Con gái Jennifer Phạm: Được nuôi dạy chuẩn “lá ngọc cành vàng”, 13 tuổi xinh như hoa hậu

Theo Vân Anh | 13-04-2026 - 10:47 AM | Lifestyle

Không chỉ thừa hưởng nhan sắc nổi bật từ mẹ Hoa hậu, con gái Jennifer Phạm còn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, thần thái thanh lịch và được nuôi dạy trong môi trường chuẩn mực “lá ngọc cành vàng”.

Jennifer Phạm (sinh năm 1985) tên thật là Phạm Vũ Phượng Hoàng. Cô bắt đầu được chú ý khi đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006, mở ra con đường nghệ thuật rộng mở. Jennifer Phạm tái hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải vào năm 2012. Cặp đôi có chung 3 người con, trong đó thu hút nhiều sự chú ý là con gái lớn Thùy An (sinh năm 2013).

Là một trong những mỹ nhân kín tiếng trong việc chia sẻ đời tư, Jennifer Phạm hiếm khi đăng tải hình ảnh con cái lên mạng xã hội. Tuy nhiên, mỗi lần ái nữ của cô xuất hiện - đều thu hút sự chú ý với vẻ ngoài xinh xắn và phong thái tự tin.

So với diện mạo là “bản sao” của bố ngày bé, thì giờ con gái Jennifer Phạm lại càng xinh đẹp và giống mẹ Hoa hậu. Ở tuổi 13, bé Thùy An sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng nụ cười rạng rỡ. Nhiều người nhận xét cô bé có thần thái chuẩn “hoa hậu tương lai”, đặc biệt là khi đứng cạnh mẹ.

Ái nữ nhà Jennifer Phạm còn được nuôi dạy trong môi trường giáo dục chuẩn tiểu thư “lá ngọc cành vàng”. Cô bé được bố mẹ đầu tư phát triển toàn diện, học trường quốc tế. Cô bé có thành tích học tập tốt, sử dụng lưu loát tiếng Anh. Bên cạnh đó, Jennifer Phạm chia sẻ thêm, bé Thuỳ An thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật giống mẹ.

Nàng hậu từng chia sẻ cô chú trọng việc rèn luyện nhân cách, kỹ năng sống và sự tự lập cho các con ngay từ nhỏ. Chính vì vậy, con gái cô không chỉ xinh đẹp mà còn được khen ngợi bởi sự lễ phép, ngoan ngoãn.

Bên cạnh việc học tập, con gái Jennifer Phạm còn được tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển toàn diện. Từ nghệ thuật, thể thao đến các kỹ năng mềm, tất cả đều giúp ái nữ nhà Jennifer Phạm ngày càng tự tin và bản lĩnh hơn.

Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, cuộc sống của cô bé vẫn được giữ kín, tránh xa những ồn ào showbiz. Đây cũng là cách mà Jennifer Phạm muốn bảo vệ tuổi thơ và giúp con phát triển tự nhiên nhất.

Với nền tảng gia đình vững chắc, nhan sắc nổi bật cùng sự giáo dục chuẩn mực, con gái Jennifer Phạm được kỳ vọng sẽ trở thành một gương mặt sáng trong tương lai.

Cơ ngơi như nghỉ dưỡng tại gia của con gái nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, đang làm sếp ở VTV

Sáng uống Starbucks 45k, trưa đặt đồ ăn, tối eat clean cho đẹp dáng: Cách cô gái 30 tuổi ăn cả tháng không hết 5 triệu!

Đàn cá voi 100 con áp sát thuyền du khách tại Phú Quý: Báo hiệu điềm lành, truyền thông Thái Lan khen ngợi hết lời

11:06 , 13/04/2026
AI sẽ lấy đi hàng tỷ USD của nghệ sĩ như thế nào?

10:57 , 13/04/2026
Hoa hậu từ Canada đưa con về nước

09:45 , 13/04/2026
Nữ nghệ sĩ bỏ nghề đi bán nước, Minh Nhí bật khóc nức nở

09:37 , 13/04/2026

