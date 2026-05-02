Lễ ăn hỏi Akira Phan và vợ CEO hôm nay: Sính lễ kim cương khủng, 3 con riêng của cô dâu đến chúc phúc

Sáng 2/5, lễ ăn hỏi của ca sĩ Akira Phan và CEO Phương Maika chính thức diễn ra tại TP.HCM, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Sau thời gian kín tiếng trong chuyện tình cảm, nam ca sĩ đã có cái kết viên mãn bên bạn đời, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống cá nhân.

Không gian lễ cưới cũng là điểm nhấn đặc biệt. Toàn bộ khu vực được trang trí theo tông vàng chủ đạo, kết hợp cùng hoa tươi phủ kín từ cổng vào đến khu vực bên trong. Cách bài trí tạo cảm giác sang trọng, xa hoa, đúng chất một hôn lễ được đầu tư kỹ lưỡng. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút, mang đến tổng thể lộng lẫy và nổi bật.

Chú rể Akira Phan đã xuất hiện với diện mạo bảnh bao, lịch lãm khi lái xế hộp đến nhà cô dâu làm lễ gia tiên. Hình ảnh nam ca sĩ trong ngày trọng đại nhận được nhiều lời khen bởi phong thái chỉn chu, rạng rỡ. Trong khi đó, cô dâu Phương Maika gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng, sánh đôi bên chú rể tạo nên khung hình đẹp mắt.

Akira Phan và CEO Phương Maika xuất hiện trong lễ cưới sáng nay

Akira Phan lộ diện bảnh bao, dắt tay bà xã đầy ngọt ngào

Cả hai được khen đẹp đôi, toát lên niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại

Đáng chú ý, phần sính lễ trong đám cưới khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Ngoài những sính lễ mâm tráp như đám cưới truyền thống, Phương Maika được chú rể trao hai bộ trang sức kim cương lấp lánh, nhìn qua cũng đủ thấy giá trị không hề nhỏ. Bên cạnh đó, Akira Phan cũng gây chú ý khi đeo chiếc nhẫn kim cương cùng đồng hồ hàng hiệu, góp phần làm tăng thêm độ xa hoa trong ngày trọng đại.

Một chi tiết cũng gây chú ý không kém chính là sự xuất hiện của 3 nhóc tỳ gồm 2 bé trai và 1 bé gái trong lễ cưới. Các nhóc tỳ này được giới thiệu là con riêng của Phương Maika đến chúc phúc mẹ. 3 bé trông rất gần gũi, thân thiết với Akira Phan, cả gia đình công khai chụp ảnh cùng vô cùng hạnh phúc.

Cô dâu được trao sính lễ khủng bao gồm trang sức kim cương, tiền mặt và sổ đỏ

Cô dâu được trao sính lễ kim cương, sổ đỏ và nhiều tiền mặt

3 nhóc tỳ con riêng của Phương Maika đến chúc phúc

Vợ của Akira Phan là ai?

Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985 tại TP.HCM. Anh gắn vớ loạt bản hit quen thuộc như Mùa đông không lạnh, Lời nguyền, Đợi chờ là hạnh phúc.... Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn tham gia sáng tác và ghi dấu với phong cách âm nhạc ballad trẻ trung, gần gũi. Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Akira Phan trải qua không ít biến cố trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Từ sau năm 2012, tên tuổi của nam ca sĩ dần giảm sức hút do ít xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời vướng một số ồn ào liên quan đến chuyện tài chính và nợ nần.

Giữa năm 2019, Akira Phan từng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cân nặng tăng lên mức 85kg, ngoại hình thay đổi rõ rệt so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Sự xuống phong độ về diện mạo không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của nam ca sĩ mà còn tác động lớn đến tinh thần, khiến anh nhiều lần rơi vào trạng thái tự ti vì những bình luận miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội. Để lấy lại vóc dáng và sự tự tin, Akira Phan quyết định chi khoảng 300 triệu đồng thực hiện nhiều phương pháp thẩm mỹ như cắt mí, cấy tóc, hút mỡ bụng, hút mỡ đùi và hút mỡ bắp tay. Nam ca sĩ từng trải qua ca đại phẫu kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ với mong muốn cải thiện ngoại hình, sớm thoát khỏi tình trạng thừa cân và tìm lại hình ảnh gọn gàng, phong độ như trước đây.

Akira Phan và Phương Maika công khai mối quan hệ gần đây

Phương Maika là người không hoạt động trong showbiz. Được biết, cô hiện là CEO một công ty trong lĩnh vực dược phẩm. Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Phương Maika ghi điểm với vẻ ngoài thanh lịch, phong thái tự tin và hình ảnh của một nữ doanh nhân hiện đại.

Akira Phan nói về bà xã Phương Maika: "Em không đến bằng những điều ồn ào hay rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng bước vào, đủ để anh muốn sống chậm lại, nghĩ sâu hơn, và lần đầu tiên thật sự mong có một nơi để trở về. Một mái nhà - không phải vì cần, mà vì muốn. Một gia đình - không phải vì đến lúc, mà vì có em. Em khiến anh hiểu rằng, trưởng thành không phải là đi thật xa một mình, mà là tìm được một người để cùng đi thật lâu. Và cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra mình muốn sống có trách nhiệm hơn - không chỉ cho riêng mình, mà còn cho một người khác.

Nắm tay nhau, không phải để giữ chặt, mà để khi một người chênh vênh, người còn lại vẫn đủ vững vàng để nâng đỡ. Chiếc nhẫn không phải là ràng buộc, mà là một lời xác nhận dịu dàng, chúng ta chọn ở lại, chọn tin tưởng, chọn đồng hành cùng nhau qua những tháng năm dài phía trước. Cảm ơn em, vì đã đến, để anh hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi, mà là có một người để cùng nhau vun đắp mỗi ngày. Cảm ơn em, vì đã đến để cùng anh viết tiếp chương hạnh phúc nhất cuộc đời".

Nhan sắc vợ CEO của ca sĩ Akira Phan