Hoa hậu từ Canada đưa con về nước

Mới đây, nhóm Ngũ Long Du Ký (nhóm nghệ sĩ chuyên đi làm từ thiện, giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo) đã có buổi họp mặt để chào mừng hoa hậu Diễm Hương (một thành viên của nhóm) mới từ Canada về nước chơi.

Diễm Hương đưa con cho Phi Phụng bế

Được biết, Diễm Hương đã sang Canada định cư được vài năm và lấy chồng Việt kiều, kết hôn được một thời gian. Cách đây gần hai năm, cô đã cùng chồng Việt kiều về nước chơi.

Lần này, Diễm Hương về nước mang theo một bất ngờ là con trai mới sinh với chồng Việt kiều, khiến ai cũng bất ngờ. Cả nhóm nghệ sĩ cùng xúm lại bế ẵm con trai của cô.

Phương Dung hài hước chia sẻ: "Nhóm xin giới thiệu, đào thải Diễm Hương ra để rước thành viên mới về là cậu bé này, Việt kiều Canada nha".

Hoa hậu Diễm Hương dù mới sinh xong được 6 tháng, nhưng đã về lại vóc dáng thon gọn như trước. Phi Phụng thốt lên: "Công nhận Diễm Hương giữ dáng tốt thật. Mới sinh xong 6 tháng thôi mà đã gầy thế kia".

Diễn viên Trịnh Minh Dũng thì liên tục hát ru con của Diễm Hương. Có thể thấy, dù đi xa nhưng tình cảm các nghệ sĩ dành cho nhau vẫn dạt dào, thân thiện. Phi Phụng và Trịnh Minh Dũng liên tục giành bế con trai Diễm Hương.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương đã định cư tại Canada từ cuối năm 2023. Thay vì ánh hào quang showbiz, cô chọn cuộc sống thực tế và bận rộn để lo cho tương lai của con trai. Tại đây, Diễm Hương không ngại làm nhiều công việc khác nhau như phun xăm thẩm mỹ, trang điểm và kinh doanh tự do.

Dù đối mặt với áp lực kinh tế và những vất vả khi bắt đầu lại ở xứ người, cô luôn giữ tinh thần lạc quan. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị, đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa.

Đầu năm 2024, Diễm Hương gây bất ngờ khi kết hôn lần thứ 3 với một Việt kiều tại Canada. Cuộc sống hiện tại của cô được nhận xét là bình yên, kín tiếng và tập trung hoàn toàn cho gia đình.