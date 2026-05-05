Mẹ đơn thân 2 con là mỹ nhân phim giờ vàng VTV, ngày càng nóng bỏng sau ly hôn

Theo Tuệ Anh | 05-05-2026 - 15:14 PM | Lifestyle

Ở tuổi U40, nữ diễn viên này ngày càng gợi cảm, nóng bỏng.

Mới đây, Thanh Hương khiến mạng xã hội "dậy sóng” khi chia sẻ bộ ảnh bikini gợi cảm hút mắt. Trong loạt hình mới nhất, nữ diễn viên diện áo tắm hai mảnh màu trắng ôm sát, tôn trọn đường cong cơ thể cùng làn da mịn màng, vóc dáng nóng bỏng. Thiết kế cut-out táo bạo giúp Thanh Hương khoe triệt để vòng eo thon và hình thể cân đối.

Thanh Hương diện bikini khoe body bốc lửa

Dù đã là mẹ của hai con, nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình quyến rũ nhờ chăm chỉ tập luyện và duy trì chế độ ăn uống khoa học. Không chỉ vậy, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh bikini đầy năng lượng, nhận về lượng tương tác lớn từ khán giả. So với hình ảnh trước đây, Thanh Hương hiện tại cho thấy sự "lột xác" rõ rệt, trẻ trung hơn, tự tin hơn và ngày càng táo bạo trong phong cách thời trang.

Thanh Hương được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của "vũ trụ phim giờ vàng VTV" nhờ nhan sắc cuốn hút và thực lực diễn xuất ấn tượng. Cô ghi dấu qua nhiều bộ phim ăn khách như Người phán xử, Quỳnh búp bê hay Cuộc đời vẫn đẹp sao .

Không chỉ sở hữu ngoại hình sắc sảo, Thanh Hương còn chinh phục khán giả bằng khả năng hóa thân đa dạng, từ cá tính mạnh mẽ đến nội tâm sâu sắc, góp phần khẳng định vị trí vững chắc trên màn ảnh nhỏ.

Thanh Hương là mỹ nhân nổi bật của phim giờ vàng VTV

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm, Thanh Hương lựa chọn cuộc sống độc thân. Cô tập trung cho các dự án nghệ thuật và con cái. Những năm 2025 - 2026, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình và cả điện ảnh, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ.

Hiện tại, Thanh Hương sống cùng bố mẹ và hai con gái tại Hà Nội. Dù là mẹ đơn thân, cuộc sống của mẹ con cô vẫn ổn định và thoải mái nhờ sự hỗ trợ từ gia đình. Mỹ nhân phim giờ vàng VTV khẳng định luôn cố gắng để các con không cảm thấy thiếu thốn tình cảm, đồng thời giữ mối quan hệ văn minh với chồng cũ để cùng chăm sóc con cái.

Nữ diễn viên hiện là mẹ đơn thân

Thanh Hương cũng chưa vội bước vào mối quan hệ mới. Cô cho biết bản thân sẵn sàng mở lòng nhưng vẫn tôn trọng cảm xúc cá nhân, không đặt nặng tiêu chí trong chuyện tình cảm.

Chủ tịch LG: Từ chối ái nữ Tổng thống để cưới cô gái thường dân và nước cờ cao tay sau 22 năm kín tiếng

8 loại hoa nở quanh năm không biết mệt, lại còn dễ trồng dễ chăm

Quá khứ ít ai biết của Chi Pu và Hồng Đăng

