Theo Tùng Ninh | 08-05-2026 - 23:40 PM | Lifestyle

Nữ diễn viên casting 20 lần bị đánh trượt, bị cắt vai ngay phút chót, nói thẳng 1 điều

"Đây là cái nghiệp của tôi", diễn viên Phạm Yến nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Phạm Yến.

Tại chương trình tuần này, nữ diễn viên chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Tôi vốn không có ý định làm nghệ sĩ từ nhỏ. Tôi không định hướng theo nghề này vì gia đình không ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Đáng lẽ tôi sẽ làm công việc khác.

Tới tận cuối năm lớp 12, tôi mới quyết định thi vào trường Sân khấu Điện ảnh sau một tiểu phẩm tuyên truyền tại trường. Với tâm thế của một cô gái mới lớn, tôi từng nghĩ việc nổi tiếng rất dễ dàng và thi sân khấu chỉ để làm bàn đạp để chuyển sang làm ca sĩ. Thực ra tôi muốn làm ca sĩ nhưng lười đi học nhạc lý ở trường nhạc.

Tôi đăng ký thi vào trường Sân khấu Điện ảnh chỉ với một mong muốn duy nhất là được nổi tiếng, rồi sau này đi hát. Lúc đó, tôi chưa hiểu mỗi ngành nghề đều có thế mạnh và đặc thù riêng. Tuy nhiên, chính những năm tháng rèn luyện tại trường đã giúp tôi nhận ra diễn xuất mới chính là cái nghiệp thực sự của mình.

Để có được vị thế hiện tại, tôi phải đi qua không ít chông gai. Tôi gọi đó là đặc sản của nghề này. Tôi từng đi casting 10, 20 lần vẫn trượt, thậm chí bị cắt vai ngay phút chót. Tuy nhiên, thay vì hoài nghi năng lực bản thân, tôi chọn cách nhìn nhận khách quan. Tôi chỉ nghĩ, có thể không phải vì mình kém, mà do mình chưa hợp với nhân vật".

Phạm Yến từng thành công với vai diễn Bà Hai trong vở kịch Mình ơi, giúp cô đến gần hơn với khán giả vào năm 2016. Cô chia sẻ: "Tôi muốn khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị. Với tôi, diễn viên không chỉ là diễn, mà phải tìm hiểu sâu sắc về xuất thân, ngành nghề và tính cách để sống trong nhân vật từ bên trong, đồng thời đầu tư chỉn chu về phục trang bên ngoài.

Tôi cũng tự thấy mình không phù hợp với những vai đào thương hiền dịu, dễ lấy nước mắt. Cái mặt của tôi nó không phải như thế. Tôi diễn tự tin và gặt hái được nhiều thành công hơn ở các vai "đào lẳng", "đào tính cách" có chiều sâu tại sân khấu Phú Nhuận và Thế Giới Trẻ.

Tôi còn ấp ủ dự án phim hành động do chính mình thủ vai chính vì tôi thích Ngô Thanh Vân cực. Tôi muốn được làm phim hành động giống Ngô Thanh Vân.

Tôi muốn nhắn các bạn trẻ rằng, hãy làm nghề bằng tất cả tâm huyết, sự lương thiện và tử tế. Khi bạn thực sự dấn thân, thành công chắc chắn sẽ hồi đáp".

Từ nay, tất cả khách du lịch có quyền lợi đặc biệt khi đến Yên Tử, hơn 1 triệu người đã nhận đặc quyền

Ăn thử phở người Hàn giá 200.000 đồng ở Liễu Giai, khách tự cầm kéo gỡ sườn bò ngay tại bàn

Lộ thành viên đầu tiên của Running Man Việt mùa 4: Là gương mặt cũ nhưng ai cũng mong chờ?

23:19 , 08/05/2026
Công trình nam diễn viên đóng vai Đường Tăng nhận thừa kế từ vợ tỷ phú: Đã được xếp hạng quốc gia

22:53 , 08/05/2026
Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh thông báo khẩn

22:35 , 08/05/2026
'Ông hoàng nhạc đỏ' mê làm nông, có nhà vườn rộng 4.000m²

22:33 , 08/05/2026

