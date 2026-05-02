Nữ ca sĩ hủy cưới trước 1 tuần: Nhiều đại gia ngàn tỷ vây quanh, rời showbiz, 35 tuổi thành đạt

Theo Dạ Vũ | 02-05-2026 - 16:00 PM | Lifestyle

Xinh đẹp, tài năng nhưng nữ ca sĩ này lại lận đận tình duyên.

Sinh năm 1991, Cao Mỹ Kim sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi theo học bài bản tại Nhạc viện TP.HCM. Khán giả thế hệ 8X, 9X chắc hẳn không thể quên hình ảnh cô tiểu thư An đầy cá tính trong bộ phim "Mùa hè sôi động" – vai diễn đã đưa tên tuổi cô vụt sáng thành sao.

Không dừng lại ở đó, Cao Mỹ Kim liên tục biến hóa qua hàng loạt dự án phim truyền hình như Dốc sương mù, Cạm bẫy thị thành hay vai nữ cảnh sát Tâm Châu đầy gai góc trong Kẻ giấu mặt. Song song với diễn xuất, cô chinh phục người nghe bằng giọng hát trong trẻo qua các album online như Em đã từng yêu, Vì anh quá vô tâm. Với gần 10 năm miệt mài hoạt động, cô được đồng nghiệp và người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh xưng "ngọc nữ" nhờ đời tư sạch và thái độ làm việc nghiêm túc.

Cao Mỹ Kim.

Ít ai biết rằng, động lực lớn nhất để Cao Mỹ Kim dấn thân vào showbiz chính là mẹ. Cô từng bộc bạch trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo là dùng cả thanh xuân để thực hiện ước mơ dang dở của mẹ. Trong suốt hành trình ấy, bà Ánh Loan vừa là người quản lý, vừa là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của cô.

Năm 2018, sau minishow kỷ niệm 10 năm ca hát, Cao Mỹ Kim quyết định "chậm lại một nhịp" với nghệ thuật. "Từ bé, ước mơ của tôi là trở thành cô giáo và kinh doanh. Tôi có nhiều hoài bão lắm. Khi khán giả biết tôi là ca sĩ, diễn viên Cao Mỹ Kim rồi, tôi nói với mẹ là "đến thời điểm này, con đã làm được những gì mẹ muốn rồi, con có thể làm những gì con ước mơ được không?". Mẹ tôi đồng ý", nữ ca sĩ nói trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo.

Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng, Cao Mỹ Kim gây bất ngờ khi đảm nhận vị trí Trưởng ban MC tại Truyền hình Pháp Luật (thuộc Bộ Tư Pháp). Đây là một thử thách hoàn toàn mới, đòi hỏi sự chỉn chỉnh, kiến thức và bản lĩnh chính trị.

Cao Mỹ Kim thành công ở nhiều lĩnh vực.

Cô còn điều hành công ty riêng và tập trung vào các dự án giáo dục, đào tạo nghệ thuật cho thế hệ trẻ. Dù ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nhưng mỗi lần tái xuất, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và phong thái tự tin của một người phụ nữ làm chủ cuộc đời mình.

Sự nghiệp thuận lợi nhưng đường tình của Cao Mỹ Kim lại khá lận đận. Mối tình đầu tiên khiến báo chí tốn nhiều giấy mực của Cao Mỹ Kim chính là với nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Gắn bó từ thuở chưa nổi tiếng nhưng khi hào quang gọi tên đối phương, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Cao Mỹ Kim từng tổn thương khi bị nói dựa hơi bạn trai để nổi tiếng. Cuối cùng cặp đôi cũng dừng lại.

Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất phải kể đến quyết định hủy hôn vào năm 2017. Chỉ còn 7 ngày nữa là đám cưới diễn ra, khi mọi khâu chuẩn bị trị giá hàng trăm triệu đồng đã hoàn tất, nữ diễn viên bất ngờ thông báo dừng lại.

"Người đó phạm vào nguyên tắc cấm kỵ của tôi. Tôi không thích nói dối, nhất là điều nói dối đó làm tổn hại đến tình yêu và lòng tự trọng của tôi", Cao Mỹ Kim từng chia sẻ về nguyên nhân tan vỡ.

Kể từ đó, Cao Mỹ Kim kín tiếng đời tư dù cô từng tiết lộ: "Các đại gia ngàn tỷ xung quanh tôi nhiều lắm nhưng tôi không có cảm xúc, không thích". Hiện tại, ở tuổi 35, nữ nghệ sĩ vẫn chưa yên bề gia thất nhưng sự nghiệp ngày càng thành đạt, bền vững.

Nữ ca sĩ Việt bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Nga với số điểm tuyệt đối

Theo Dạ Vũ

Thanh niên Việt

Vũng Tàu lễ này quá dữ: Gần 70.000 lượt khách đổ về trong 24 giờ, sóng người lấn át sóng biển

Tiểu thư sắp cưới Vũ Văn Thanh lộ diện sau tiêm meso: Nhan sắc thế nào mà sợ không ai nhận ra?

Em gái người mẫu của thủ môn Lâm Tây khoe vóc dáng cuốn hút, đọ sắc cùng Yến Xuân liền "ăn đứt" ở 1 điểm cực phẩm

Hải Phòng dịp lễ: Một nửa đang “ngâm mình” ở Đồ Sơn, một nửa chưa qua nổi phà ra Cát Bà

Thông báo nóng tại Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Đoàn Văn Hậu khoe điều đắt giá nhất với tiểu thư Doãn Hải My, giữ nguyên 1 quyết định gây chú ý

