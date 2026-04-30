Phú Quý ngay lúc này: Cảng tàu đông nghịt, quán xá hết sạch, đảo nhỏ hoạt động hết công suất đón khách

Không còn là Đà Lạt hay những điểm đến quen thuộc, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) mới là “tọa độ nóng” bậc nhất mùa du lịch 30/4 năm nay, khi ghi nhận tình trạng kín phòng, hết vé từ rất sớm, thậm chí trước cả kỳ nghỉ lễ.

Ngay từ đầu tháng 4 - thời điểm được xem là “mùa vàng” để du lịch đảo nhờ thời tiết ổn định, biển êm và hải sản dồi dào, toàn bộ vé tàu tuyến Phan Thiết - Phú Quý đã gần như được đặt kín. Dù mỗi ngày có khoảng 5-6 chuyến tàu hoạt động liên tục, phục vụ tối đa khoảng 2.500 khách, tình trạng lấp đầy vẫn kéo dài xuyên suốt dịp lễ. Đại diện Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận cho biết, các doanh nghiệp vận tải đã phải tăng cường thêm chuyến để đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách.

Sáng 30/4, cảng tàu Phú Quý đông nghịt khách kéo vali, xếp hàng dài.

Trong hai ngày 25-26/4, khu vực này ghi nhận 22 chuyến tàu ra vào, đón hơn 6.100 lượt khách. Tuy nhiên, áp lực hạ tầng nhanh chóng bộc lộ khi nhiều cơ sở lưu trú trên đảo thông báo “cháy phòng” từ sớm. Giá phòng dịp lễ tăng khoảng 10% so với ngày thường, dao động từ 800.000 đến 2,3 triệu đồng/đêm.

Không chỉ vé tàu và phòng nghỉ, các dịch vụ du lịch tại đảo cũng rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều tour trọn gói 2 ngày 1 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, giá từ 2-3,2 triệu đồng/người (bao gồm vé tàu khứ hồi, lưu trú, ăn sáng, chèo SUP, lặn ngắm san hô…) đều kín chỗ. Hoạt động lặn biển - trải nghiệm được ưa chuộng tại Phú Quý có giá phổ biến khoảng 250.000 đồng/người/buổi cũng không còn khả năng nhận thêm khách.

Từ đầu kỳ nghỉ lễ, lượng khách tới Phú Quý đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Thực tế ghi nhận từ mạng xã hội cho thấy, từ ngày 26/4, các chuyến tàu ra đảo đã trong tình trạng chật kín hành khách. Đỉnh điểm vào sáng 30/4, khu vực cảng tàu đông nghịt người xếp hàng, bãi giữ xe kín chỗ. Trên đảo, nhiều điểm check-in nổi tiếng như bãi tắm Bưu Điện, Dốc Phượt, bờ kè làng chài hay cung đường Lê Hồng Phong đều chen kín du khách; các quán cà phê, nhà hàng ven biển luôn trong tình trạng quá tải.

Nhiều điểm check-in nổi tiếng như bãi tắm Bưu Điện, Dốc Phượt, bờ kè làng chài hay cung đường Lê Hồng Phong đều chen kín du khách.

Xu hướng du lịch năm nay đang dịch chuyển rõ rệt khi du khách có xu hướng rời xa những điểm đến đông đúc để tìm về các hòn đảo còn giữ được nét hoang sơ, trải nghiệm nguyên bản. Phú Quý nhờ đó trở thành tâm điểm. Tuy nhiên, chính sức hút này cũng tạo ra “hiệu ứng ngược” khi hòn đảo nhỏ với sức chứa hạn chế, số chuyến tàu mỗi ngày có giới hạn và hệ thống lưu trú chưa phát triển mạnh, khiến việc du lịch không còn là “thích là đi” mà đòi hỏi phải lên kế hoạch, đặt dịch vụ từ rất sớm.

Một điểm đến nhỏ nhưng đang đủ sức “xoay trục” cả mùa du lịch lễ 30/4, Phú Quý cho thấy sức hấp dẫn của những vùng biển đảo nguyên sơ, đồng thời cũng đặt ra bài toán về cân đối hạ tầng và phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.