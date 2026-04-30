8 kiểu thiết kế nội thất từng rất hot nhưng nay bị “bỏ rơi”: Nhiều nhà vẫn đang dùng mà không biết

Theo Như Anh | 30-04-2026 - 18:55 PM | Lifestyle

Thị hiếu nội thất thay đổi nhanh hơn nhiều người nghĩ. Có những chi tiết từng được xem là “sang xịn” nhưng chỉ sau vài năm đã trở nên lỗi thời, thậm chí khiến căn nhà trông rối mắt và tốn kém không cần thiết. Dưới đây là 8 kiểu thiết kế đang dần bị loại bỏ, dù trước đây từng rất phổ biến.

1. Đèn sưởi phòng tắm kiểu bóng đèn

Loại đèn sưởi dùng bóng nhiệt từng rất phổ biến vì tạo cảm giác ấm nhanh. Tuy nhiên, ánh sáng quá chói, nhiệt không đều khiến trải nghiệm không thoải mái. Phần đầu nóng nhưng thân vẫn lạnh, thậm chí gây khó chịu cho mắt khi sử dụng lâu dài.

Hiện nay, nhiều gia đình chuyển sang máy sưởi gió hoặc thiết bị tích hợp điều hòa mini cho phòng tắm, giúp nhiệt lan tỏa đều và dễ chịu hơn.

2. Tường trang trí cầu kỳ

Những bức tường điểm nhấn với hoa văn, đá vân mây hoặc câu chữ phong thủy từng được xem là "trung tâm phòng khách". Nhưng thực tế, chúng nhanh lỗi mốt và chi phí khá cao.

Xu hướng mới là tường phẳng đơn sắc hoặc tủ âm tường tối giản, giúp không gian rộng hơn và dễ thay đổi phong cách khi cần.

3. Gạch viền phân khu trong phòng khách

Trước đây, nhiều căn hộ sử dụng gạch viền để tạo cảm giác sang trọng kiểu châu Âu. Tuy nhiên, các đường viền khiến không gian bị chia nhỏ, tạo cảm giác chật chội hơn, đặc biệt với căn hộ diện tích vừa và nhỏ.

Hiện nay, sàn liền mạch hoặc ít ngưỡng cửa được ưa chuộng vì tạo cảm giác rộng và hiện đại.

4. Thanh treo rèm kiểu La Mã lộ bên ngoài

Thanh treo rèm kiểu cổ điển dễ lắp nhưng khiến phần phụ kiện bị lộ, tạo cảm giác thiếu tinh tế. Ngoài ra, chúng dễ bám bụi và có thể lỏng theo thời gian.

Giải pháp phổ biến hiện nay là giấu thanh rèm vào trần hoặc hộp rèm, giúp tổng thể gọn gàng hơn.

5. Cửa kính khung dày

Các loại cửa kính khung nhựa dày từng được xem là chắc chắn. Tuy nhiên, khung lớn làm giảm lượng ánh sáng và khiến không gian nặng nề.

Xu hướng mới là cửa kính khung siêu mảnh hoặc gần như không khung, giúp nhà sáng hơn và trông thanh thoát hơn.

6. Đèn chùm pha lê cỡ lớn

Đèn chùm từng là biểu tượng của sự sang trọng. Nhưng thực tế, chúng khó vệ sinh, dễ bám bụi và nhanh lỗi mốt nếu thiết kế quá cầu kỳ.

Nhiều gia đình chuyển sang đèn trần đơn giản hoặc thiết kế ánh sáng gián tiếp, vừa đủ sáng vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng.

7. Nội thất màu đỏ đậm kiểu cổ điển

Đồ nội thất gỗ đỏ từng được xem là biểu tượng của sự giàu có. Tuy nhiên, màu sắc quá tối khiến không gian nhỏ trở nên nặng nề và khó phối với phong cách hiện đại.

Hiện nay, màu gỗ sáng, trắng, be hoặc xám được ưa chuộng vì dễ kết hợp và tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn.

8. Phào chân tường đen – vàng nổi bật

Phào chân tường từng được thiết kế nổi bật để tạo điểm nhấn. Nhưng khi quá tương phản, chúng khiến tổng thể thiếu hài hòa.

Xu hướng hiện tại là phào gần như "vô hình", đồng màu với tường hoặc sàn để không phá vỡ bố cục thị giác.

Theo Như Anh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
châu âu

