Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh thông báo khẩn

Theo Dạ Thần | 08-05-2026 - 22:35 PM | Lifestyle

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh thông báo khẩn

Chia sẻ của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý cộng đồng mạng.

Mới đây, trên Fanpage gần 4 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh - Hòa Minzy đã đăng một thông báo khẩn với nội dung.

"Cảnh báo lừa đảo - giả mạo! Hoà Minzy hiện chỉ có trang cá nhân là Hòa Nguyễn và Fanpage Hoà Minzy. Cả 2 trang đều có dấu tích xanh và thường xuyên tương tác với khán giả.

Tất cả những trang - nhóm khác như kiểu ảnh dưới đây đều là giải mạo - lừa đảo. Khán giả của Hòa hết sức thận trọng và cẩn thận nhé ạ".

Đi kèm bài đăng là hình ảnh đoạn tin nhắn từ một tài khoản mạo danh ê-kíp của nữ ca sĩ để tiếp cận cư dân mạng. Trong đoạn chat, đối tượng tự xưng là “nhân viên CSKH Công ty TNHH HMZ Entertainment - Hòa Minzy”, sau đó liên tục gửi thông tin “trúng ưu đãi”, “được tặng sản phẩm trải nghiệm” nhằm tạo lòng tin với người nhận.

Status chia sẻ của Hòa Minzy.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ hình ảnh từng nhận được các tin nhắn tương tự và cho biết suýt bị lừa. Không ít người tỏ ra hoang mang vì các tài khoản giả mạo sử dụng tên, hình ảnh và cách trò chuyện khá chuyên nghiệp khiến nhiều người dễ mất cảnh giác.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Việt bị kẻ xấu lợi dụng tên tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội. Vì vậy, Hòa Minzy khuyến cáo khán giả chỉ theo dõi những tài khoản chính chủ có dấu tích xanh.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, quê tại tỉnh Bắc Ninh. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như “Rời bỏ”, “Không thể cùng nhau suốt kiếp”, “Thị Mầu”, Bác Bling"… và được yêu mến bởi tính cách gần gũi, hài hước.

Nhà hàng của gia đình Trấn Thành ra sao sau 7 năm, 1 lần dời chỗ và ngưng hoạt động?

Theo Dạ Thần

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay, tất cả khách du lịch có quyền lợi đặc biệt khi đến Yên Tử, hơn 1 triệu người đã nhận đặc quyền

Từ nay, tất cả khách du lịch có quyền lợi đặc biệt khi đến Yên Tử, hơn 1 triệu người đã nhận đặc quyền Nổi bật

Ăn thử phở người Hàn giá 200.000 đồng ở Liễu Giai, khách tự cầm kéo gỡ sườn bò ngay tại bàn

Ăn thử phở người Hàn giá 200.000 đồng ở Liễu Giai, khách tự cầm kéo gỡ sườn bò ngay tại bàn Nổi bật

'Ông hoàng nhạc đỏ' mê làm nông, có nhà vườn rộng 4.000m²

'Ông hoàng nhạc đỏ' mê làm nông, có nhà vườn rộng 4.000m²

22:33 , 08/05/2026
Nhà hàng của gia đình Trấn Thành ra sao sau 7 năm, 1 lần dời chỗ và ngưng hoạt động?

Nhà hàng của gia đình Trấn Thành ra sao sau 7 năm, 1 lần dời chỗ và ngưng hoạt động?

22:00 , 08/05/2026
Nam diễn viên Việt được so sánh với Thành Long: "Có cả máu và nước mắt"

Nam diễn viên Việt được so sánh với Thành Long: "Có cả máu và nước mắt"

21:40 , 08/05/2026
Mỹ nhân đẹp nhất Baeksang 2026 đây rồi: Visual sáng hơn cả mặt trời giữa trưa, body mướt mượt không ai cưỡng nổi

Mỹ nhân đẹp nhất Baeksang 2026 đây rồi: Visual sáng hơn cả mặt trời giữa trưa, body mướt mượt không ai cưỡng nổi

21:25 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên