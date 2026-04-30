Em trai tiết lộ sự thật bất ngờ về Lý Tiểu Long

Với phong cách điện ảnh đáng ngưỡng mộ, Lý Tiểu Long đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng của thế kỷ 20 và được coi là một trong những diễn viên xuất sắc nhất Hollywood. Tuy nhiên, ông không phải là thành viên duy nhất trong gia tộc họ Lý nhận được sự công nhận rộng rãi nhờ những màn trình diễn mẫu mực.

Em trai nổi tiếng của Lý Tiểu Long

Em trai của Lý Tiểu Long, Lý Chấn Huy (Robert Lee, sinh năm 1948), cũng là một nhân vật nổi tiếng. Nhờ tài năng âm nhạc thiên bẩm, ông đã làm rạng danh nền âm nhạc Hồng Kông (Trung Quốc) từ khi còn rất trẻ và trở thành một hiện tượng tuổi teen. Thế nhưng, dù có một sự nghiệp thành công, Lý Chấn Huy đã từng có lần bị người anh trai lừng lẫy của mình trêu chọc.

Theo cuốn sách Bruce Lee: A Life của Matthew Polly, Lý Chấn Huy đã đến Los Angeles vào năm 1969 cùng mẹ là bà Hà Ái Du (Grace Ho) để thăm cháu gái Lý Hương Ngưng (Shannon Lee). Ngay khi hai người vừa đặt chân đến sân bay, Lý Tiểu Long đã đón tiếp họ bằng những lời chào nồng nhiệt. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy vóc dáng của em trai, ông đã thốt lên: "Trời đất, sao chú gầy thế!".

Chưa dừng lại ở đó, Lý Tiểu Long còn trêu chọc em trai bằng câu nói: " Đừng nói với ai chú là em trai anh nhé — chú sẽ làm anh mất mặt mất!". Vì tò mò, Lý Tiểu Long hỏi cân nặng của em mình. Khi Lý Chấn Huy cho biết ông chỉ nặng 108 pounds (khoảng 49kg), Lý Tiểu Long đã giật mình trước tiết lộ này và nói thêm: "Không ổn rồi! Anh cần phải huấn luyện chú thôi".

Thú vị là, ngay từ ngày hôm sau khi em trai đến, Lý Tiểu Long đã bắt đầu đưa em đi chạy bộ 3 dặm mỗi ngày nhằm giúp em trai rèn luyện thể chất để trở nên khỏe mạnh hơn.

Lý Chấn Huy kém Lý Tiểu Long 8 tuổi. Là một người em, ông luôn ngưỡng mộ anh trai và tôn trọng tuyệt đối những lời dạy của ngôi sao võ thuật này. Trong lĩnh vực chuyên môn riêng, anh em nhà họ Lý đều được kính trọng ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Nếu người anh là một võ sĩ vĩ đại, thì người em lại chiếm trọn trái tim của hàng triệu khán giả thông qua tiếng đàn guitar và những bản nhạc của ban nhạc The Thunderbirds.

Sau sự ra đi đột ngột của Lý Tiểu Long, Lý Chấn Huy đã phát hành album The Ballad Of Bruce Lee để bày tỏ sự tôn kính chân thành dành cho người anh quá cố. Hơn nữa, tay guitar này cũng chính là người đã khánh thành bức tượng Lý Tiểu Long tại Hồng Kông để tri ân anh trai nhân dịp sinh nhật lần thứ 65 của ông.

Những sự thật về Lý Tiểu Long được em trai hé lộ

Trong cuộc phỏng vấn với trang City On Fire vào năm 2001, Lý Chấn Huy chia sẻ kỷ niệm về người anh trai của mình. “ Khi tôi mới đến Mỹ và ở lại nhà anh ấy, tôi đã trở thành nạn nhân của một trong những trò đùa của Lý Tiểu Long. Anh ấy bảo tôi vào phòng làm việc một chút. Khi tôi bước vào, anh ấy đang vung vẩy côn nhị khúc. Lý Tiểu Long thật phi thường, di chuyển chúng với tốc độ kinh ngạc.

Tôi rất ấn tượng và bước ra khỏi phòng. Khi tôi đang đi dọc hành lang, anh ấy chạy từ phía sau tới với tiếng hét xung trận đặc trưng, vung côn đánh vào gáy tôi. Tôi suýt nữa thì đứng tim. Sau đó anh ấy bắt đầu cười phá lên vì anh ấy đã đổi cặp côn thật sang một cặp bằng cao su giả. Tôi thì cứ ngỡ đó là đồ thật. Anh ấy rất khoái chí với trò đó”, Lý Chấn Huy nói thêm.

Khi được hỏi Lý Tiểu Long giống nhân vật điện ảnh nào nhất, Lý Chấn Huy chia sẻ: “Có lẽ là nhân vật trong Long Tranh Hổ Đấu. Bạn thấy được thể chất và nghe được triết lý của anh ấy. Lý Tiểu Long thực sự là một người rất hòa đồng, khiêm tốn và chân thành”.

Ngoài ra, Lý Chấn Huy cũng tiết lộ về việc Lý Tiểu Long có sở hữu súng, dù ông là 1 ngôi sao võ thuật: “Lý Tiểu Long thích đủ loại vũ khí và nghiên cứu cách chúng hoạt động. Đúng vậy, anh ấy có sở hữu súng. Anh ấy nhận chúng như những món quà”.

Lý Chấn Huy cũng cho rằng những ngôi sao võ thuật như THành Long hay Hồng Kim Bảo đều chịu ảnh hưởng của Lý Tiểu Long: “Tôi muốn nói rằng anh ấy đã mở ra mọi con đường cho các diễn viên châu Á. Tôi rất vui vì cuối cùng những người như Thành Long hay Hồng Kim Bảo đã nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng có được. Họ là những nghệ sĩ biểu diễn tuyệt vời. Tất cả những người này đều chịu ảnh hưởng từ anh ấy, và thực tế là hầu hết họ đều từng làm việc với anh ấy. Vẫn còn nhiều trở ngại mà các diễn viên châu Á phải vượt qua”.

Lý Chấn Huy chia sẻ cảm nghĩ của mình về Lý Tiểu Long: “Có nhiều người mà tôi coi là anh hùng. Tôi phải nói rằng Lý Tiểu Long đã, và đang là người hùng thực sự của tôi. Lý Tiểu Long đã dạy tôi rất nhiều về cuộc sống chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Điểm mấu chốt là anh ấy đã thể hiện bản thân một cách trung thực và anh ấy đã làm rung chuyển thế giới khi làm điều đó. Tôi nhớ mình đã đến rạp và xem Lý Tiểu Long trên màn ảnh và nghĩ "Oa, anh ấy thật phi thường". Tôi đơn giản chỉ là một người hâm mộ như bao người khác. Anh ấy thật tuyệt vời”.

Về thông tin rằng Lý Tiểu Long sụt cân ở thời điểm trước khi qua đời, Lý Chấn Huy lên tiếng: “ Anh ấy sụt cân nhiều gần lúc qua đời. Tôi không thể đi vào chi tiết lý do tại sao lúc này. Gia đình họ Lý sẽ đưa ra thông tin về cái chết của Lý Tiểu Long khi thời điểm thích hợp cho phép. Anh ấy không tự hủy hoại mình. Có những yếu tố khác tác động vào”.

Khi được hỏi về việc Lý Tiểu Long có tham gia trận chiến tay đôi nào ở ngoài đời không, Lý Chấn Huy trả lời: ”Anh ấy có rất nhiều trận đấu, và ở Hồng Kông, bạn không bao giờ biết mình đang đấu với ai hoặc gia đình của đối phương là ai. Lý Tiểu Long có gặp một số rắc rối, nhưng không có ai mà anh ấy không thể tự mình giải quyết”