Tự tin gọi “bánh canh” bằng tiếng Việt, khách Tây nhận về món hoàn toàn khác nhưng vẫn khen ngon

Tiếng Việt có một “đặc sản” mà rất nhiều người nước ngoài chỉ thực sự hiểu sau khi bắt đầu học nghiêm túc là có những từ nghe tưởng gần giống nhau, nhưng chỉ cần lệch một âm thôi là cả câu nói sẽ rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Đặc biệt trong lĩnh vực ăn uống, nơi tên món ăn vốn đã phong phú và dễ gây “ảo giác phát âm”, không ít du khách từng rơi vào cảnh gọi một món nhưng nhận về món khác.

Câu chuyện của một chàng trai nước ngoài dưới đây là ví dụ khiến cộng đồng mạng vừa đọc đã phải bật cười.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, nhân vật chính là một du khách châu Âu đang du lịch dài ngày ở Việt Nam. Sau vài tuần lang thang khắp các quán ăn địa phương, anh bắt đầu cảm thấy mình “không còn là người mới” nữa. Anh học được kha khá từ tiếng Việt cơ bản, đặc biệt là tên các món ăn. Trong số đó, món anh mê nhất là bánh canh với nước dùng nóng hổi và sợi bánh dai dai mà anh từng ăn ở một quán ven đường.

Vì quá thích món này nên anh quyết tâm lần sau sẽ tự gọi bằng tiếng Việt cho thật “pro”, không cần chỉ menu nữa. Trước khi bước vào quán, anh còn mở điện thoại luyện phát âm vài lần. “Bánh… canh… bánh canh…”, mọi thứ nghe khá ổn trong đầu anh. Với sự tự tin của một người vừa chinh phục được một cụm từ mới, anh bước vào quán với tâm thế tự tin.

Nhân viên tới hỏi món, anh chàng lập tức ngẩng đầu lên, phát âm to rõ và đầy khí thế:

“Cho tôi một bánh căn!”

Người phục vụ gật đầu ngay không chút nghi ngờ. Còn anh thì hoàn toàn không nhận ra mình vừa đổi từ “bánh canh” sang “bánh căn”, đây hai món ăn gần như không liên quan gì tới nhau ngoài việc có phát âm na ná.

Nếu bánh canh là món nước với sợi bánh mềm dai ăn trong tô nóng, thì bánh căn lại là món bánh nướng nhỏ, tròn xoe được nướng trên khuôn đất nung, ăn kèm rau và nước chấm. Ít phút sau, nhân viên bê ra một khay "bánh căn" nóng hổi nghi ngút khói, kèm chén nước mắm và đĩa rau sống.

Anh chàng nhìn bàn ăn vài giây, rất rõ ràng là trong đầu anh lúc đó đã xuất hiện dấu hỏi lớn khi món ăn không có nước dùng, không có tô, không có sợi bánh, chỉ có những chiếc bánh tròn nhỏ xinh đang bốc khói trước mặt.

Nhưng thay vì hỏi lại, anh bắt đầu… tự thuyết phục bản thân rằng đây chắc là “phiên bản địa phương” của bánh canh. Có thể mỗi vùng làm khác nhau, có thể đây là kiểu truyền thống và mình chưa hiểu hết ẩm thực Việt Nam.

Đây là bánh canh

Còn đây là bánh căn

Nghĩ vậy nên anh bình tĩnh cầm đũa lên ăn thử. Điều thú vị là bánh căn lại khá ngon. Anh vừa ăn vừa gật gù, thỉnh thoảng còn nhìn quanh xem người Việt ăn món này như thế nào để bắt chước. Có lúc anh nhìn chén nước chấm đầy suy tư, có lẽ vẫn đang cố nghĩ xem tại sao “bánh canh” hôm nay lại phải chấm nước mắm.

Mọi chuyện có lẽ đã trôi qua trong sự nhầm lẫn nếu như vị khách Tây không quyết định thực hành tiếng Việt thêm một lần nữa khi tính tiền. Với nụ cười rạng rỡ và vốn từ vựng vừa được bổ sung, anh giơ ngón tay cái tán thưởng và nói với chủ quán: "Bánh canh này... rất ngon!".

Đến lúc này, chị chủ quán mới không nhịn được cười mà vẫy anh lại gần. Chị lôi chiếc điện thoại ra, bật hình ảnh một bát bánh canh đầy ắp sợi bột dài và nước dùng nghi ngút khói, rồi chỉ tay vào đĩa bánh căn vừa cạn sạch trên bàn anh.

Giây phút ấy, đôi mắt anh bạn ngoại quốc mở to kinh ngạc khi nhận ra sự khác biệt giữa hai cái tên chỉ cách nhau đúng một chữ "n". Hóa ra, suốt cả buổi, anh đã ăn một món hoàn toàn khác với dự định nhưng lại chẳng hề hay biết vì nó... quá hợp khẩu vị.

Dưới góc độ ngôn ngữ học, tình huống dở khóc dở cười này thực chất là một ví dụ kinh điển cho sự lắt léo của hệ thống ngữ âm tiếng Việt đối với người nước ngoài.

Với người bản xứ chúng ta, sự khác biệt giữa âm kết thúc bằng “nh” (trong từ canh ) và âm kết thúc bằng “n” (trong từ căn ) là một khoảng cách cực kỳ rõ rệt về khẩu hình và luồng hơi. Để phát âm đúng từ “canh”, vòm miệng phải mở rộng hơn, âm vang ở khoang miệng phía sau; trong khi với từ “căn”, đầu lưỡi phải chạm vào răng phía trước để chặn luồng hơi lại.

Tuy nhiên, với những người bạn nước ngoài mới làm quen với tiếng Việt, đây lại là một "ma trận" thực sự. Họ thường chưa đủ nhạy để phân biệt các phụ âm cuối có sự tương đồng nhẹ về vị trí phát âm, và đặc biệt là hệ thống thanh điệu (dấu) phức tạp càng làm mọi thứ trở nên rối.

Chỉ cần một chút lúng túng trong cách đặt lưỡi hay một nhịp thở hơi lệch đi, từ “bánh canh” mang hình hài của một bát súp nóng hổi sẽ ngay lập tức biến thành món “bánh căn” khô ráo, nướng trên khuôn đất.