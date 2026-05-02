Đoàn Văn Hậu khoe điều đắt giá nhất với tiểu thư Doãn Hải My, giữ nguyên 1 quyết định gây chú ý

Đoàn Văn Hậu từ lâu đã là cái tên luôn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ bởi sự nghiệp sân cỏ mà còn bởi cuộc sống viên mãn với vợ đẹp, con ngoan, có biệt thự và xe sang,... Vì vậy nên nhiều động thái cả nam cầu thủ, đặc biệt là những bài đăng liên quan đến gia đình, đều nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ netizen.

Mới đây, nam cầu thủ đã chia sẻ loạt ảnh gia đình nhân dịp sinh nhật con trai - bé Lúa. Trong bộ ảnh, Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My xuất hiện cùng con với những khoảnh khắc ngọt ngào.

Phía dưới bài đăng, nhiều cái tên nổi tiếng làng bóng đá như Văn Toàn, Đình Bắc, Hồ Tấn Tài,... cùng với bạn bè, người thân của gia đình để lại lời chúc mừng sinh nhật Lúa.

Đoàn Văn Hậu giới hạn bình luận cả trên Facebook và Instagram (Ảnh chụp màn hình)

Người theo dõi Đoàn Văn Hậu cũng nhanh chóng nhận ra bộ ảnh được thực hiện từ tháng 10/2025 nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới của cặp đôi.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là việc Văn Hậu quyết đinh giới hạn bình luận trên Facebook, khoá bình luận Instagram. Trước đó, chàng cầu thủ để các post công khai. Vì vậy việc khóa và hạn chế bình luận này được duy trì trong thời gian gần đây cũng khiến nhiều người quan tâm.

Từ giữa tháng 3 đến nay, Đoàn Văn Hậu chỉ tập trung cập nhật hình ảnh liên quan đến tập luyện và thi đấu, không chia sẻ nhiều về gia đình. Về phần mình, Doãn Hải My đã quay trở lại hoạt động trên MXH sau thời gian im ắng. Cô nàng vẫn mở bình luận và tương tác với mọi người bình thường.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức làm đám cưới vào cuối tháng 11/2023. Sau 6 tháng về chung nhà, cặp đôi đón em bé đầu lòng, đặt tên ở nhà là Lúa.

Hiện tại, Lúa đã được 2 tuổi, thường xuyên được bố mẹ cho lên sóng trên MXH. Dù cả 2 vợ chồng chàng cầu thủ đều bận rộn nhưng vẫn luôn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai, cùng tham gia các hoạt động ở trường với con, đưa con đi du lịch,...

Trong dịp nghỉ lễ vừa rồi, vợ chồng Đoàn Văn Hậu cũng tranh thủ đưa con trai về chơi với ông bà nội ở Hưng Yên. Tại đây, Doãn Hải My hào hứng check-in cánh đồng lúa, cùng mẹ chồng đi hội làng,... cho thấy mối quan hệ và tình cảm gắn bó.

Gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My nhận về nhiều sự yêu quý trong làng bóng đá và trên MXH