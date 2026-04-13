Nữ diễn viên đẹp đình đám từng “mất niềm tin vào tình yêu”, muốn làm mẹ đơn thân: U50 bí mật kết hôn với tình kém tuổi

Từng là gương mặt quen thuộc và được yêu mến tại làng giải trí xứ Trung, năm 39 tuổi, Lưu Tâm Du gây bất ngờ khi tiết lộ kế hoạch rút lui khỏi showbiz. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý vào thời điểm đó, bởi cô vẫn được xem là một nghệ sĩ còn nhiều tiềm năng phát triển.

Sinh năm 1981, Lưu Tâm Du được biết đến qua các tác phẩm như Bộ bộ kinh tâm, Bộ bộ kinh tình hay Thâm cung kế. Dù từng có giai đoạn sự nghiệp khởi sắc, những năm gần đây, hoạt động nghệ thuật của cô có phần chững lại khi thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt với sự xuất hiện của lớp diễn viên trẻ.

Giải nghệ để tận hưởng cuộc sống đơn thân bình yên

Chia sẻ về quyết định của mình năm 2020, nữ diễn viên cho biết cơ hội nghề nghiệp ngày càng thu hẹp khi tuổi tác tăng lên. Theo cô, các nhà sản xuất và đạo diễn có xu hướng ưu tiên những gương mặt trẻ, khiến cô dần mất đi lợi thế và không còn nhận được nhiều lời mời như trước.

Dù có hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật và từng góp mặt trong nhiều dự án lớn, Lưu Tâm Du lại chưa từng giành được giải thưởng đáng kể nào trong cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Đây cũng là điều khiến cô luôn trăn trở. Nữ diễn viên thẳng thắn nhìn nhận bản thân từng bỏ lỡ nhiều cơ hội vì quá kén chọn vai diễn, chỉ nhận những cảnh quay mình yêu thích, nên chưa tạo được dấu ấn đủ sâu đậm với khán giả.

Cô bộc bạch rằng nếu trước đây sẵn sàng thử sức với hình tượng gợi cảm hoặc chấp nhận thay đổi hình ảnh, có lẽ con đường sự nghiệp đã rộng mở hơn. Tuy nhiên, khi nhận ra điều đó thì mọi thứ đã không còn dễ dàng như trước.

Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, Lưu Tâm Du dự định theo đuổi cuộc sống riêng theo cách mình mong muốn. Cô chia sẻ kế hoạch nhận nuôi một đứa trẻ và trở thành mẹ đơn thân. Những trải nghiệm từ gia đình trong quá khứ khiến cô thận trọng với hôn nhân, thậm chí không đặt nặng chuyện tình cảm.

Lưu Tâm Du tâm sự: "Với tôi tình yêu chỉ như món phụ kiện. Thiếu đi nó cũng chẳng sao. Từ tấm gương của cha mẹ, tôi nghĩ chúng ta không nên tùy tiện mở cánh cửa hôn nhân, trừ phi đã chuẩn bị sẵn sàng. Không phải hôn nhân là một việc không tốt, chỉ là nên chuẩn bị mọi thứ rồi hãy mở cánh cửa đó ra".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng ấp ủ ý định mở một nhà hàng để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Cô mong muốn tận hưởng cuộc sống theo nhịp độ chậm rãi hơn, rời xa áp lực của ngành giải trí.

Thay đổi đầy bất ngờ

Đầu năm 2023, nữ diễn viên Lưu Tâm Du mới đây gây bất ngờ khi tiết lộ cô đã âm thầm tổ chức hôn lễ với người chồng kém tuổi.

Theo lời nữ diễn viên, đám cưới diễn ra vào ngày 31/12/2022 tại Hong Kong trong không khí riêng tư, chỉ có sự tham dự của hai bên gia đình và một số khách mời thân thiết. Đáng chú ý, buổi lễ không có sự góp mặt của các nghệ sĩ trong giới giải trí Hoa ngữ.

Nữ diễn viên muốn giữ sự riêng tư cho gia đình đôi bên. Cô nói: "Tôi rất vui vì tìm được một nửa của mình, cảm ơn lời chúc mừng của mọi người".

Sao nữ của Bộ bộ kinh tâm cho biết cô đã tìm được người bạn đời phù hợp và đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Chồng cô là nhân viên văn phòng, ít hơn cô vài tuổi, cả hai đã có thời gian dài tìm hiểu trước khi đi đến quyết định gắn bó lâu dài.

Để chuẩn bị cho cuộc sống mới, Lưu Tâm Du cho biết cô đã chủ động thay đổi nhiều thói quen cá nhân, từ việc học nấu ăn đến sắp xếp lại công việc và tài sản. Nữ diễn viên cũng đã bán bất động sản ở nước ngoài, trở về Hong Kong sinh sống và mua một căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 200 m² với giá trị hơn 2,9 triệu USD, nhằm ổn định cuộc sống gia đình.

Nữ diễn viên là người kín tiếng đời tư. Cô từng chia sẻ: "Tôi thích những tin đồn, tôi luôn phát hiện trong đó nhiều điều khó tin về bản thân mà ngay cả chính tôi cũng không biết".

