một cách có chủ đích, chìa khóa là kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục. Ăn ít thực phẩm nhiều chất béo, nhiều đường và nhiều muối, ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và protein chất lượng cao, 30 phút tập thể dục nhịp điệu mỗi ngày hiệu quả hơn trong việc giảm mỡ bụng so với các bài tập gập bụng.

Phì đại tuyến tiền liệt (tăng sản lành tính tuyến tiền liệt)

Đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp và tiểu đêm ở nhiều nam giới trung niên và cao tuổi là dấu hiệu của phì đại tuyến tiền liệt.

Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt là một hiện tượng sinh lý bình thường của quá trình lão hóa ở nam giới, nhưng nếu bỏ qua nó có thể làm trầm trọng thêm sự khó chịu. Bỏ qua lâu dài có thể dẫn đến khó tiểu và nhiễm trùng đường tiết niệu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng chịu đựng điều đó.

Gợi ý: Uống 1500-2000 ml nước mỗi ngày để làm loãng nước tiểu và giảm kích thích tuyến tiền liệt; đứng dậy và vận động trong 5 phút mỗi giờ để thúc đẩy tuần hoàn máu vùng chậu; bỏ hút thuốc và hạn chế uống rượu; ăn ít thức ăn cay và kích thích.

Nếu bạn có những dấu hiệu trên, đừng lo lắng. Việc bạn cần làm bây giờ là thay đổi thói quen ăn uống, ngủ nghỉ và tập thể dục lành mạnh để làm chậm quá trình lão hóa, duy trì sức sống trẻ trung một cách hiệu quả.

Theo Tuấn Khang

Báo Văn hóa

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên