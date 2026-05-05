Quá khứ ít ai biết của Chi Pu và Hồng Đăng

Mới đây, Hồng Đăng bất ngờ đăng lại 2 bức ảnh cũ trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ ngắn gọn về kỷ niệm 13 năm, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả. Không chỉ mang đến sự hoài niệm, khoảnh khắc này còn khiến nhiều người nhớ về thời kỳ đầu của phim truyền hình Việt với những gương mặt quen thuộc. Trong ảnh, nam diễn viên xuất hiện bên cạnh Chi Pu. Cả hai nắm tay, nhìn nhau mỉm cười giữa khung cảnh đời thường, tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên. Đây được xác định là hình ảnh ghi lại trong quá trình tham gia bộ phim Giọt Nước Rơi, phát sóng lần đầu vào năm 2013.

Đáng chú ý, ngoại hình của cặp đôi thời điểm đó khiến nhiều người không khỏi thích thú. Chi Pu gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào với gương mặt thanh tú, ánh mắt ngây thơ và phong thái dịu dàng. Ở thời điểm đó, mỹ nhân sinh năm 1993 vẫn là hot girl nổi đình đám Hà Thành, đang chập chững bước vào giới phim ảnh. Trong khi đó, Hồng Đăng mang nét điển trai, thư sinh, giúp khung hình tăng gấp đôi visual.

Giọt Nước Rơi đánh dấu lần đầu Hồng Đăng và Chi Pu kết hợp trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - hình sự - tình cảm, do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất, đạo diễn bởi Bùi Quốc Việt, kéo dài 30 tập với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc.

Nội dung phim xoay quanh Đan (Hồng Đăng) một sát thủ sống trong thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm và Linh (Chi Pu), cô sinh viên trẻ trung, trong sáng. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên giữa hai con người ở hai thái cực đã mở ra bước ngoặt lớn, khi sự chân thành của Linh dần khiến Đan thay đổi. Tuy nhiên, quá khứ và những ràng buộc trong giới giang hồ liên tục kéo anh trở lại vòng xoáy cũ, tạo nên chuỗi xung đột nội tâm đầy kịch tính.

Việc Hồng Đăng chia sẻ lại hình ảnh sau hơn một thập kỷ không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn gợi lại cả một giai đoạn đã qua của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Dù mỗi người giờ đã có hướng đi riêng, những khoảnh khắc như thế này vẫn đủ sức khiến khán giả bồi hồi như một mảnh ký ức đẹp trong hành trình làm nghề của Chi Pu và Hồng Đăng.

Hồng Đăng sinh năm 1984, từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam, đặc biệt gắn bó với các dự án phim truyền hình do VFC sản xuất. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi bật như Tuổi Thanh Xuân, Zippo, Mù Tạt Và Em, Mátxcơva: Mùa Thay Lá, Cả Một Đời Ân Oán, Người Phán Xử, Mê Cung, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngược Nắng… Dự án cuối cùng của Hồng Đăng trước khi tạm rời ra showbiz là Thương Ngày Nắng Về, lên sóng năm 2021 - 2022. Tháng 2 vừa qua, Hồng Đăng trở lại màn ảnh nhỏ qua vai diễn khách mời trong Đồng Hồ Đếm Ngược.