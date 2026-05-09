"MC giàu nhất nhì Việt Nam" 16 năm ăn chay trường, sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng đẹp như mộng

Đại Nghĩa (sinh năm 1978) là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, ghi dấu ấn qua nhiều vai trò như MC, diễn viên và người dẫn dắt hàng loạt chương trình đình đám. Anh được nhiều khán giả gọi vui là “MC giàu nhất Việt Nam”, đủ để thấy sức ảnh hưởng cũng như thành quả đáng nể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Không chỉ thành công trong công việc, Đại Nghĩa còn được yêu mến bởi lối sống giản dị, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và thường xuyên giúp đỡ cộng đồng.

Từ cuối năm 2010, nam MC bắt đầu ăn chay trường và duy trì lối sống này suốt nhiều năm qua như một cách nuôi dưỡng sự bình an, bảo vệ sức khỏe và tìm kiếm sự cân bằng trong tâm hồn. Cuộc sống “healing” của Đại Nghĩa không chỉ thể hiện qua những bữa ăn thanh đạm mà còn hiện rõ trong không gian sống anh lựa chọn. Căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Đà Lạt chính là nơi để nam MC tạm rời xa nhịp sống ồn ào, tận hưởng sự bình yên, sống chậm và hòa mình với thiên nhiên. Từ khu vườn xanh mát đến từng góc nhỏ trong nhà đều mang cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, đẹp như một chốn nghỉ dưỡng giữa rừng thông.

Giữa lòng Đà Lạt mộng mơ, chốn an yên của Đại Nghĩa được bao bọc bởi rừng thông xanh mát cùng bầu không khí trong lành đặc trưng của cao nguyên. Biệt thự nghỉ dưỡng này không chỉ đơn thuần là nơi để nghỉ ngơi mà còn là không gian giúp nam MC theo đuổi lối sống tối giản, ăn chay, thiền định và tận hưởng sự kết nối gần gũi với thiên nhiên. Nằm ở khu vực ngoại ô tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào, căn nhà mang đến cảm giác yên bình, nhẹ nhõm đúng chuẩn “bỏ phố về rừng”.

Không gian sống bên trong cũng rộng rãi và thoáng đãng đúng chất nghỉ dưỡng. Đại Nghĩa thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tự tay chăm sóc cây cối, thu hoạch những rổ trái cây chín mọng ngay trong khuôn viên nhà, tận hưởng cuộc sống điền viên giản dị nhưng đầy thư thái. Từng góc nhỏ đều được chăm chút tinh tế, phủ đầy cây xanh và ánh nắng tự nhiên, vừa bình yên vừa quá đỗi chữa lành.

Bên trong biệt thự, không gian được thiết kế theo phong cách giản dị, gần gũi với thiên nhiên với phần lớn vật liệu sử dụng là gỗ cùng các chất liệu mộc mạc. Tổng thể ngôi nhà theo hướng tối giản, tiết chế bớt những chi tiết trang trí cầu kỳ để giữ lại cảm giác thanh tĩnh và nhẹ nhàng, đúng với tinh thần sống chậm mà Đại Nghĩa theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Những món nội thất quen thuộc như bàn gỗ, ghế mây hay ghế cói được lựa chọn khéo léo để tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn mở thẳng ra khung cảnh rừng thông xanh mướt giúp căn nhà lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng tự nhiên và gió trời mát lành.

Xung quanh nhà nổi bật với khu vườn do chính Đại Nghĩa tự tay chăm sóc. Nam MC trồng nhiều loại rau củ sạch phục vụ cho chế độ ăn chay, vừa có nguồn thực phẩm tươi ngon vừa xem việc làm vườn như một cách thư giãn, tận hưởng cuộc sống giữa thiên nhiên. Những luống rau xanh mướt, các khóm hoa nở rực rỡ cùng tiếng chim líu lo mỗi sáng giúp không gian quanh nhà luôn đầy sức sống, mang lại cảm giác bình yên và chữa lành đúng nghĩa.