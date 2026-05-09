Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nhân đình đám là mẹ đơn thân, ngày càng nóng nỏng sau ly hôn, sở hữu nhà hàng to ở quận 1

Theo Tuệ Anh | 09-05-2026 - 07:58 AM | Lifestyle

Ở tuổi U40, nữ diễn viên này ngày càng quyến rũ nhưng chưa yêu ai.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Tim, Trương Quỳnh Anh chọn cuộc sống kín tiếng hơn nhưng vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong showbiz Việt. Những năm gần đây, cô liên tục gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng quyến rũ, vóc dáng nóng bỏng cùng cuộc sống ổn định của một mẹ đơn thân thành công.

Mới đây, Trương Quỳnh Anh tiếp tục “đốt mắt” người hâm mộ khi đăng tải loạt ảnh diện bikini đỏ nổi bật bên hồ bơi. Trong loạt ảnh, nữ nghệ sĩ khoe thân hình săn chắc, vòng eo thon gọn cùng thần thái cuốn hút. Dù đã bước sang tuổi U40 và trải qua sinh nở, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm khiến nhiều khán giả trầm trồ.

Mỹ nhân đình đám là mẹ đơn thân, ngày càng nóng nỏng sau ly hôn, sở hữu nhà hàng to ở quận 1 - Ảnh 1.

Mỹ nhân đình đám là mẹ đơn thân, ngày càng nóng nỏng sau ly hôn, sở hữu nhà hàng to ở quận 1 - Ảnh 2.

Mỹ nhân đình đám là mẹ đơn thân, ngày càng nóng nỏng sau ly hôn, sở hữu nhà hàng to ở quận 1 - Ảnh 3.

Trương Quỳnh Anh diện bikini, khoe sắc vóc nóng bỏng ở tuổi U40

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Trương Quỳnh Anh còn được khen ngày càng mặn mà sau biến cố hôn nhân. Nhiều người nhận xét cô mang vẻ đẹp của sự trưởng thành, tự tin và độc lập. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống, đi du lịch, tập luyện thể thao và chăm sóc con trai.

Sau ly hôn, Trương Quỳnh Anh tập trung cho công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh. Bên cạnh việc tham gia phim ảnh, ca hát, cô còn lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực chay. Nữ nghệ sĩ hiện là người sáng lập thương hiệu mô hình nhà hàng, cà phê chay theo phong cách hiện đại tại quận 1 cũ, TP.HCM.

Mỹ nhân đình đám là mẹ đơn thân, ngày càng nóng nỏng sau ly hôn, sở hữu nhà hàng to ở quận 1 - Ảnh 4.

Mỹ nhân đình đám là mẹ đơn thân, ngày càng nóng nỏng sau ly hôn, sở hữu nhà hàng to ở quận 1 - Ảnh 5.

Nữ diễn viên sở hữu nhà hàng chay bề thế ở quận 1 cũ, TP.HCM

Không gian quán được thiết kế theo hướng gần gũi thiên nhiên, mang màu sắc thiền và chữa lành. Nhà hàng tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, sở hữu diện tích khá lớn và được đầu tư chỉn chu từ nội thất đến thực đơn. Trương Quỳnh Anh mong muốn lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh thông qua thương hiệu ẩm thực của mình.

Hiện tại, mỹ nhân 8X vẫn duy trì mối quan hệ văn minh với chồng cũ để cùng chăm sóc con trai. Bé Sushi được nhận xét càng lớn càng điển trai, tình cảm và là động lực lớn nhất của Trương Quỳnh Anh. Dù làm mẹ đơn thân, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và xây dựng cuộc sống riêng đầy màu sắc.

Theo Tuệ Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay, tất cả khách du lịch có quyền lợi đặc biệt khi đến Yên Tử, hơn 1 triệu người đã nhận đặc quyền

Từ nay, tất cả khách du lịch có quyền lợi đặc biệt khi đến Yên Tử, hơn 1 triệu người đã nhận đặc quyền Nổi bật

Ăn thử phở người Hàn giá 200.000 đồng ở Liễu Giai, khách tự cầm kéo gỡ sườn bò ngay tại bàn

Ăn thử phở người Hàn giá 200.000 đồng ở Liễu Giai, khách tự cầm kéo gỡ sườn bò ngay tại bàn Nổi bật

Bức ảnh của mỹ nhân Việt khiến Ngu Thư Hân bị chê cười

Bức ảnh của mỹ nhân Việt khiến Ngu Thư Hân bị chê cười

06:39 , 09/05/2026
Sơn Tùng M-TP đăng đúng 1 tấm ảnh, hàng ngàn người trẻ kéo đến địa điểm 160 tuổi giữa phường Sài Gòn

Sơn Tùng M-TP đăng đúng 1 tấm ảnh, hàng ngàn người trẻ kéo đến địa điểm 160 tuổi giữa phường Sài Gòn

05:36 , 09/05/2026
Nữ diễn viên casting 20 lần bị đánh trượt, bị cắt vai ngay phút chót, nói thẳng 1 điều

Nữ diễn viên casting 20 lần bị đánh trượt, bị cắt vai ngay phút chót, nói thẳng 1 điều

23:40 , 08/05/2026
Lộ thành viên đầu tiên của Running Man Việt mùa 4: Là gương mặt cũ nhưng ai cũng mong chờ?

Lộ thành viên đầu tiên của Running Man Việt mùa 4: Là gương mặt cũ nhưng ai cũng mong chờ?

23:19 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên