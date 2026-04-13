"Ông hoàng màn ảnh Việt" một thời chăm chỉ phụ vợ kém 8 tuổi bán nước hoa, 51 tuổi vẫn nuôi con mọn

Từng là gương mặt phủ sóng dày đặc trên màn ảnh nhỏ Việt Nam, Cao Minh Đạt được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng phim truyền hình” nhờ gia tài vai diễn đồ sộ. Ở tuổi ngoài 50, nam diễn viên không chỉ duy trì hoạt động nghệ thuật, mà còn khiến nhiều người bất ngờ khi dành thời gian phụ vợ kinh doanh, tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình nhỏ và chăm sóc con nhỏ.

Ông hoàng phim truyền hình đình đám một thời

Nhắc đến Cao Minh Đạt, khán giả truyền hình Việt không thể quên một giai đoạn vàng son của anh trong những năm 2000. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám như Mùi ngò gai , Vòng xoáy tình yêu , Lục Vân Tiên , Tiếng sét trong mưa …

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất đa dạng, Cao Minh Đạt không bị đóng khung trong một dạng vai. Anh có thể hóa thân thành người đàn ông hiền lành, chính trực, nhưng cũng rất thành công với những vai phản diện có chiều sâu tâm lý. Đặc biệt, vai "cậu Ba Duy" trong Tiếng sét trong mưa đã giúp tên tuổi của anh ở tuổi trung niên một lần nữa bùng nổ, trở thành hình tượng khó quên với khán giả.

Chính sự bền bỉ và khả năng biến hóa trong diễn xuất đã giúp Cao Minh Đạt giữ vững vị trí suốt nhiều năm. Thời hoàng kim, anh từng được mệnh danh là "ông hoàng phim truyền hình Việt" bởi gia tài phim ảnh trải dài và mức độ phủ sóng rộng khắp.

Không giống nhiều nghệ sĩ cùng thời, Cao Minh Đạt chọn cách sống khá kín tiếng. Anh ít tham gia gameshow, không ồn ào trên mạng xã hội mà tập trung vào công việc diễn xuất. Điều này càng khiến hình ảnh của anh trở nên đặc biệt trong mắt khán giả - một nghệ sĩ đi lên bằng thực lực và giữ đời tư riêng tư.

Khi ở trên đỉnh cao, Cao Minh Đạt gần như "phủ sóng" màn ảnh nhỏ, trở thành gương mặt quen thuộc của mọi gia đình. Tuy nhiên, thay vì tận dụng danh tiếng để lấn sân ồ ạt sang các lĩnh vực khác, nam diễn viên vẫn chọn con đường nghệ thuật bền bỉ, chậm mà chắc.

Ở tuổi ngoài 50, Cao Minh Đạt vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật

Cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên vợ và con nhỏ ở tuổi 51

Thành công trong sự nghiệp, nhưng chuyện tình cảm của Cao Minh Đạt lại đến khá muộn. Phải đến năm 41 tuổi, anh mới kết hôn với bà xã Trúc Trương - người kém anh 8 tuổi, không hoạt động trong showbiz.

Cặp đôi đã có khoảng 3 năm tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân vào năm 2016. Từ đó đến nay, vợ của nam diễn viên luôn được xem là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng anh trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Sau khi lập gia đình, Cao Minh Đạt có nhiều thay đổi tích cực. Anh từng thừa nhận bản thân vốn nóng tính nhưng đã trở nên điềm đạm hơn nhờ vợ. Nam diễn viên chia sẻ rằng trong hôn nhân, cả hai luôn biết nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau để giữ gìn hạnh phúc.

Không chỉ là người vợ đảm đang, Trúc Trương còn cùng chồng phát triển công việc kinh doan riêng. Cặp đôi hiện điều hành một cửa hàng nước hoa, mỹ phẩm. Cao Minh Đạt thường xuyên phụ vợ bán hàng khi không đi quay. Hình ảnh một "ông hoàng màn ảnh" đứng bán nước hoa, chăm chút từng sản phẩm khiến nhiều khán giả bất ngờ nhưng cũng vô cùng thích thú.

Sự giản dị ấy lại chính là điều mà Cao Minh Đạt hướng đến sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Anh không ngại việc kinh doanh hay hỗ trợ vợ, bởi với anh, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu.

Ở tuổi 51, nam diễn viên còn tận hưởng niềm hạnh phúc làm cha. Dù có con khá muộn so với nhiều người, nhưng anh cho biết luôn trân trọng điều này và dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ. Trước đó, anh từng chia sẻ quan điểm "con cái là duyên trời", vì vậy anh không đặt nặng áp lực mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Cuộc sống hiện tại của Cao Minh Đạt là sự cân bằng giữa nghệ thuật và gia đình. Anh vẫn tham gia đóng phim, đi quay ở nhiều tỉnh thành, song luôn có vợ đồng hành. Những lúc rảnh rỗi, anh trở về với vai trò người chồng, người cha, tận hưởng cuộc sống bình dị mà trước đây vì bận rộn công việc anh chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm.

Từ một "ông hoàng phim truyền hình" nổi tiếng, Cao Minh Đạt giờ đây lựa chọn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, chú trọng vào gia đình và những giá trị bền vững. Hình ảnh anh phụ vợ kinh doanh, chăm con nhỏ ở tuổi ngoài 50 không chỉ cho thấy một góc khác của người nghệ sĩ mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ, bởi sau tất cả hào quang, điều quý giá nhất vẫn là mái ấm bình yên.