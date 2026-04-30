Tình hình hiện tại ở khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Theo thông tin trên fanpage của khu du lịch Đại Nam, ngay từ sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng du khách đổ về địa điểm này đã vô cùng tấp nập. Đông đảo du khách xếp hàng check-in, di chuyển tham quan và tham gia các hoạt động giải trí.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Khu du lịch Đại Nam triển khai nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong cũng như giai đoạn đầu mùa hè 2026.

Khách du lịch đổ về khu du lịch Đại Nam trong dịp nghỉ lễ (Nguồn: Fanpage Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao)

Một trong những yếu tố thu hút lượng lớn du khách là chương trình miễn phí vé vào cổng trong suốt kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, nhiều hạng mục tham quan nổi bật như Kim Điện và tòa Bảo Tháp 9 tầng cũng mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 25/4 đến hết ngày 4/5.