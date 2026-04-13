Việt Nam có 1 thành phố khiến tỷ phú Bill Gates đi chuyên cơ riêng đến thăm, đẹp vượt mặt cả cố đô Nhật Bản

Không chọn những hòn đảo riêng tư xa xôi tại vùng Caribbean hay các siêu đô thị lộng lẫy, nhà sáng lập Microsoft lại tìm về sự tĩnh lặng của phố cổ Hội An. Sự lựa chọn này không đơn thuần là một kỳ nghỉ, mà là lời khẳng định cho vị thế của một điểm đến đã chính thức bước chân vào danh sảnh danh giá nhất của bản đồ du lịch thế giới.

Tọa độ di sản đánh bại các tên tuổi sừng sỏ trên bảng xếp hạng toàn cầu

Việc một nhân vật tầm cỡ như Bill Gates dành thời gian để thưởng lãm vẻ đẹp của Hội An đã tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ cho ngành du lịch Việt Nam. Tại đây, ông không chỉ tìm kiếm một kỳ nghỉ xa hoa tại những resort 5 sao đẳng cấp bên bán đảo Sơn Trà hay dọc bãi biển Đà Nẵng, mà quan trọng hơn là sự trải nghiệm chiều sâu văn hóa. Hội An hiện nay không chỉ đơn thuần là một điểm đến di sản, mà đã chính thức bước chân vào "Hall of Fame", danh sách danh giá của tạp chí Travel + Leisure dành cho những thành phố duy trì được sức hút bền bỉ và chất lượng du lịch vượt trội qua nhiều thập kỷ.

Vị trí thứ 6 mà Hội An đạt được dựa trên các tiêu chí khắt khe về cấu trúc đô thị, ẩm thực và sự thân thiện của người dân. Việc vượt qua những điểm đến nổi tiếng như cố đô Kyoto của Nhật Bản đã cho thấy sức hấp dẫn riêng biệt của thương cảng cổ miền Trung.

Tại Hội An, hệ thống di tích kiến trúc gồm nhà ở, hội quán, đình chùa và cầu gỗ vẫn giữ được trạng thái nguyên vẹn từ thế kỷ 17. Những ngôi nhà tường vàng đặc trưng nằm dọc theo các con phố nhỏ, kết hợp với nhịp sống chậm rãi và văn hóa ẩm thực đa dạng từ Cao lầu, cơm gà đến các loại bánh dân gian là yếu tố giữ chân du khách. Đối với giới siêu giàu, những người vốn đã quá quen thuộc với sự hào nhoáng của các cao ốc, chính không gian di sản nguyên vẹn và văn hóa ẩm thực tinh tế như cao lầu hay cơm gà lại là thứ xa xỉ khó tìm nhất. Hội An không chỉ là một điểm dừng chân, đó là nơi để người ta tìm thấy sự cân bằng tuyệt đối giữa chiều sâu lịch sử và hơi thở của thời đại.

Sự ổn định của một thương hiệu du lịch mang tầm vóc quốc tế

Để phục vụ một nhân vật tầm cỡ, hệ thống hạ tầng tại Đà Nẵng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sân bay quốc tế với khả năng tiếp nhận các dòng máy bay tư nhân chuyên biệt chính là cửa ngõ hoàn hảo đưa giới tinh hoa toàn cầu đến với miền Trung. Bên cạnh vẻ đẹp hoài cổ của di sản Hội An, thành phố biển Đà Nẵng làm tốt nhiệm vụ của một điểm kết nối hiện đại bậc nhất trong hành trình trải nghiệm của vị tỷ phú. Nơi đây sở hữu hệ thống resort cao cấp hàng đầu khu vực, sẵn sàng cung cấp những không gian lưu trú hoàn toàn biệt lập và xa xỉ.

Với vị thế tựa sơn hướng thủy, các căn biệt thự tại đây không chỉ sở hữu tầm nhìn ôm trọn đại dương mà còn mang đến chuỗi dịch vụ đặc quyền, từ quản gia riêng đến các thực đơn ẩm thực được cá nhân hóa. Sự kết hợp tinh tế giữa hạ tầng hiện đại của Đà Nẵng và nét mộc mạc của Hội An đã tạo nên một hành trình trải nghiệm hoàn mỹ, đủ sức thuyết phục những vị khách có gu thưởng thức khắt khe nhất.

Việc Bill Gates trở lại Việt Nam sau hai thập kỷ là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút vượt thời gian của miền Trung. Không chạy theo những trào lưu du lịch rập khuôn, sự kết hợp giữa hệ thống lưu trú hạng sang tại Đà Nẵng và nỗ lực bảo tồn di sản UNESCO của Hội An đã tạo nên một thương hiệu vô cùng bền vững. Vị thế này không chỉ được ghi nhận bởi hàng nghìn du khách quốc tế trên các bảng xếp hạng uy tín, mà còn được khẳng định qua chính sự lựa chọn khắt khe của vị tỷ phú hàng đầu thế giới.