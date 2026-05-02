30 tuổi lương 13 triệu, nghỉ lễ nhưng không vui nổi

Những ngày này, có người về quê nghỉ lễ cùng gia đình, có người thì xách vali đi du lịch và cũng có người đang “chui 1 góc”: Không thể nghỉ ngơi cũng không thể vui vẻ nổi vì cảm thấy bản thân sao kém cỏi quá.

Tâm sự của người này là một trường hợp như vậy. Ở tuổi 30, mặc dù đang có công việc nhưng vẫn không nhẹ lòng, tự tin được. Lý do gói gọn trong 2 con số: 30 tuổi lương 13 triệu.

Nguyên văn bài đăng của người này (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần bình luận, có người khuyên nhủ, có người động viên nhưng đa số đều đồng tình: Tầm này còn công việc, còn lương đều hàng tháng đã là một dạng thành công và may mắn. So sánh mình với “người ta”, tự ti vì bản thân kém cỏi suy cho cùng cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.

“Mình chỉ khuyên bạn định vị rõ xem bản thân đang ở đâu, kinh nghiệm làm việc, năng lực mình có gì và có nổi bật không? Chứ trường tốt chỉ là khởi đầu rất nhỏ, đi làm vài năm rồi thì cũng không ai quan tâm bạn tốt nghiệp trường đại học nào nữa đâu, đừng vin vào đó. Nếu bạn tự tin thì giờ deal lại lương với công ty hiện tại, hoặc chủ động nghỉ việc tìm môi trường khác tốt hơn, mà nếu có vốn thì tự kinh doanh làm chủ. Quan trọng là hành động thôi chứ giờ ngồi đó dằn vặt cũng không giải quyết được vấn đề. Chúc bạn sớm tìm được hướng đi” - Một người bày tỏ.

“Mình nghĩ bạn nên bỏ tư duy “trường tốt” đi, bây giờ đi làm là win-win. Nếu bạn đang chưa hài lòng với mức lương thì nên trao đổi thẳng với leader với sếp, bạn đủ giá trị thì sẽ tăng lương. Còn nếu không thì 1 là bạn chưa đủ giỏi, 2 là công ty hiện tại không phù hợp, thay vì than vãn thì nên kiếm chỗ khác phù hợp năng lực hơn! Còn bạn không bước được ra khỏi vòng an toàn và cứ ngồi than vãn thì cứ dậm chân tại chỗ thôi!” - Một người đồng tình.

“Mỗi người 1 quy chuẩn, 1 thước đo. Bạn cần tiền thì bạn phải đánh đổi. Lương cơ bản của mình hơn 10 triệu thôi nhưng cố làm thêm thì cũng được 16-17 triệu. Nhiều người khuyên bạn nên nhảy việc còn mình thì nghĩ không nên, 13 triệu vẫn là ổn so với mặt bằng chung bây giờ rồi, ngoài kia nhiều người thất nghiệp lắm nên nếu tìm được thêm việc phụ thì tốt, đứng núi này trông núi nọ có khi lại sôi hỏng bỏng không” - Một người khuyên.

“Thiết nghĩ chắc do MXH nên hiện tại ai cũng bị so sánh ở phạm vi rộng hơn thay vì ở phạm vi nhỏ như làng xóm ngày xưa, nên áp lực và tiêu chuẩn từ đó tăng lên nhỉ? Mình thấy so với mặt bằng chung thì đây là con số có thể nói là không thấp hoặc thậm chí là cao ở một số vùng rồi, không cần phải nhìn lên cao quá rồi quên mất mình cũng đã nỗ lực và may mắn hơn người khác rất nhiều đâu, chỉ cần còn sức khoẻ, còn thức ăn sạch, nhà để về và nghỉ ngơi là khá rồi bạn” - Một người động viên.

Làm sao để lương không dậm chân tại chỗ?

1. Học thêm những kỹ năng “ra tiền”

Không phải kỹ năng nào cũng giúp tăng lương. Điểm mấu chốt là chọn đúng những kỹ năng mà thị trường sẵn sàng trả thêm tiền: Kỹ năng chuyên môn sâu, kỹ năng giải quyết vấn đề, hoặc những năng lực giúp tạo ra kết quả rõ ràng (tăng doanh thu, giảm chi phí, tối ưu quy trình).

Thay vì học lan man, nên nhìn vào công việc hiện tại: Phần nào đang tạo ra nhiều giá trị nhất thì đầu tư nâng cấp phần đó. Ví dụ, nếu làm marketing, đừng chỉ dừng ở viết nội dung mà có thể học thêm phân tích dữ liệu hoặc chạy quảng cáo. Khi năng lực gắn trực tiếp với kết quả, việc tăng lương trở thành chuyện hợp lý. Nói đơn giản, muốn lương tăng thì giá trị mình tạo ra cũng phải tăng theo, và điều đó bắt đầu từ việc học có chọn lọc.

2. Chủ động “định vị lại” bản thân trong công việc

Nhiều người làm tốt nhưng vẫn mắc kẹt ở mức lương cũ vì không ai thực sự nhìn thấy họ tạo ra giá trị gì. Làm việc chăm chỉ là chưa đủ, cần biết cách thể hiện và định vị bản thân rõ ràng hơn: Mình giỏi ở đâu, đóng góp cụ thể là gì, và khác biệt so với người khác ra sao?

Điều này không phải là khoe khoang, mà là giúp cấp trên và tổ chức hiểu đúng về năng lực của mình. Có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như báo cáo kết quả rõ ràng, đề xuất cải tiến, hoặc chủ động nhận những nhiệm vụ có tác động lớn hơn. Khi hình ảnh của bạn trong công việc chuyển từ “người làm tốt phần việc được giao” sang “người tạo ra giá trị”, cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến sẽ tự nhiên mở ra. Lương không chỉ phản ánh năng lực, mà còn phản ánh cách năng lực đó được nhìn nhận.

3. Không ngại rời khỏi “vùng an toàn”

Nếu đã cố gắng nâng cấp kỹ năng, chủ động thể hiện giá trị nhưng thu nhập vẫn không cải thiện, có thể bạn đã chạm “trần” ở môi trường hiện tại. Lúc này, nhảy việc không phải là thiếu kiên trì, mà là một lựa chọn chiến lược. Một môi trường mới có thể trả đúng giá trị bạn đang có, hoặc tạo điều kiện để bạn phát triển nhanh hơn.

Tuy nhiên, chuyển việc không nên vội vàng mà cần đảm bảo rằng bạn mang theo năng lực thực sự, không chỉ là kỳ vọng. Khi hiểu rõ mình đang ở đâu trên thị trường lao động và sẵn sàng bước ra ngoài vùng quen thuộc, cơ hội tăng lương sẽ rộng mở hơn nhiều.