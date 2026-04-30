Mặc ai bon chen du lịch, hội ở lại TP.HCM dịp lễ chỉ cần đi 12 quán cà phê này là đủ ảnh đăng cả tháng

Kỳ nghỉ lễ dài ngày đã chính thức bắt đầu. Nếu bạn thuộc team "ở lại thành phố" và ngại cảnh chen chúc tại các điểm du lịch, một buổi cà phê thong thả chính là phương án xả hơi hoàn hảo nhất. Dưới đây là danh sách 12 tọa độ cà phê mở cửa xuyên lễ, trải dài từ những thương hiệu "quốc dân" rộn ràng đến các góc nhỏ tĩnh lặng đậm chất nghệ thuật, sẵn sàng chiều lòng mọi nhu cầu tụ tập hay quan trọng nhất là chụp ảnh của bạn trong hôm nay.

1. PHÊ LA

"Tọa độ quốc dân" của hội đậm trà vẫn giữ sức hút với concept cắm trại đặc trưng và cam kết không phụ thu lễ. Năm nay, Phê La làm mới mình qua merchandise (pin cài) và không gian đa điểm chạm. Tinh thần yêu nước được thể hiện nhẹ nhàng, tinh tế, giúp thương hiệu giữ trọn bản sắc riêng giữa mùa lễ.

Dịp lễ này, Katinat phủ sóng thị giác bằng bộ sưu tập “Dệt gấm vóc tự hào” mang đậm họa tiết di sản (Nhật Bình, lụa Hà Đông, khăn rằn). Ly nước không chỉ để uống mà nghiễm nhiên trở thành phụ kiện check-in mang đậm tính lifestyle. Đặc biệt, chi nhánh Bến Bạch Đằng còn tổ chức đêm nhạc "Phiêu Show" vào 30/4 với view ngắm trọn sông Sài Gòn cùng các combo nước và bánh giới hạn.

Vùng an toàn hoàn hảo cho những ai lười suy nghĩ "Lễ này đi đâu?". Không cần mất thời gian cân nhắc hay thử nghiệm, Starbucks luôn là điểm dừng chân hợp lý để duy trì thói quen thưởng thức cà phê quen thuộc mà không phải lo lắng về chất lượng dịch vụ.

Năm nay Highlands Coffee kỷ niệm 51 năm ngày Thống nhất bằng bộ sưu tập “Âu Lạc”, khéo léo lồng ghép niềm tự hào dân tộc vào dòng chảy hiện đại. Thương hiệu cà phê quốc dân này gây ấn tượng khi đồng hành cùng 6 tòa soạn báo lớn ra mắt các ấn phẩm đặc san, đi kèm thử thách "săn" chữ cái trên báo giấy để sở hữu 51 chiếc ly giữ nhiệt giới hạn.

Địa điểm đổi quà duy nhất (01/05/2026):

Quận 1: Số 2 Công Xã Paris, P. Bến Nghé (Highlands Coffee Bưu điện Thành phố). 5. BAMOS COFFEE & TEA

Nổi bật với mô hình 24/7, Bamos là địa điểm lý tưởng cho hội "cú đêm" la cà xuyên lễ. Quán ghi điểm nhờ không gian rộng rãi, decor kết hợp hài hòa giữa khu vực trong nhà và ngoài trời. Đặc biệt, chi nhánh Ngô Tất Tố với vibe hoài cổ sẽ giúp bạn có ngay những thước hình "lowkey" cực kỳ điện ảnh với mức giá vô cùng "hạt dẻ".

Địa chỉ:

Quận Bình Thạnh: 69 Ngô Tất Tố, P. 21. Quận Gò Vấp: 496/38 Dương Quảng Hàm, P. 6. Quận 7: B68 Đường số 3, KDC Kim Sơn, P. Tân Phong | 130 Đường số 65, P. Tân Phong. TP. Thủ Đức: 9/8 Đường số 10, P. An Khánh | 74A Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú A | 22/6 Đường số 7, P. Linh Trung. 6. SOO COFFEE & BAKERY

Mang phong cách tối giản chuẩn Hàn, Soo Coffee & Bakery là toạ độ trốn nóng cực chill. Nếu chi nhánh Phan Kế Bính là góc ẩn náu yên bình giữa Quận 1, thì cơ sở Trần Ngọc Diện lại ghi điểm với lối vào rợp bóng cây. Soo chiều lòng khách bằng cà phê đậm đà và bánh ngọt nướng mới mỗi ngày, trọn bộ combo "ảnh xịn, nước ngon, bánh thơm".

Địa chỉ:

Quận 1: 85a Phan Kế Bính, P. Đa Kao. TP. Thủ Đức: 23a Trần Ngọc Diện, P. Thảo Điền. 7. SO FAR SO GOOD

Đổi gió với vibe Châu Âu hoài cổ, So Far So Good gây ấn tượng nhờ không gian cực kỳ rộng rãi. Chi nhánh Vũ Ngọc Phan tựa như khu biệt thự cổ tích xanh mát, còn cơ sở Gò Vấp lại mang phong cách đồng quê mộc mạc và mở cửa đến tận 2h sáng. Đây là nơi lý tưởng để nhâm nhi trà bánh trong khung giờ nắng chiều rọi xuống sân gạch đỏ.

Địa chỉ:

Quận Bình Thạnh: 18 Vũ Ngọc Phan, P. 13. Quận Gò Vấp: 584 Dương Quảng Hàm, P. 6. 8. CÀ VIẾT HOA

Ẩn mình trong những con hẻm nhỏ, Cà Viết Hoa là trạm dừng chân đậm chất thơ với không gian mở và sân vườn xanh ngát. Quán thường có các hoạt động workshop hoặc buffet hoa vào dịp cuối tuần. Với kiểu ngồi bệt mộc mạc, đây là tọa độ chữa lành hoàn hảo để bạn thả lỏng tinh thần dịp lễ.

Địa chỉ:

Quận Phú Nhuận: 40/18 Nguyễn Văn Đậu, P. 5. Quận Bình Thạnh: 482/10/39A Nơ Trang Long, P. 13. 9. C.FLEUR CAFE

Núp mình nơi cuối hẻm, c.fleur cafe là trạm trú ẩn ấm cúng với góc cửa sổ ngập nắng và các bé mèo siêu quấn người. Menu tại đây có mức giá rất hạt dẻ, đặc biệt là các món matcha. Một không gian tĩnh lặng đủ để bạn đọc một cuốn sách hay thong thả làm việc ngày nghỉ.

Địa chỉ:

Quận Phú Nhuận: 10L Trần Hữu Trang, P. 11. 10. THE ODD FATHER COFFEE & WINE

Mang vibe Sài Gòn xưa pha chút bí ẩn, đây là chốn ẩn náu "lowkey" giữa lòng Quận 1. Quán gây ấn tượng bởi ánh sáng trầm tối cùng dàn decor ma mị, tạo nên trải nghiệm thị giác điện ảnh. Dưới nền nhạc Trịnh du dương, bạn có thể tập trung làm việc hoặc nhâm nhi ly rượu vang khi phố lên đèn.

Địa chỉ:

Quận 1: 12 Phan Liêm, P. Đa Kao. 11. MATTE MATCHA & TEABAR

Dành riêng cho hệ mê matcha, Matte ghi điểm với mô hình "Tea Bar" tối giản. Điểm sáng là thiết kế quầy bar mở giúp bạn ngắm nhìn quá trình pha trà nghệ thuật. Mỗi chi nhánh đều có cá tính riêng: từ sân vườn Phú Mỹ Hưng, kiến trúc đa tầng Tân Định đến nét biệt thự Pháp cổ kính tại Trần Quốc Thảo.

Địa chỉ:

Quận 7: 25-27 Đặng Đức Thuật, P. Tân Phong. Quận 1: 5F Trần Nhật Duật, P. Tân Định. Quận 3: 115/2 Trần Quốc Thảo, P. Võ Thị Sáu. TP. Thủ Đức: 17 Đỗ Quang, P. Thảo Điền. 12. KOCHA MATCHA SPOT

Khép lại danh sách là Kocha Matcha Spot - chốn dừng chân đậm vibe Nhật Bản với tone vàng mộc mạc. Điểm nhấn nằm ở không gian quầy bar mở và trải nghiệm matcha "cá nhân hóa". Menu độc lạ với Beer Matcha Latte cùng các món "non-matcha" thanh mát chắc chắn sẽ chiều lòng mọi thực khách.

Địa chỉ:

Quận 3: 47/3 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu | 382 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5. TP. Thủ Đức: 18 Trần Ngọc Diện, P. Thảo Điền.



