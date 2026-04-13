Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ nghệ sĩ bỏ nghề đi bán nước, Minh Nhí bật khóc nức nở

Theo Tùng Ninh | 13-04-2026 - 09:37 AM | Lifestyle

Nữ nghệ sĩ đã khiến cả Minh Nhí và Ngọc Huyền bật khóc nức nở.

Mới đây, chương trình Ngôi sao miệt vườn đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Minh Nhí, danh ca Châu Thanh trong vai trò giám khảo. Ấn tượng nhất chương trình tuần này là sự xuất hiện của nghệ sĩ Ngọc Mai hiện đã ở tuổi U80.

Nữ nghệ sĩ bỏ nghề đi bán nước, Minh Nhí bật khóc nức nở - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ngọc Mai

Nữ nghệ sĩ khiến cả Minh Nhí, Ngọc Huyền bật khóc nức nở với màn trình diễn đầy xúc động của mình và giọng ca vọng cổ ngọt ngào, mùi mẫn.

Đạo diễn Khương Dừa chia sẻ: "Cô Ngọc đi casting chương trình này lần đầu. Khi cô đứng trên sân khấu, tôi thấy cách cô hát, nói chuyện, diễn xuất rất quen nên hỏi thăm thì mới biết cô cũng từng là một nghệ sĩ.

Hồi xưa, cô từng đi hát cho đoàn, nhưng vì không theo được nghề nên phải bỏ nghề về nhà bán nước. Hoàn cảnh của cô giống y như câu chuyện cô dựng trên sân khấu mà mọi người theo dõi".

Nghệ sĩ Ngọc Mai nói thêm: "Tôi tên là Ngọc Mai. Hiện tại thì tôi ở nhà làm công việc nội trợ thôi, chứ không đi đâu hết.

Nữ nghệ sĩ bỏ nghề đi bán nước, Minh Nhí bật khóc nức nở - Ảnh 2.

Minh Nhí

Năm 1980, tôi có đi hát cho đoàn Tiền Giang, nhưng chỉ hát được hơn một năm là nghỉ luôn tới giờ, không hát nữa. Gần 50 năm rồi, tôi mới lại được đứng trên sân khấu".

Ngọc Huyền bật khóc nói: "Mới đầu tôi tưởng đây là tiết mục vui vẻ, hài hước. Cô Ngọc Mai đã tôi rơi nước mắt.

Tôi khóc không phải vì câu chuyện mà vì cách cô diễn, cách cô hát đúng nhịp đúng phách và ca hai câu vọng cổ trong tuồn Lan và Điệp của chị Thanh Kim Huệ. Tôi khẳng định cô là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Nếu không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ không thể hát được đúng phách nhịp, truyền tải được nội tâm cảm xúc đến thế. Cô đam mê nghề nên trở lại hát cho vui thôi nhưng đã làm tôi xúc động".

Danh ca Châu Thanh chia sẻ: "Nghe chị ca ngọt ngào quá, từng nhịp, từng phách, luyến láy, xúc cảm trong lời ca nghe thật đã. Ngày hôm nay tôi được nghe chị hát live mà ngất ngây".

Nghệ sĩ Minh Nhí thốt lên: "Tôi phải cảm ơn chị vì đã chạm đến cảm xúc của tôi. Cái kết tiết mục của chị nói về đời nghệ sĩ khiến tôi xót xa. Tự nhiên tôi nghĩ nếu sau này tôi không được diễn nữa, không được khán giả yêu thương nữa thì tôi cũng như vậy.

Tôi nhắm mắt lại nghe xem chị hát giống ai, nhưng không hề giống một ai hết, không giống Thanh Kim Huệ, Ngọc Giàu hay Lệ Thủy. Tôi thích ở chỗ đó".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quán lẩu gà sợ hãi vì nổi tiếng, ông chủ kiệt sức vì quá nhiều khách giờ ra sao? Nổi bật

Cặp vợ chồng “về lại số 0” ở tuổi 42, bảng chi tiêu dư 16 triệu được khen Nổi bật

Khôn ngoan như Doãn Quốc Đam, Thanh Sơn

09:30 , 13/04/2026
Quán cà phê càng nhiều quy định cấm, càng khiến thực khách thích thú

08:24 , 13/04/2026
Nữ diễn viên từng nhận cát-xê 30 cây vàng, tuổi 54 sống chill trong biệt thự 3.000m² ở Bình Dương

07:55 , 13/04/2026
Hoà Minzy đã trả hết nợ cho Văn Toàn

07:10 , 13/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên