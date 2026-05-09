Đàm Vĩnh Hưng năm 27 tuổi như tài tử Hong Kong, khiến ai cũng trầm trồ

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã khoe ảnh năm 27 tuổi trên trang cá nhân. Anh viết: "Làm cách nào để quay lại lúc đó với nhan sắc này nhỉ? 1998".

Đảm Vĩnh Hưng năm 1998

Như vậy, có thể thấy bức ảnh được chụp năm 1998, khi Đàm Vĩnh Hưng mới 27 tuổi, vừa vào nghề chưa được bao lâu.

Nam ca sĩ để kiểu tóc bổ luống hot trend thời điểm đó, ăn mặc giản dị nhưng thời trang, đằng sau là các đồng nghiệp.

Bức ảnh của Đàm Vĩnh Hưng khiến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi bất ngờ, trầm trồ. Ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ điển trai, thư sinh của nam ca sĩ. Có người còn khen Đàm Vĩnh Hưng nhìn như Quách Phú Thành.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam từ đầu thập niên 2000.

Xuất thân từ nghề thợ cắt tóc, anh kiên trì tham gia nhiều cuộc thi ca hát trước khi thành danh với chất giọng khàn đặc trưng. Phong cách âm nhạc của anh đa dạng, từ nhạc trẻ, nhạc tiền chiến đến Bolero, giúp anh tiếp cận được nhiều tầng lớp khán giả.

Trong sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhưng cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi về phát ngôn và lối sống xa hoa. Anh thường xuyên tổ chức các liveshow quy mô lớn với mức đầu tư kinh phí cao.

Bên cạnh âm nhạc, anh còn tham gia đóng phim, làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế và kinh doanh riêng.

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian chăm sóc con trai ruột. Nhìn chung, anh là một hình mẫu điển hình cho sự nỗ lực tự thân trong showbiz Việt.