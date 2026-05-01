Người bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng nhưng lại thành công hơn, “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz khi đang ở thời kỳ đỉnh cao

Trong dàn diễn viên góp phần làm nên thành công của bộ phim truyền hình kinh điển Tây Du Ký 1986 , có những gương mặt trở thành biểu tượng gắn liền với ký ức nhiều thế hệ. Tuy nhiên, cũng có những cái tên không quá quen thuộc với số đông khán giả nhưng lại để lại dấu ấn đặc biệt - và trường hợp của Cung Minh là một ví dụ tiêu biểu.

Dù không đảm nhận vai chính, nam diễn viên vẫn khiến người xem nhớ mãi với hình tượng quốc vương nước Chu Tử trong tập “Tôn Ngộ Không giả làm thầy thuốc”. Vai diễn không có nhiều thời lượng, nhưng cách thể hiện giàu cảm xúc đã giúp ông ghi tên mình vào ký ức người xem, đồng thời mở ra một câu chuyện hậu trường đầy bí ẩn về sự nghiệp và quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu.

Cung Minh (trái) xuất hiện trong tập “Tôn Ngộ Không giả làm thầy thuốc” ở nước Chu Tử

Từ giấc mơ Đường Tăng đến vai diễn để đời

Sinh ra trong một gia đình khá giả, Cung Minh sớm theo đuổi con đường nghệ thuật khi theo học tại Học viện Hý kịch Thượng Hải. Với ngoại hình sáng và niềm đam mê diễn xuất, ông nhanh chóng nuôi tham vọng chinh phục những vai diễn lớn.

Cơ hội đến khi đoàn phim Tây Du Ký tổ chức tuyển chọn diễn viên. Thời điểm đó, vai Đường Tăng có sự thay đổi do Từ Thiếu Hoa rút lui. Tự tin vào khả năng của mình, Cung Minh chủ động đề nghị đạo diễn Dương Khiết cho thử sức với vai diễn quan trọng này.

Tuy nhiên, đạo diễn Dương Khiết cho rằng ông chưa thực sự phù hợp với khí chất điềm đạm, từ bi của Đường Tăng. Thay vào đó, bà nhận ra ở ông một tố chất khác - phù hợp với hình tượng một vị quốc vương si tình, giàu nội tâm. Chính quyết định này đã đưa Cung Minh đến với vai diễn để đời: quốc vương nước Chu Tử.

Trong phim, dù xuất hiện không nhiều, nhưng hình ảnh một vị vua vừa uy nghi, vừa nặng tình đã được ông khắc họa trọn vẹn. Ánh mắt chất chứa nỗi nhớ thương, kết hợp với lối diễn tiết chế, tinh tế giúp nhân vật trở nên sống động. Đặc biệt, câu thoại nổi tiếng: “Nếu có thể cứu được ái phi, trẫm nguyện giao cả giang sơn cho thần tăng, tự nguyện thoái vị” đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bộ phim.

Không chỉ dừng lại ở một vai, Cung Minh còn thể hiện khả năng biến hóa khi đảm nhận nhiều nhân vật nhỏ khác trong phim. Ở tập “Truyền nghề ở Ngọc Hoa Châu”, ông đồng thời hóa thân thành một thương nhân láu cá và một nhà sư hiền từ. Sự linh hoạt trong diễn xuất khiến nhiều khán giả không nhận ra đó là cùng một diễn viên - minh chứng rõ ràng cho thực lực của ông.

Sự nghiệp rộng mở rồi bất ngờ “bốc hơi”

Sau thành công từ Tây Du Ký , sự nghiệp của Cung Minh bước sang một giai đoạn mới đầy triển vọng. Ông xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật, chứng minh khả năng đa dạng không chỉ ở mảng phim ảnh mà còn trên sân khấu.

Tại các chương trình lớn như Xuân Vãn, ông gây ấn tượng khi trình diễn kinh kịch cùng Triển Bình Bình, đồng thời hợp tác với “nữ hoàng hài kịch” Triệu Lệ Dung trong các tiểu phẩm. Dù đứng cạnh những tên tuổi lớn, Cung Minh vẫn giữ được phong cách riêng, thể hiện sự duyên dáng và thông minh trong cách biểu đạt.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục thử sức ở lĩnh vực phim chính kịch và điện ảnh. Một trong những vai diễn đáng chú ý là hình tượng hoàng đế Phổ Nghi - nhân vật đòi hỏi chiều sâu tâm lý và khả năng thể hiện nội tâm phức tạp. Sau đó, ông tiếp tục ghi dấu với vai Dư Cam Đường trong một tác phẩm trinh thám, cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn.

Giai đoạn này được xem là đỉnh cao sự nghiệp của nam diễn viên. Ông được đánh giá là nghệ sĩ thực lực, có khả năng thích nghi với nhiều thể loại từ cổ trang đến hiện đại, từ hài kịch đến chính kịch.

Thế nhưng, khi đang trên đà phát triển, Cung Minh bất ngờ đưa ra quyết định giải nghệ. Không có lời giải thích rõ ràng, không một thông báo chính thức, ông rút lui khỏi showbiz trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Cung Minh cùng đạo diễn Dương Khiết và dàn diễn viên Tây Du Ký

Quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu của Cung Minh nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi. Có nhiều giả thuyết được đưa ra: từ lý do gia đình, sự chán nản với ngành giải trí, cho đến việc ông muốn theo đuổi một cuộc sống bình lặng hơn.

Một số nguồn tin cho biết ông đã sang Mỹ định cư sau khi giải nghệ. Tuy nhiên, mọi thông tin đều không được xác nhận chính thức. Ngay cả Lục Tiểu Linh Đồng - người thủ vai Tôn Ngộ Không - cũng từng chia sẻ rằng ông nhiều lần cố gắng liên lạc nhưng không thành công.

Chính sự “biến mất” hoàn toàn này đã khiến Cung Minh trở thành một trong những gương mặt bí ẩn nhất gắn liền với Tây Du Ký . Ngày nay, mỗi khi bộ phim được phát sóng lại, khán giả vẫn nhắc đến hình ảnh “quốc vương Chu Tử quốc” với sự tiếc nuối.

(Theo Toutiao)