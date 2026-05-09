Cảnh tượng lạ ở bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, đến tắm biển cũng chia ca như đi làm

Tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, đang tồn tại một quy luật "chia ca" ngầm vô cùng thú vị. Nhiều người tinh ý nhận ra rằng, không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần quan sát xem ai đang chiếm lĩnh bờ cát là có thể đoán ngay được thời gian. Một bài đăng gây bão trên mạng xã hội Threads gần đây đã khơi lại cuộc thảo luận sôi nổi về sự “phân ca” độc đáo này, biến biển Mỹ Khê thành một bức tranh sống động về sự chuyển dịch của các cộng đồng du khách theo từng thời điểm trong ngày.

Khi bình minh vừa ló dạng, bãi biển hoàn toàn thuộc về người dân bản địa. Nhờ đặc trưng sóng biển ôn hòa, nước biển ấm quanh năm và độ dốc bờ cát thoai thoải rất an toàn, đây là lúc người dân Đà Nẵng ra biển tập thể dục, chạy bộ hay ngâm mình trong làn nước sớm mát lành. Thế nhưng, khi mặt trời lên cao và đổ những luồng nắng gắt nhất xuống mặt biển, một cuộc đổi ngôi ngoạn mục lập tức diễn ra. Lúc này, bãi biển chật kín du khách phương Tây. Họ vô tư nằm phơi mình dưới cái nắng chang chang để kích thích sắc tố melanin, mong muốn có được làn da rám nắng khỏe khoắn.

Đến khi nắng chiều tắt hẳn, bức tranh tại Mỹ Khê lại một lần nữa đảo ngược. Người Việt từ khắp nơi bắt đầu ùa ra bãi tắm ngày càng đông để tận hưởng làn gió mát và những con sóng dịu êm sau một ngày dài. Thú vị hơn cả, theo hàng loạt bình luận hài hước trên mạng xã hội, khi màn đêm buông xuống, bãi biển lại tràn ngập du khách Ấn Độ. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với thống kê du lịch gần đây khi lượng khách từ thị trường tỷ dân đến Đà Nẵng tăng trưởng vượt bậc nhờ hàng loạt đường bay thẳng mới được khai trương. Họ thường thích đi dạo trên cát lúc tối muộn, tận hưởng không gian thoáng đãng của thành phố về đêm, hoàn thiện trọn vẹn vòng quay 24 giờ tại đây.

Lý giải cho sự phân chia "ca kíp" kỳ lạ này, câu trả lời nằm ở quan niệm thẩm mỹ và thói quen sinh hoạt của từng nền văn hóa. Với người Việt, làn da trắng vốn được xem là chuẩn mực vẻ đẹp nên việc trốn nắng trưa đã trở thành phản xạ tự nhiên. Ngược lại, du khách phương Tây coi làn da mật ong là biểu tượng của sự quyến rũ và thước đo cho những kỳ nghỉ dưỡng xa xỉ nên họ luôn chủ động tìm đến biển lúc nắng to nhất. Dù vậy, vẫn có một bộ phận bạn trẻ Việt hiện nay chuộng phong cách da ngăm, sẵn sàng ra biển vào buổi trưa nhưng bí kíp bất ly thân của họ vẫn là chai xịt kem chống nắng để bảo vệ sức khỏe.

Hiện tượng thú vị này thực chất đã phản ánh sức hút to lớn của du lịch Đà Nẵng. Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ Khê từng được tạp chí kinh tế hàng đầu nước Mỹ Forbes vinh danh là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, đồng thời liên tục lọt top những bãi biển tuyệt vời nhất châu Á do nền tảng quốc tế Tripadvisor bình chọn. Tại đây, những thói quen và lối sống khác biệt từ khắp nơi trên thế giới cùng hội tụ một cách hài hòa. Mỗi cộng đồng đều chọn cho mình một khung giờ riêng để yêu biển theo cách của họ, biến Mỹ Khê thành một không gian đầy màu sắc và chuyển động không ngừng.

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5/2026, thành phố đón hơn 1,46 triệu lượt khách tham quan, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 621.000 lượt (tăng 24%), khách lưu trú hơn 724.000 lượt (tăng 31%). Tổng thu du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt 75–80%, riêng khối khách sạn 4–5 sao đạt 90–95%. Trong 9 ngày cao điểm, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt 1.460 chuyến, tăng 11% so với cùng kỳ, tương đương trung bình 162 chuyến/ngày.







