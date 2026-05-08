Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh thông báo khẩn

Mới đây, trên Fanpage gần 4 triệu người theo dõi, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh - Hòa Minzy đã đăng một thông báo khẩn với nội dung.

"Cảnh báo lừa đảo - giả mạo! Hoà Minzy hiện chỉ có trang cá nhân là Hòa Nguyễn và Fanpage Hoà Minzy. Cả 2 trang đều có dấu tích xanh và thường xuyên tương tác với khán giả.

Tất cả những trang - nhóm khác như kiểu ảnh dưới đây đều là giải mạo - lừa đảo. Khán giả của Hòa hết sức thận trọng và cẩn thận nhé ạ".

Đi kèm bài đăng là hình ảnh đoạn tin nhắn từ một tài khoản mạo danh ê-kíp của nữ ca sĩ để tiếp cận cư dân mạng. Trong đoạn chat, đối tượng tự xưng là “nhân viên CSKH Công ty TNHH HMZ Entertainment - Hòa Minzy”, sau đó liên tục gửi thông tin “trúng ưu đãi”, “được tặng sản phẩm trải nghiệm” nhằm tạo lòng tin với người nhận.

Status chia sẻ của Hòa Minzy.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ hình ảnh từng nhận được các tin nhắn tương tự và cho biết suýt bị lừa. Không ít người tỏ ra hoang mang vì các tài khoản giả mạo sử dụng tên, hình ảnh và cách trò chuyện khá chuyên nghiệp khiến nhiều người dễ mất cảnh giác.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Việt bị kẻ xấu lợi dụng tên tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng xã hội. Vì vậy, Hòa Minzy khuyến cáo khán giả chỉ theo dõi những tài khoản chính chủ có dấu tích xanh.

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, quê tại tỉnh Bắc Ninh. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như “Rời bỏ”, “Không thể cùng nhau suốt kiếp”, “Thị Mầu”, Bác Bling"… và được yêu mến bởi tính cách gần gũi, hài hước.