Đàn cá voi 100 con áp sát thuyền du khách tại Phú Quý: Báo hiệu điềm lành, truyền thông Thái Lan khen ngợi hết lời

Sự việc thu hút sự chú ý lớn khi các tàu chở khách tham quan quanh đảo liên tục phát hiện nhiều cột nước khổng lồ phun lên từ mặt biển. Khác với những năm trước chỉ có các cá thể đơn lẻ đi lạc, đàn cá lần này phân bố rải rác trên một diện tích rộng và lưu lại khu vực rất lâu để săn mồi.

Anh Nguyễn Trọng Tấn, một hướng dẫn viên du lịch bản địa, là người may mắn ghi lại được những hình ảnh cận cảnh đầu tiên. Trưa ngày 31/3, tại khu vực Hòn Tranh, nhóm lặn biển của anh bất ngờ chạm trán hai con cá voi xanh dài khoảng 17 mét. Chỉ một tiếng sau, cả nhóm choáng ngợp khi thấy một đàn cá voi gần 100 con tiến đến sát mình. Thay vì hoảng sợ, nhóm du khách quyết định lặn xuống và nhận thấy bầy cá cực kỳ thân thiện. Một vài du khách thậm chí đã có cơ hội chạm tay vào thân cá voi ngay dưới đại dương.

Đàn cá voi được anh Trọng Tấn ghi lại.

Đến ngày 5/4, nhóm tiếp tục phát hiện thêm ba cá thể cá voi xanh bơi lượn quanh ca nô. Đàn cá thể hiện trạng thái hoàn toàn tự nhiên, không hề e ngại hay hoảng loạn trước sự có mặt của con người. Cùng chung cảm xúc, chủ tài khoản mạng xã hội Sói Đi Lặn chia sẻ việc bắt gặp đàn cá lớn ngay tại vùng biển du lịch mang lại trải nghiệm vô cùng đặc biệt, làm tăng vọt giá trị khám phá cho hòn đảo.

Lý giải về hiện tượng này, các chuyên gia sinh học cho biết việc cá voi tụ tập với số lượng lớn là một chỉ dấu sinh học cực kỳ tích cực. Điều này chứng tỏ nguồn thức ăn như cá nhỏ và mực tại vùng biển Phú Quý đang rất dồi dào.

Cận cảnh chú cá voi được chủ tài khoản Sói Đi Lặn tìm thấy.

Ngày 6/4, đại diện UBND huyện đảo Phú Quý đã chính thức xác nhận thông tin về đàn cá voi gần 100 con đang hoạt động cách đảo khoảng 500 mét. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo, yêu cầu du khách và các chủ tàu phải giữ khoảng cách an toàn. Mọi người được khuyến cáo tuyệt đối không tiến quá gần để tránh gây xáo trộn môi trường sống tự nhiên của đàn cá.

Không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú gây sốt mạng xã hội, sự xuất hiện của đàn cá voi còn mang ý nghĩa sâu sắc về mặt văn hóa bản địa. Đối với ngư dân, cá voi xuất hiện gần bờ luôn được xem là điềm lành, báo hiệu một mùa biển thuận lợi và sóng yên biển lặng. Tín ngưỡng thờ Cá Ông tại Phú Quý rất sâu đậm, tiêu biểu nhất là đền Vạn An Thạnh. Nơi đây hiện đang lưu giữ gần 100 bộ xương cốt các loài sinh vật biển từ nhiều thế kỷ, trong đó có bộ xương cá voi được đánh giá là lớn thứ hai tại Đông Nam Á.

Huyện đảo Phú Quý bao gồm 12 đảo lớn nhỏ với tổng diện tích hơn 18 ki lô mét vuông, hiện là nơi sinh sống của hơn 32.000 dân. Cách Phan Thiết khoảng 56 hải lý, hòn đảo này được xem là hậu cứ vững chắc của quần đảo Trường Sa. Tỉnh Bình Thuận đang tập trung định hướng phát triển Phú Quý thành trung tâm kinh tế biển xanh và du lịch sinh thái.

Đầu năm 2026, tiềm năng của hòn đảo này tiếp tục được khẳng định khi tờ Khaosod English của Thái Lan vinh danh Phú Quý lọt Top 10 điểm đến còn nguyên sơ, đáng khám phá nhất Đông Nam Á năm 2026. Tờ báo nước ngoài đánh giá đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm một nơi để lắng nghe chính mình giữa thiên nhiên biển đảo.

Khánh Vy