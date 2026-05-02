Vũng Tàu lễ này quá dữ: Gần 70.000 lượt khách đổ về trong 24 giờ, sóng người lấn át sóng biển

Đến hẹn lại lên, "đặc sản" biển người tại Vũng Tàu vào các dịp đại lễ chưa bao giờ hạ nhiệt. Nhưng năm nay, sức nóng dường như được nhân lên gấp bội. Bỏ qua những e ngại về kẹt xe hay chật chội, hàng vạn người vẫn quyết định xách balo lên và đi, biến nơi đây thành tọa độ check-in nóng nhất bản đồ du lịch phía Nam lúc này.

Khủng khiếp con số 70.000 lượt khách chỉ trong 24 giờ

Theo thông tin từ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công địa phương, chỉ tính riêng trong ngày 30/4, thành phố đã đón nhận khoảng 70.000 lượt khách. Để dễ hình dung độ "khủng", con số của một ngày này bằng đúng tổng lượng du khách đổ về đây trong suốt 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua.

Lượng khách đổ về Vũng Tàu du lịch tăng cao dịp lễ (Ảnh: Du Lịch Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Chưa dừng lại ở đó, giới chức địa phương dự kiến trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Vũng Tàu sẽ đón dòng người lên tới 200.000 lượt. Đây là minh chứng sắc nét nhất cho việc dù có bao nhiêu tọa độ du lịch mới nổi lên, "anh cả" Vũng Tàu vẫn giữ một vị trí độc tôn trong thói quen xê dịch và nhu cầu giải nhiệt chớp nhoáng của người dân Nam Bộ.

Nhiều người vội vã "quay xe" vì sợ chờ đợi

Chưa kịp đặt chân đến thành phố biển, cuộc chiến giành giật chút vitamin sea đã khốc liệt ngay từ các cửa ngõ giao thông. Trước khi các bãi tắm báo động đỏ, những tuyến đường huyết mạch như cao tốc, Quốc lộ 51, bến phà Cát Lái và Cần Giờ đã sớm rơi vào trạng thái tê liệt toàn tập.

Tình trạng kẹt xe kéo dài ở phà Cần Giờ (Ảnh: Trương Cẩm Giang và Minh)

Dòng phương tiện nối đuôi nhau dài dằng dặc, nhích từng centimet dưới cái nắng hầm hập đầu hè. Điển hình tại bến phà Cần Giờ, hàng ngàn người phải chịu cảnh chôn chân mỏi mòn hàng giờ đồng hồ chỉ để chen lên được chuyến phà vượt biển. Tình trạng quá tải trầm trọng này đã đánh gục hoàn toàn sức nhẫn nại của không ít người. Quá ngao ngán cảnh chờ đợi trong vô vọng, nhiều gia đình và hội bạn trẻ thậm chí đã quyết định từ bỏ và quay xe trở về.

Full slot toàn tập 5 bãi tắm, sóng người lấn át cả sóng biển

Vượt qua được kiếp nạn kẹt xe, thử thách tiếp theo chính là việc tìm chỗ đứng ở các bãi tắm. Sức chứa của thành phố đang bị kéo căng đến mức tối đa. Không chỉ riêng Bãi Sau mà toàn bộ hệ thống bãi tắm trải dài từ Bãi Trước, Bãi Dứa, Bãi Dâu cho đến khu vực bãi Chí Linh đều chung một kịch bản chật kín người.

Ghi nhận thực tế vào lúc 15h chiều ngày 30/4, dù mặt trời vẫn đổ nắng gắt gỏng, khu vực Bãi Sau đã rơi vào tình trạng kín đặc. Càng về chiều muộn, khi nhiệt độ dịu xuống, lượng người đổ ra bãi tắm càng tăng. Nhìn từ trên cao, bãi cát trải dài dường như bị lấp kín, nhường chỗ cho một thảm người đủ màu sắc.

Ảnh: Du Lịch Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Thuộc Làu Vũng Tàu

Bù lại cho sự chật chội, điểm cộng cực lớn của biển Vũng Tàu dịp lễ này chính là chất lượng nước biển. Nỗi ám ảnh về hiện tượng nước biển đổi màu do tảo hay tình trạng sứa biển, sâu biển gây ngứa ngáy dữ dội hồi giữa tháng 4 đã hoàn toàn chấm dứt. Trả lại cho du khách là làn nước xanh mát, trong vắt. Nhờ vậy, người lớn và trẻ em đều bơi lội rần rần. Dọc bãi biển, các công ty rộn ràng tổ chức teambuilding xả stress sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, tạo nên không khí cực kỳ gắn kết. Còn trên bờ, các "nàng thơ" xúng xính váy áo, tấp nập thả dáng để kịp bắt những khoảnh khắc điện ảnh nhất mang về làm kỷ niệm.

Hạ tầng quá tải: Bãi đỗ xe và các dịch vụ hoạt động vượt công suất

Không chỉ chật vật dưới nước, cuộc chiến trên bờ cũng căng thẳng không kém. Việc đón lượng khách gấp nhiều lần ngày thường đã khiến hệ thống giao thông nội đô và dịch vụ lưu trú tại Vũng Tàu hoạt động vượt công suất.

Hệ thống giao thông và dịch vụ lưu trú tại Vũng Tàu quá tải mùa lễ (Ảnh: Du Lịch Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Sưu tầm)

Trục đường trung tâm Thùy Vân ôm trọn bờ biển liên tục rơi vào trạng thái ùn tắc cục bộ. Dù trước đó, chính quyền địa phương đã chủ động mở thêm 11 bãi giữ xe vệ tinh xung quanh các bãi tắm nhằm giảm tải, nhưng đến chiều ngày 30/4, điểm giữ xe trung tâm ở Bãi Sau cũng chính thức giương cờ trắng đầu hàng, không còn lấy một chỗ trống. Cùng lúc đó, các cơ sở lưu trú từ bình dân đến cao cấp đều báo kín phòng. Các hàng quán phục vụ ăn uống chạy đua với thời gian, bung hết công suất để đáp ứng luồng khách không ngớt.

Điểm cộng lớn nhất dịp lễ và cú lột xác ăn đứt mọi năm

Đông đúc, kẹt xe là hệ quả tất yếu, nhưng Vũng Tàu kỳ nghỉ này không chỉ có sự mệt mỏi. Trái lại, địa phương đã ghi những điểm cộng tuyệt đối nhờ công tác quản lý tinh tế, mang đậm tính nhân văn.

Một trong những chiến dịch mang lại thiện cảm lớn nhất chính là việc chính quyền vận động thành công các hàng quán mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách. Kết hợp với đội ngũ công nhân vệ sinh làm việc liên tục, không ngừng nghỉ, toàn bộ khu vực bãi biển và công viên Thùy Vân luôn giữ được diện mạo sạch sẽ, tươm tất dù lượng người tụ tập là cực kỳ lớn.

Đặc biệt, mạng sống và sự an toàn của du khách được đặt lên vị trí tối thượng. Hàng chục nhân viên cứu hộ cùng hệ thống phương tiện chuyên dụng được rải đều, túc trực 100% quân số dọc bờ biển để liên tục nhắc nhở du khách chọn khu vực tắm an toàn. Nhờ sự cảnh giác cao độ này, ngay trong ngày 30/4, đội cứu hộ đã can thiệp và ứng cứu kịp thời 3 trường hợp du khách bị dòng nước cuốn xa bờ, đưa họ về đất liền an toàn.

Lực lượng cứu hộ tuần tra để đảm bảo an toàn cho du khách. (Ảnh: Thành An)

Dù phải đối mặt với cảnh kẹt xe mệt nhoài hay chờ đợi mỏi mòn, những nỗ lực cải thiện dịch vụ, đảm bảo an toàn và giữ gìn cảnh quan của địa phương vẫn khiến chuyến đi giải nhiệt của hàng vạn người trở nên đáng giá. Nếu bạn đang hòa mình vào dòng người tại đây, hãy tận hưởng và nhớ tuân thủ tuyệt đối các chỉ dẫn an toàn để có một kỳ nghỉ lễ rực rỡ và trọn vẹn nhất!