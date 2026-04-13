Anh Trai Say Hi: Sau khi sang Las Vegas là... lên sàn

Tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra vào ngày 13/4/2026, đại diện DatVietVAC - "ông lớn" đứng sau hàng loạt chương trình giải trí đình đám như Anh Trai Say Hi , Em Xinh Say Hi - đã chính thức xác nhận lộ trình tiến quân lên sàn chứng khoán.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, kế hoạch niêm yết cụ thể của DatVietVAC dự kiến diễn ra trong nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, thời điểm chính xác sẽ phụ thuộc vào trình tự xét duyệt hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như các diễn biến thực tế của thị trường.

Vũ trụ “Say hi” - con gà đẻ trứng vàng của DatVietVAC

Động lực thúc đẩy sự tự tin của nhà sản xuất này chính là kết quả kinh doanh ấn tượng từ "Vũ trụ Say Hi". Trong năm 2025, DatVietVAC ghi nhận doanh thu đạt 3.235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chạm mốc 380 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu từ riêng hệ sinh thái "Say Hi" đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 3.382 tỷ đồng và lợi nhuận ròng dự kiến đạt 420 tỷ đồng.

Một trong những thông tin gây chú ý nhất là chính sách cổ tức của công ty. Với kết quả kinh doanh khả quan của năm 2025, DatVietVAC quyết định duy trì tỷ lệ cổ tức ở mức 30%. Ước tính, tổng số tiền chi trả cổ tức cho đợt này lên đến hơn 300 tỷ đồng (Vốn điều lệ của công ty hơn 1.000 tỷ đồng).

Ông Phan Đăng Hưng – Giám đốc Chiến lược và Phát triển DatVietVAC – cho biết hiện nhóm cổ đông lớn nhất là nhóm sáng lập (founder), tiếp đến là các đối tác chiến lược đến từ Hồng Kông và một phần nhỏ dành cho cán bộ công nhân viên có đóng góp xuất sắc.

Việc chi trả cổ tức "khủng" trước khi niêm yết thường được coi là thông lệ của nhiều doanh nghiệp lớn, đóng vai trò như một hình thức tri ân các nhà đầu tư đã đồng hành cùng công ty từ giai đoạn sơ khởi. Đối với năm 2026, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức 15%.

Ưu thế từ quyền sở hữu trí tuệ (IP) và tham vọng vươn tầm quốc tế

Tại buổi họp báo, ông Đào Văn Kính - Tổng giám đốc DatVietVAC - nhấn mạnh rằng chìa khóa thành công của công ty nằm ở việc nắm giữ bản quyền trí tuệ (IP). Việc sở hữu trọn vẹn các định dạng chương trình giúp DatVietVAC chủ động hoàn toàn trong việc khai thác nguồn thu và nền tảng phân phối.

Không chỉ thu tiền vé từ các concert và tiền quảng cáo từ các nhãn hàng, DatVietVAC còn hướng tới “xuất khẩu” chương trình nhờ việc sở hữu IP. Thành công của 2 đêm concert “Say Hi” tại Las Vegas (Mỹ) là minh chứng rõ ràng cho năng lực vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mở ra dư địa mở rộng thị trường cho chuỗi IP trong tương lai.

Dẫn chứng về sự thành công của mô hình thu tiền đa nền tảng, Tổng giám đốc DatVietVAC nhắc đến sự đồng hành của ngân hàng VIB trong các chương trình như Anh Trai Say Hi và The Masked Singer . Hiệu ứng lan tỏa từ các chương trình này lớn đến mức hiện tại đã có nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng chủ động liên hệ để đề xuất hợp tác trong các dự án tương lai của công ty.

Với chiến lược nắm giữ IP cốt lõi và lộ trình lên sàn rõ ràng, DatVietVAC đang cho thấy tham vọng trở thành một "đế chế" giải trí đa phương tiện, không chỉ dẫn đầu thị trường Việt Nam mà còn sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng trên bản đồ giải trí quốc tế.