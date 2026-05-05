Nữ ca sĩ kể về vụ cháy ám ảnh cuộc đời: "Lúc đó hoảng loạn ai cũng chạy, biển lửa đó đã thiêu đốt toàn thân tôi"

Lương Bích Hữu từng là một trong những giọng ca gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x, 9x. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, trong trẻo cùng ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu, cô nhanh chóng trở thành thần tượng tuổi teen sau khi hoạt động trong nhóm H.A.T cùng Thu Thủy và Phạm Quỳnh Anh. Những năm đầu 2000, H.A.T là hiện tượng của nhạc Việt, phủ sóng dày đặc với các ca khúc như “Taxi”, “Yêu làm chi”, “Anh không muốn bất công với em”.

Sau khi tách nhóm, Lương Bích Hữu nhanh chóng chứng minh thực lực khi bước ra solo thành công. Loạt hit như “Cô gái Trung Hoa”, “Dằm trong tim”, “Học cách đi một mình”, “Sau cơn mưa” giúp cô trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất thời điểm đó. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với phong cách đáng yêu, âm nhạc dễ nghe và gần gũi từng phủ sóng khắp sân khấu ca nhạc, băng đĩa và các bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang là những cú rẽ không ai ngờ tới. Năm 2011, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Lương Bích Hữu gặp tai nạn cháy sân khấu nghiêm trọng trong lúc biểu diễn.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang ngồi trong cánh gà chờ đến tiết mục của mình thì bất ngờ sân khấu bên ngoài bốc cháy do tiết mục xiếc gặp sự cố.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người rơi vào hoảng loạn. Trong khung cảnh hỗn loạn, ngọn lửa lan rộng chỉ trong tích tắc và bao trùm khu vực xung quanh. Lương Bích Hữu không kịp phản ứng trước khi bị lửa bén vào người. Nữ ca sĩ từng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy trong một chương trình truyền hình: “Lúc đó hoảng loạn ai cũng chạy, không biết xung quanh thế nào. Biển lửa đó đã thiêu đốt toàn thân tôi” .

Theo chia sẻ của cô, chính cha là người lao đến dùng áo dập lửa trên người con gái rồi nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Hậu quả để lại vô cùng nặng nề: từ tóc, mặt, lông mày cho đến cổ, tai, tay, chân, đùi đều bị cháy và bỏng nặng cấp độ hai. Có thời điểm, gương mặt cô phồng rộp, tóc cháy gần như hoàn toàn, làn da tổn thương nghiêm trọng.

Đối với một nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đặc biệt từng gắn với hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung và ngoại hình đáng yêu, cú sốc này gần như đánh gục Lương Bích Hữu. Nữ ca sĩ phải ngưng toàn bộ hoạt động nghệ thuật hơn một năm để điều trị và phục hồi.

Khoảng thời gian đó được xem là chương tối tăm nhất cuộc đời cô. Lương Bích Hữu từng thừa nhận bản thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng và bế tắc. Vì không chấp nhận được diện mạo sau tai nạn, cô che kín toàn bộ gương trong nhà vì không dám nhìn mặt mình. “Một năm đó, tôi không dám nghĩ đến chuyện đi hát lại, càng không dám ra đường gặp bạn bè” , nữ ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ chịu tổn thương về ngoại hình, hậu quả bỏng còn ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt thường ngày. Suốt thời gian dài, cô gần như chỉ ăn cháo vì không thể ăn uống bình thường. Cơ thể bỏng rát khiến việc nằm quạt hay dùng máy lạnh cũng trở nên đau đớn vì cảm giác buốt khắp người. Những cơn đau kéo dài khiến nữ ca sĩ thường xuyên thức trắng đêm, mất ngủ liên tục.

Tai nạn cháy năm 2011 gần như khiến sự nghiệp Lương Bích Hữu bị ngắt quãng đúng lúc đang ở độ chín. Đây không chỉ là biến cố sức khỏe mà còn là cú đánh mạnh vào tinh thần, buộc cô phải bắt đầu lại từ đầu sau khi từng có tất cả: danh tiếng, sự yêu mến và vị trí vững chắc trong Vpop.

Nhiều năm sau, khi nhắc lại ký ức này, Lương Bích Hữu không còn kể bằng sự bi lụy mà bằng tâm thế của người đã bước qua nghịch cảnh. Với cô, tai nạn năm đó từng lấy đi tuổi trẻ, sự tự tin và một giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng rèn giũa bản lĩnh của một người phụ nữ biết đứng dậy sau biến cố.

Đây cũng là lý do công chúng nhìn sự trở lại của Lương Bích Hữu ở hiện tại bằng nhiều sự đồng cảm hơn: không chỉ là một ca sĩ quay lại sân khấu, mà là một nghệ sĩ từng đi qua “biển lửa” theo đúng nghĩa đen để tiếp tục sống và hát.

Biến cố nghề nghiệp chưa qua, chuyện tình cảm của cô với nhạc sĩ Khánh Đơn cũng từng khiến công chúng chú ý. Cả hai có con chung nhưng không đi đến hôn nhân. Sau đổ vỡ, thay vì chọn đối diện với truyền thông và thị phi, Lương Bích Hữu âm thầm sang nước ngoài sinh con, bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân kín tiếng.

Quyết định rời xa ánh đèn sân khấu trong giai đoạn đang nổi tiếng được xem là bước ngoặt lớn. Nó khiến sự nghiệp của cô chững lại, song cũng mở ra một chương mới: trưởng thành hơn, độc lập hơn và sống cho bản thân nhiều hơn. Trong nhiều năm, nữ ca sĩ gần như không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng, chỉ tập trung nuôi dạy con gái và duy trì công việc nghệ thuật ở mức vừa phải.

Điều khiến công chúng bất ngờ là giữa khoảng lặng ấy, Lương Bích Hữu không ngừng hoàn thiện bản thân. Ở tuổi 41, cô vừa chính thức nhận bằng đại học sau nhiều năm theo học. Thành quả này cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ không ngủ quên trong hào quang cũ, cũng không để biến cố định nghĩa cuộc đời mình.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục khiến khán giả lo lắng khi tiết lộ phát hiện có khối u não lành tính sau một lần tai nạn trên phim trường. May mắn là vì khối u lành tính nên Lương Bích Hữu giữ được tinh thần tốt, cho biết cô chỉ cần theo dõi sức khỏe định kỳ và duy trì lối sống tích cực.

Sự trở lại của cô tại Ca sĩ mặt nạ từng khiến nhiều khán giả xúc động. Không còn là “công chúa teen pop” với hình ảnh đáng yêu năm nào, Lương Bích Hữu của hiện tại là một người phụ nữ đi qua đủ đầy hào quang lẫn mất mát. Cô trầm hơn, sâu sắc hơn và có nội lực rõ rệt trong giọng hát lẫn cách xuất hiện trước công chúng.

Hành trình của Lương Bích Hữu giống như một đường vòng dài của số phận: từ ngôi sao đình đám, trải qua tai nạn thay đổi ngoại hình, đổ vỡ tình cảm, một mình sinh con nơi đất khách, đối mặt vấn đề sức khỏe rồi trở lại với diện mạo mới. Nếu trước đây công chúng nhớ đến cô như “cô gái Trung Hoa” của thanh xuân, thì hiện tại, điều khiến Lương Bích Hữu được yêu mến hơn cả là hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, kín tiếng nhưng bền bỉ, luôn biết cách đứng dậy sau những chương đời nhiều giông bão.