Màn ảnh Việt kiếm đâu ra người thứ 2 nhả thoại đỉnh cỡ này: Cứ cất giọng là đúng chuẩn sách giáo khoa từ vựng

Bộ phim Bước Chân Vào Đời đang ở trong giai đoạn kịch tính nhất khi nhân vật Trang (Ngọc Thủy) không những bị người tình Dũng (Hoàng Anh Vũ) lừa tiền, còn đánh vợ cũ của Dũng là Mai Ly (Lưu Huyền Trang đóng) tới mức cô ta phải nhập viện. Mai Ly yêu cầu bồi thường tới 300 triệu mới không kiện Trang ra tòa.

Mai Ly là người khiến Trang gặp sóng gió lớn

Mai Ly chỉ là vai diễn khách mời trong phim, xuất hiện không nhiều nhưng lại liên tục gây sóng gió và làm bộ phim cuốn hút hơn. Không những vậy, diễn xuất của Lưu Huyền Trang rất tự nhiên, câu thoại thấm thía lại hài hước khiến người xem ấn tượng mạnh với vai diễn này.

Trước đó, Mai Ly là người bắt gian Trang tại công ty, đổ cho Trang tội ngoại tình với Dũng. Thời điểm đó, Trang và Dũng chưa bắt đầu mối quan hệ, Ly làm vậy chỉ để tạo scandal tăng tương tác nhằm bán hàng online, đồng thời giúp Linh loại trừ đối thủ.

Trong tập 29, Trang biết mình bị Dũng lợi dụng. Dũng sử dụng địa chỉ email của Trang để tung bản demo chương trình lên mạng xã hội, gây thiệt hại cho công ty cũ. Trang bị ép phải bồi thường 100 triệu. Trang sau đó đã tìm đến căn hộ tình yêu để đối chất với Dũng nhưng hắn ta lảng tránh, để vợ cũ ra giải quyết ân oán với Trang.

Mai Ly mỉa mai giễu cợt Trang khi giấc mộng giàu sang tan vỡ

Khi Ly gặp Trang, cô ta liên tục buông lời mỉa mai xúc phạm, cười cợt sự non trẻ nhưng háo danh của Trang.

"Chắc là husband đã hứa hẹn với em rất nhiều điều đúng không. Chắc đã vẽ ra cho em 1 viễn cảnh về tiền bạc công việc danh vọng. Chắc hẳn đã nói với cưng 1 câu slogan là: Hãy tin anh. Nên cưng mới ảo tưởng sức mạnh, mới hóa thành con thiêu thân để lao vào cuộc chơi chứ gì. Đánh bài ngửa với nhau nhé, thực ra, cưng đến với ông ấy cũng vì mục đích cả thôi, chứ chả vô tư gì"; "Đây không phải nơi để chứa chấp thể loại mèo mả gà đồng"'; "Chủ nhà đau đầu rồi, tiễn vong". Thậm chí, Ly còn cho rằng Trang nên cảm thấy may mắn vì đã sớm nhận ra bản chất thật của Dũng.

Ly khuyên Trang không nên rình rập theo đuôi Dũng. Ngay sau khi đuổi Trang về, Ly gọi điện cho Dũng để báo tin cô đã "quét sạch, dọn sạch rác" cho anh và yêu cầu chồng cũ chuyển tiền trả công "chưa ting ting đâu đấy".

Khi Trang tìm được tung tích của Dũng, cũng là lúc Ly đang có mặt. Ly cười chê Trang vì đã trao thân cho một kẻ không ra gì như Dũng: "Con háo danh lại đi cặp với thằng háo sắc thì chuẩn bài quá rồi còn gì. Bán thân để đổi lấy danh vọng thì phải chấp nhận rủi ro", Ly nói.

Ly có nhiều câu thoại khiến khán giả thích thú

Dù Ly là nhân vật phản diện nhưng khán giả lại yêu thích nhân vật này. Người xem hả hê khi Ly dạy cho Trang một bài học bởi trước đó, Trang thể hiện sự vô ơn vô tâm, ăn cháo đá bát với mọi người như Lâm, Quân hay chính chị gái của mình là Thương (Quỳnh Kool).

Ngoài ra, nhờ diễn xuất giàu kinh nghiệm của nữ diễn viên Lưu Huyền Trang, vai diễn Mai Ly trở thành điểm nhấn ấn tượng, một màu sắc ồn ào rực rỡ nhưng hài hước trong bức tranh ảm đạm đầy nước mắt của Bước Chân Vào Đời.

Khán giả si mê nhân vật phản diện của Lưu Huyền Trang:

- Không có 500 củ thì: "Tôi là ai, đây là đâu, sao tôi lại ở đây"

- Nhìn thấy tiền mới mở mắt

- Chị vợ này diễn mượt quá. Thích câu: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang sạc pin cho một thuê bao khác rồi"

- Chị này diễn từ ngày xưa rồi, đỉnh lắm

- Phim này thích mấy vai phản diện thế. Nói câu nào chất câu đó. Mấy nay viral trên MXH lắm.

- Ưng cái nết chị vợ quá, chị đọc cưng như 1 cuốn sách, out trình!

- Chốt lại phim này vai phản diện diễn đạt, đời hơn rất nhiều

- Chị diễn đỉnh, tự nhiên thực sự.

- Thích chị này từ lúc chị đóng phim Cầu vồng tình yêu, bạn gái Thế Hiển. Mẹ mình hồi đấy khen chị ý xinh nhất phim

- Chị diễn tự nhiên, hợp vai quá trời

- Diễn như không diễn

- Chị vợ thoại ngầu quá

- Chị nói chỉ có chuẩn thôi

- Xem phim này mê mỗi vợ Dũng nói câu nào mướt câu đó lại hay hài biểu cảm tốt đỡ áp lực khi toàn khóc và khóc.

- Huyền Trang diễn hay ghê ý nhỉ nói rất buồn cười.

Nữ diễn viên Lưu Huyền Trang sinh năm 1987, từng thi đỗ Thủ khoa và trở thành sinh viên trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh - Hà Nội, Khoa Diễn viên. Nữ nghệ sĩ đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

Cô tham gia các phim như Cầu Vồng Tình Yêu, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Ngự Lâm Không Kiếm, 13 Nữ Tù, Thương Ngày Nắng Về, Thông Gia Ngõ Hẹp, Gặp Em Ngày Nắng

