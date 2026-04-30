Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam "mừng ra mặt" vì "sống sót" sau 3 năm cưới hotgirl bóng rổ ĐH RMIT

Hôm nay 30/4, VĐV pickleball và tennis số một Việt Nam Lý Hoàng Nam gây chú ý khi chia sẻ một khoảnh khắc ngọt ngào nhưng cũng không kém phần hài hước để đánh dấu mốc 3 năm về chung một nhà với bà xã xinh đẹp Huỳnh Ngọc Phương Trinh.

Đi kèm với bức ảnh cưới mang đậm phong cách thể thao trên sân tennis là dòng trạng thái dí dỏm: "Kỷ niệm 3 năm: anh vẫn sống sót" với biểu cảm thở phào. Lý Hoàng Nam không quên tag tên người vợ hiền - Phương Trinh kèm theo hình trái tim bày tỏ tình yêu. Câu nói "vẫn sống sót" cùng biểu tượng cảm xúc "dở khóc dở cười" của Lý Hoàng Nam khiến nhiều người không khỏi phì cười và cho rằng đây là một cách "kêu khổ" đáng yêu của tay vợt sinh năm 1997 sau 3 năm trải nghiệm cuộc sống hôn nhân.

Lý Hoàng Nam và Huỳnh Ngọc Phương Trinh được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng thể thao Việt Nam. Nếu Hoàng Nam là tay vợt xuất sắc nhất lịch sử quần vợt nước nhà với nhiều danh hiệu quốc tế ấn tượng, thì Phương Trinh cũng từng là một hotgirl nổi tiếng của trường ĐH RMIT, đồng thời là một VĐV bóng rổ tài năng. Chuyện tình của họ được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự thấu hiểu, đồng cảm và luôn ủng hộ nhau trong sự nghiệp.

Ít ai biết rằng, ấn tượng đầu tiên của Phương Trinh về ông xã Lý Hoàng Nam không hề lung linh. Cặp đôi gặp nhau lần đầu trong một bữa tiệc chia tay bạn bè, nhưng sự thẳng tính của chàng tay vợt số 1 Việt Nam đã khiến "hot girl bóng rổ" tự hỏi: "Ông này sao đáng ghét vậy".

“Do hôm sau mình phải thi tốt nghiệp nên định không đi nhưng cuối cùng lại ghé một chút về. Biết chuyện Nam cứ đuổi: ‘Về học bài đi’. Lúc đó mình chưa biết Nam là ai nên chỉ nghĩ: ‘Ông này sao đáng ghét vậy’” - bà xã Hoàng Nam nhớ lại.

Thực tế, cả hai vốn không phải là hình mẫu trong mộng của đối phương. Phương Trinh từng chia sẻ: “Lúc đó mình thích một người ân cần, chu đáo, tâm lý còn Nam thì có tính cách trầm lặng hơn, có lẽ do đã quen với lối sống một mình. Đây cũng là lý do mà mình vẫn hay trêu Nam là ‘người đàn ông không có quả tim’. Ngược lại Nam thích con gái nhẹ nhàng, nữ tính nhưng mình khá cá tính và có phần mạnh mẽ vì là VĐV”.

Vượt qua những khác biệt về tính cách, thử thách lớn nhất của họ chính là khoảng cách địa lý và lịch thi đấu dày đặc của Lý Hoàng Nam. Để giữ lửa, cặp đôi thiết lập một quy tắc nghiêm ngặt về thời gian:

“Mình ở TP.HCM còn Nam sống và luyện tập ở Tây Ninh hoặc thi đấu nước ngoài liên tục nên cũng khá là khó khăn. Nhưng dù ở đâu thì bọn mình đều dành khung giờ cố định là 8h tối để video call cho nhau. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên đời đến 9h30 tối thì Nam đi ngủ. Nhiều khi nói chưa đã mà Nam phải tắt. Mình thấy vấn đề này còn lớn hơn”.

Giống như bao cặp đôi khác, Lý Hoàng Nam và bà xã cũng không tránh khỏi những lúc tủi thân vì công việc: “Tính cách, công việc và cuộc sống của cả hai có nhiều điểm khác nhau. Nhiều lúc không thể ở bên cạnh đối phương trong thời khắc quan trọng để khích lệ, chia sẻ hay đơn giản là dành thời gian cho nhau nên cũng có chút tủi thân. Cũng chính vì vậy mà hầu hết những lần cãi nhau của bọn mình đều vì lịch trình bận rộn của cả hai. Muốn làm này làm nọ nhưng không có thời gian”.

Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ đã có những quan điểm rất hiện đại về cuộc sống gia đình, đặc biệt là chuyện "ví tiền". Dù về chung một nhà, họ vẫn tôn trọng sự độc lập của đối phương.

“Vì cả hai đều có thu nhập và biết kiểm soát tài chính của mình nên chưa phải bàn bạc nhiều về vấn đề này. Tất nhiên sẽ có khoản tiết kiệm chung như mọi gia đình nhưng hiện tại bọn mình vẫn chưa có nhu cầu phải kiểm soát tài chính của đối phương” - Phương Trinh từng chia sẻ.

Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi vẫn luôn giữ được ngọn lửa hạnh phúc và sự ngọt ngào như thuở ban đầu. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những chuyến du lịch cùng nhau lên mạng xã hội. Khi Lý Hoàng Nam chuyển từ tennis sang pickleball, từng bước vượt qua khó khăn vươn lên là ngôi sao số một ở môn thể thao trendy này, bà xã anh vẫn luôn đồng hành cùng chồng trên từng trận đấu, giải đấu, chinh phục từng danh hiệu. Cặp đôi trai tài gái sắc khiến người ta ngưỡng mộ bởi cách thể hiện tình yêu kín đáo mà bền chặt, ngọt ngào.

