Ai đó hãy "cứu" Hiền Hồ đi!

Ngày 4/5, một sự kiện âm nhạc diễn ra tại Nghệ An quy tụ nhiều nghệ sĩ, trong đó sự xuất hiện của Hiền Hồ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Ngay từ buổi tổng duyệt vào buổi chiều, loạt hình ảnh của nữ ca sĩ đã được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự chú ý bởi diện mạo có phần giản dị hơn thường thấy.

Trong những khung hình hậu trường, Hiền Hồ xuất hiện với trang phục năng động, gần gũi, không quá trau chuốt. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý lại nằm ở vóc dáng có phần đầy đặn hơn trước. Nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ trông "có da có thịt" hơn, khác với hình ảnh mảnh mai quen thuộc.

Diện mạo giản dị của Hiền Hồ trong buổi tổng duyệt

Đến khi sân khấu chính thức diễn ra, Hiền Hồ lựa chọn outfit tông đen trắng ngắn, tôn đôi chân và body. Nữ ca sĩ để tóc dài suông kết hợp mái ngang, makeup nhấn vào phần mắt với hiệu ứng lấp lánh, tạo tổng thể vừa cá tính vừa nữ tính. Dẫu vậy, chính những đoạn clip quay cận khi biểu diễn mới là yếu tố khiến diện mạo của Hiền Hồ tiếp tục trở thành đề tài bàn luận.

Ở nhiều góc quay, gương mặt nữ ca sĩ lộ rõ sự tròn trịa, đặc biệt là phần má và góc nghiêng có phần bầu bĩnh hơn trước. Sự thay đổi này khiến không ít người cảm thấy lạ mắt, thậm chí đặt lên bàn cân so sánh với hình ảnh trước đây của cô.

Hiền Hồ trình diễn tại một sự kiện âm nhạc (Clip: @nhaclaichonho)

Bên cạnh những ý kiến cho rằng Hiền Hồ có dấu hiệu tăng cân nhẹ, một số khán giả lại nhận xét diện mạo hiện tại giúp nữ ca sĩ trông rạng rỡ và năng lượng hơn. Nhiều bình luận cũng cho rằng kiểu tóc mái ngang cùng layout trang điểm mới chính là yếu tố khiến tổng thể visual trở nên khác biệt, tạo cảm giác lạ lẫm.

Một số bình luận của khán giả: "Nay trông tròn xinh nhỉ", "Cái tóc mái phá mặt quá", "Ai stylist cho Hiền Hồ vậy", "Lạ nhưng vẫn xinh mà mọi người", "Khuyên Hiền nên giữ phong cách trước", "Đôi khi đổi mới để đi diễn đó mà", "Nói chung tăng cân nhưng xinh, chỉ là tạo hình lần này hơi cấn thôi", "Có ai đứng ra cứu Hiền Hồ không?...

Gương mặt bầu bĩnh cùng tạo hình mới khiến Hiền Hồ trở nên lạ lẫm

Nhiều khán giả cho rằng phong cách trước của Hiền Hồ vẫn hợp mắt hơn

Sau những biến cố từng khiến sự nghiệp chững lại, Hiền Hồ hiện tại chọn cho mình một nhịp đi chậm hơn, kín tiếng hơn nhưng cũng rõ ràng hơn trong định hướng. Nữ ca sĩ vẫn hoạt động âm nhạc và có sản phẩm mới, song tần suất chạy show không còn dày đặc như trước. Đồng thời, cái tên Hiền Hồ cũng hiếm khi xuất hiện tại gameshow hay các chương trình giải trí.

Thay vào đó, cô tập trung cho việc ca hát và thỉnh thoảng góp mặt ở một số sự kiện của các nhãn hàng quen thuộc. Mỗi lần xuất hiện tại các show âm nhạc, dù quy mô lớn hay nhỏ, Hiền Hồ vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Từ những sân khấu tỉnh lẻ đến các đêm diễn đông khán giả, sự xuất hiện của nữ ca sĩ luôn kéo theo lượng bàn tán đáng kể trên mạng xã hội.

Từng có quãng thời gian dài Hiền Hồ "ở ẩn" sau những biến cố

Bên cạnh đó, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại nằm ở một "vai trò mới" mà Hiền Hồ đang theo đuổi khá nghiêm túc, đó là pickleball. Thời gian gần đây, Hiền Hồ thường xuyên xuất hiện trên sân pickleball, từ tập luyện cùng huấn luyện viên riêng cho đến tham gia các buổi chơi cùng hội nhóm.

Không chỉ dừng ở mức giải trí, nữ ca sĩ còn góp mặt tại một số giải đấu bán chuyên dành cho người nổi tiếng và đã từng nhiều lần lên bục nhận giải thưởng. Với tần suất xuất hiện dày đặc, nhiều người thậm chí còn đùa rằng Hiền Hồ giờ ra sân pickleball còn nhiều hơn lên sân khấu.

Hiền Hồ dành nhiều thời gian cho bộ môn thể thao pickleball

