Cãi nhau vì đóng quá nhiều tủ, 3 năm sau người vợ thừa nhận: Nhà gọn hay bừa phụ thuộc vào chỗ chứa đồ

Khi việc cải tạo nhà trở thành… cuộc tranh luận về tủ

Một kiến trúc sư nội thất với hơn 10 năm kinh nghiệm chia sẻ rằng lần sửa nhà gần đây nhất của mình lại không hề suôn sẻ như nhiều người nghĩ. Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai vợ chồng không phải màu sơn hay kiểu sàn, mà là… số lượng tủ cần đóng trong nhà.

Người vợ lo ngại rằng quá nhiều tủ sẽ khiến không gian trở nên chật chội, giống một kho hàng hơn là nơi ở. Nhưng với góc nhìn của người làm nghề, anh tin rằng không gian lưu trữ mới chính là yếu tố quyết định việc một căn nhà có gọn gàng hay không.

Cuối cùng, anh quyết định thiết kế hệ tủ ở hầu hết các khu vực: từ lối vào, phòng khách, hành lang đến phòng ngủ, ban công. Sau 3 năm sinh sống, chính người từng phản đối lại trở thành người tích cực chia sẻ kinh nghiệm với hàng xóm về lợi ích của việc có nhiều không gian lưu trữ.

90% nhà bừa bộn không phải vì lười dọn

Theo chia sẻ của kiến trúc sư, phần lớn các gia đình cảm thấy nhà nhanh bừa không phải vì thiếu chăm chỉ, mà vì thiếu chỗ cất đồ.

Giày dép để đầy lối vào, quần áo chất lên ghế sofa, bàn ăn luôn có đồ linh tinh… Những hình ảnh quen thuộc này thường xuất phát từ việc đồ vật không có vị trí cố định. Khi không có hệ tủ hợp lý, dù dọn dẹp thường xuyên thì không gian vẫn nhanh chóng trở nên lộn xộn trở lại.

Nhiều xu hướng thiết kế hiện đại hướng đến việc giảm việc nhà như sàn dễ lau, nội thất treo tường, ánh sáng đơn giản… nhưng nếu thiếu hệ thống lưu trữ khoa học, hiệu quả vẫn không cao.

Nói cách khác, nhà gọn không phụ thuộc vào việc bạn dọn bao nhiêu lần, mà phụ thuộc vào việc đồ có chỗ để cất hay không.

Không phải càng nhiều tủ càng tốt - mà là đúng loại tủ

Một trong những lo ngại phổ biến khi làm nhiều tủ là sợ không gian bí bách. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở số lượng mà ở cách thiết kế.

Nguyên tắc được gợi ý là "8 phần kín – 2 phần mở": phần lớn đồ nên được giấu sau cánh tủ để tạo cảm giác gọn gàng, chỉ nên để một số kệ mở cho những món có tính thẩm mỹ hoặc dùng thường xuyên.

Ngoài ra, mỗi loại tủ nên có độ sâu phù hợp với chức năng:

- Tủ quần áo: khoảng 55–60 cm để treo đồ thuận tiện

- Tủ giày: khoảng 35–40 cm, tránh lãng phí diện tích

- Tủ hành lang: 25–30 cm cho các vật dụng nhỏ

- Tủ bếp: khoảng 60 cm để đảm bảo công năng sử dụng

Thiết kế đồng loạt một kích thước cho mọi tủ có thể khiến không gian bị lãng phí hoặc khó sử dụng.

Treo nhiều hơn gấp - thói quen giúp giảm việc nhà

Một điểm thú vị được nhấn mạnh là nên tăng diện tích treo quần áo thay vì gấp.

Việc treo đồ giúp tiết kiệm thời gian, dễ tìm kiếm và tránh tình trạng tủ bị xáo trộn mỗi khi lấy quần áo. Ngăn kéo cũng được khuyến khích sử dụng nhiều hơn vì giúp phân loại đồ rõ ràng, dễ quan sát và thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt với tủ bếp, ngăn kéo giúp việc lấy bát đĩa, gia vị trở nên nhanh chóng hơn so với việc phải cúi người tìm trong tủ sâu.

Thiết kế tủ cũng cần tính đến tương lai

Một sai lầm phổ biến khi cải tạo nhà là chỉ tính nhu cầu hiện tại. Trong thực tế, đồ đạc thường tăng dần theo thời gian: con cái lớn lên, gia đình có thêm thành viên hoặc nhu cầu sinh hoạt thay đổi.

Vì vậy, việc dự phòng không gian lưu trữ là yếu tố giúp ngôi nhà duy trì sự gọn gàng lâu dài, tránh phải sửa chữa lại sau vài năm sử dụng.

Nhà gọn hay không, đôi khi chỉ phụ thuộc vào một quyết định

Sau vài năm trải nghiệm, gia đình trong câu chuyện nhận ra rằng không gian lưu trữ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống.

Một căn nhà đẹp chưa chắc đã dễ sống nếu thiếu chỗ cất đồ. Ngược lại, khi mọi vật đều có vị trí rõ ràng, việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng hơn và không gian luôn giữ được cảm giác thoải mái.

Nhiều người chỉ nhận ra điều này sau khi chuyển nhà hoặc sống lâu trong cùng một không gian: đồ đạc có thể không ít đi, nhưng nếu được tổ chức tốt, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều.