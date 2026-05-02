Trai đẹp 8 múi Bùi Hoàng Việt Anh gây sốt khi chi trăm triệu mua túi hiệu tặng mẹ, mua xe tặng bố, chuẩn "con nhà người ta"

Theo Tú Tú | 02-05-2026 - 07:07 AM | Lifestyle

Trai đẹp 8 múi Bùi Hoàng Việt Anh gây sốt khi chi trăm triệu mua túi hiệu tặng mẹ, mua xe tặng bố, chuẩn "con nhà người ta"

Không chỉ đá bóng hay, sở hữu visual sáng bừng cùng body 8 múi "khét lẹt", Bùi Hoàng Việt Anh còn khiến hội chị em đổ rầm rầm vì độ hiếu thảo khi mạnh tay mua túi hiệu, sắm xe tặng bố mẹ.

Bùi Hoàng Việt Anh từ lâu đã là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam không chỉ bởi tư duy chơi bóng thông minh mà còn nhờ ngoại hình điển trai như tài tử điện ảnh. Mới đây, chàng trung vệ sinh năm 1999 lại một lần nữa chiếm trọn "spotlight" trên mạng xã hội, nhưng không phải nhờ một pha cản phá xuất thần, mà bởi hành động ngọt ngào dành cho gia đình.

Cụ thể, nhân dịp sinh nhật mẹ, Bùi Hoàng Việt Anh đã đích thân đưa mẹ đi mua sắm tại cửa hàng của thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton. Món quà được anh lựa chọn là một chiếc túi xách sang trọng có mức giá lên tới hơn trăm triệu đồng. Khoảnh khắc mẹ của nam cầu thủ nâng niu, hạnh phúc hôn lên chiếc túi thể hiện sự trân quý và tình cảm gắn bó của hai mẹ con. Được biết, đây không phải lần đầu "con trai cưng" của ĐT Việt Nam thể hiện sự hào phóng với đấng sinh thành; trước đó anh chàng cũng đã tự tay sắm xe hơi tặng bố.

Bùi Hoàng Việt Anh nổi tiếng với tấm lòng hiếu thảo dành cho bố mẹ

Ánh đưa mẹ đi mua sắm nhân dịp sinh nhật

Mẹ Bùi Hoàng Việt Anh hôn lên chiếc túi hàng hiệu - món quà xa xỉ từ con trai cưng

Bùi Hoàng Việt Anh cực thân thiết với mẹ

Trước đó, trai đẹp 8 múi của ĐT Việt Nam cũng mua xe hơi tặng bố gây sốt

Ở tuổi 25, Bùi Hoàng Việt Anh đang sở hữu khối tài sản đáng mơ ước bao gồm nhà đẹp, xe sang và cả những dự án kinh doanh riêng. Dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, anh vẫn luôn ưu tiên việc chăm sóc và báo hiếu bố mẹ, thực hiện đúng tinh thần "mang tiền về cho mẹ".

Với visual "sáng bừng" mỗi khi xuất hiện, chiều cao ấn tượng cùng cơ bụng 8 múi chuẩn chỉnh, Bùi Hoàng Việt Anh hiện đang là một trong những "mỹ nam" độc thân đắt giá nhất của làng bóng đá Việt. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng, ngoại hình và tấm lòng hiếu thảo đã giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ, xứng danh "con nhà người ta".

Việt Anh sở hữu nhà đẹp, xe sang ở tuổi còn khá trẻ

Visual sáng bừng của trung vệ ĐT Việt Nam

Bùi Hoàng Việt Anh nổi tiếng với body 8 múi cực phẩm

Mỗi lần khoe body, Việt Anh đều thu hút sự chú ý lớn từ hội yêu thích trai đẹp

