Từ Hải Phòng, Quảng Trị ra Hà Nội: 5h sáng dậy makeup, 7h có mặt ở Lăng Bác, 3 ngày khám phá hết thủ đô

Theo Trần Hà - Ảnh/ Clip: NXH, | 30-04-2026 - 16:26 PM | Lifestyle

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-/1/5 bắt đầu bằng một hoạt động ý nghĩa: Ra Lăng Bác, ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất!

Trong kỳ nghỉ lễ, một “tọa độ” quen thuộc của Hà Nội - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Ba Đình) nhanh chóng trở thành điểm hẹn của đông đảo bạn trẻ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay từ sớm, khu vực Quảng trường Ba Đình đã bắt đầu nhộn nhịp. Từng nhóm bạn, cặp đôi xuất hiện với diện mạo chỉn chu, người mang theo máy ảnh, người đi cùng ê-kíp, ai cũng tranh thủ chọn cho mình một góc chụp ưng ý.

Áo dài vẫn là lựa chọn được nhiều bạn nữ ưu tiên trong dịp này. Bên cạnh đó, các trang phục đơn giản như áo sơ mi, áo phông trắng… cũng được yêu thích nhờ sự gọn gàng, phù hợp với không gian và dễ lên hình.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sáng sớm để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm đẹp.

Clip: Ghi nhận sáng 30/4 ở Lăng Bác, nhiều bạn trẻ có mặt chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc đẹp. Nguồn: NXH.

Có mặt từ sớm, Phương Hoa, ở Hải Phòng (Hải Dương cũ) cho biết cô đã lên Hà Nội từ hôm trước để chuẩn bị cho buổi chụp hình sáng nay. Để kịp “lên đồ”, Phương Hoa phải dậy từ 5 giờ sáng để make up và có mặt tại Lăng Bác vào khoảng 7h.

“Lý do em quyết định chụp bộ ảnh này là vì dịp 30/4, hòa chung không khí ngày trọng đại của cả nước nên em cũng muốn có một bộ ảnh kỷ niệm”, Phương Hoa chia sẻ.

Phương Hoa có mặt từ 7h sáng để chụp ảnh.

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh, cô bạn cho biết sẽ tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ lễ cùng gia đình. Theo kế hoạch, ngay trong ngày mai, Phương Hoa sẽ cùng bố mẹ và em trai khám phá Hà Nội theo một lịch trình đã chuẩn bị sẵn.

Lựa chọn Thủ đô làm điểm đến trong dịp lễ, Phương Hoa cho rằng đây là nơi vừa thuận tiện di chuyển, vừa phù hợp cho chuyến đi gia đình. “Không khí hôm nay rất vui, rất sôi động. Mọi người đều có mặt từ sớm khiến em cảm nhận rõ hơn về sự bình yên, về một Hà Nội rất khác trong ngày lễ lớn” , cô bạn nói thêm.

Trong khi đó, một cặp đôi khác đến từ Quảng Trị là Trúc Phương và Thành Đạt cũng dậy từ 5h sáng để chuẩn bị cho buổi chụp hình tại Lăng Bác.

Trúc Phương cho biết cả hai ra Hà Nội lần này chủ yếu để thăm bạn, kết hợp chụp một bộ ảnh kỷ niệm trong dịp lễ. Cô bạn mất khoảng 1 - 1,5 tiếng để make up trước khi có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình. Về phía Thành Đạt, bạn nam cũng dậy sớm đồng hành cùng bạn gái từ sáng sớm. Cả hai cảm nhận thời tiết Hà Nội hôm nay khá mát mẻ, dễ chịu, rất thuận lợi cho việc chụp ảnh ngoài trời.

Đôi bạn trẻ Trúc Phương - Thành Đạt.

Có bạn trai là quân nhân, Trúc Phương lựa chọn diện áo dài khi chụp ảnh cùng người yêu trong bộ quân phục, một hình ảnh đang trở nên quen thuộc mỗi dịp lễ lớn tại Lăng Bác. Toàn bộ chi phí cho việc make up và chụp hình của cả hai chỉ dưới 2 triệu đồng. Theo Trúc Phương, mức giá này khá “dễ chịu”, phù hợp với các bạn trẻ muốn lưu giữ kỷ niệm trong dịp lễ.

“Bọn mình chỉ đơn giản là muốn có một bộ ảnh kỷ niệm cùng nhau đúng dịp 30/4, thấy không khí ở đây rất đông vui, nhộn nhịp nên càng hào hứng hơn” , Trúc Phương chia sẻ.

Cặp đôi dự kiến ở lại Hà Nội trong 3 ngày, sau khi chụp ảnh sẽ tiếp tục tham quan, khám phá thêm các địa điểm khác.

Không chỉ các bạn trẻ, nhiều nhiếp ảnh gia cũng có mặt từ sớm để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày 30/4. Chia sẻ với chúng tôi, một nhiếp ảnh gia cho biết những năm gần đây, xu hướng chụp ảnh áo dài cùng quân phục tại Lăng Bác ngày càng phổ biến, đặc biệt với các cặp đôi. Về kinh nghiệm chụp ảnh, nhiếp ảnh gia này cho biết thời điểm lý tưởng nhất là vào sáng sớm, trước 7h, đặc biệt trong mùa hè để tránh nắng gắt. Nếu chụp vào buổi chiều, khoảng sau 16h là thời điểm đẹp nhất khi có ánh hoàng hôn chiếu nhẹ, giúp bức ảnh trở nên mềm mại và có chiều sâu hơn.

Thời tiết khá mát mẻ, thuận tiện cho việc đi dạo, chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp ở Lăng Bác.

