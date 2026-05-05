Mercedes-Benz CLA 2026 giá dự kiến từ gần 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam: Có gói thể thao, mạnh hơn 220hp, chạy tới hơn 500km/sạc

Một tư vấn bán hàng của Mercedes-Benz Việt Nam cho biết, mẫu sedan thuần điện CLA 200 dự kiến sẽ về nước vào tháng 11/2026. Giá bán ước tính khoảng 1,699 tỷ đồng và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Đây là phiên bản tiêu chuẩn của dòng CLA hiện nay.

Người này cũng cho biết ở giai đoạn đầu tiên, Mercedes-Benz CLA EV tại Việt Nam chỉ được phân phối phiên bản tiêu chuẩn, với quãng đường di chuyển trung bình có thể đạt trong khoảng 459 – 542 km/sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

CLA thế hệ mới từng được giới thiệu tại Thái Lan.

Mercedes-Benz CLA 2026 trên thế giới hiện mở bán song song cả cấu hình thuần điện và động cơ hybrid, dùng máy xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện

Về mặt trang bị theo xe, tư vấn bán hàng cho biết Mercedes-Benz CLA 200 EV tại Việt Nam sẽ được trang bị gói tuỳ chọn AMG Line với cản trước tạo hình thể thao nhờ hốc gió lớn, bộ mâm 5 chấu kép 19 inch,... Lưới tản nhiệt tích hợp 142 ngôi sao với đèn LED phát sáng vào ban đêm. Dưới nắp capo là khoang cốp trước với dung tích 101 lít, có thể chứa vừa vali xách tay.

Tham khảo Mercedes-Benz CLA EV mới ra mắt Thái Lan, với gói ngoại thất AMG Line.

Mercedes-Benz CLA EV sở hữu kích thước bề thế hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm với chiều dài 4.723 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.468 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.790 mm, tăng thêm 61 mm, hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi vượt trội.

Điểm nhấn về thiết kế nằm ở chỉ số cản gió cực thấp, chỉ 0,21 cd, giúp xe vận hành êm ái và tối ưu năng lượng. Xe còn được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng Multibeam LED hiện đại, tay nắm cửa dạng ẩn tinh tế và bộ mâm hợp kim.

Tư vấn bán hàng tiết lộ thêm, bên trong Mercedes-Benz CLA 200 EV tại Việt Nam sẽ được trang bị hệ thống MBUX Superscreen với ba màn hình trải dài trên bảng táp-lô, bao gồm sau tay lái, màn trung tâm và thêm màn hình bên ghế phụ. Cụm màn hình này chạy hệ điều hành MB.OS tích hợp trợ lý ảo MBUX sử dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ hàng loạt ứng dụng phổ biến như ChatGPT, Gemini, Google Maps, YouTube, Spotify,...

Các tiện nghi khác trong xe được chăm chút kỹ lưỡng với cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu và ghế chỉnh điện nhớ vị trí.

Tham khảo cấu hình trên thị trường quốc tế, Mercedes-Benz CLA 200 EV trang bị một mô-tơ điện ở trục sau, công suất cực đại 224 mã lực, 335 Nm mô-men xoắn. Viên pin trên bản này có dung lượng 58 kWh, cho tầm vận hành dự kiến khoảng 500km/sạc đầy. Nhờ nền tảng kiến trúc điện 800V, hiệu suất sạc cũng là một điểm cộng lớn khi hỗ trợ sạc nhanh DC lên tới 320 kW, cho phép xe đi thêm khoảng 300 km chỉ sau 10 phút cắm sạc.

Dù là xe thuần điện nhưng Mercedes-Benz CLA EV được trang bị hộp số 2 cấp, nhằm tối ưu lực kéo và tăng tốc (số thấp) và quãng đường di chuyển ở tốc độ cao (số cao). Vận tốc tối đa của bản này đạt được là 210km/h.