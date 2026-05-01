Con gái "người đàn bà đẹp nhất nước Úc": Nhan sắc lai đẹp như tiên nữ, nàng thơ mới của làng thời trang

Sinh ra trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều là những biểu tượng điện ảnh, con đường bước vào ánh hào quang của Deva Cassel dường như đã được "định sẵn". Thế nhưng, thay vì dựa vào danh tiếng của mẹ - Monica Bellucci, hay cha - Vincent Cassel, cô gái sinh năm 2004 lại chọn cách khẳng định bản thân bằng chính năng lực và dấu ấn cá nhân. Ở tuổi đôi mươi, Deva đang từng bước vươn lên trở thành một trong những gương mặt triển vọng nhất của làng thời trang quốc tế.

Một trong những cột mốc đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của Deva chính là việc cô trở thành đại sứ toàn cầu cho Dior khi mới 19 tuổi. Không chỉ đại diện cho mảng thời trang, cô còn là gương mặt của các chiến dịch mỹ phẩm - một vị trí vốn đòi hỏi không chỉ nhan sắc mà còn cả sức ảnh hưởng. Song song đó, Deva cũng được lựa chọn làm đại diện cho Cartier - thương hiệu trang sức cao cấp gắn liền với hình ảnh sang trọng và đẳng cấp. Việc cùng lúc hợp tác với hai "ông lớn" đã phần nào chứng minh vị thế ngày càng vững chắc của cô trong làng mốt.

Hành trình thời trang của Deva thực tế đã bắt đầu từ rất sớm. Năm 14 tuổi, cô lần đầu xuất hiện với tư cách là gương mặt đại diện cho dòng nước hoa của Dolce & Gabbana. Đây được xem là bước đệm quan trọng, giúp cô nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhà mốt lớn. Từ đó đến nay, Deva liên tục góp mặt trong các chiến dịch quảng bá cũng như sàn diễn Alta Moda - dòng thời trang cao cấp mang đậm dấu ấn thủ công của Dolce & Gabbana. Không chỉ là một người mẫu, cô dần trở thành "nàng thơ" thực thụ, truyền tải tinh thần thiết kế qua thần thái và phong cách riêng biệt.

Bên cạnh sàn diễn và chiến dịch quảng cáo, Deva Cassel cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các tạp chí thời trang danh giá. Cô từng xuất hiện trên bìa của Vogue Italia - thậm chí có lần chụp chung với mẹ, tạo nên khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Ngoài ra, cô còn góp mặt trên Elle phiên bản Pháp và L'Officiel - những ấn phẩm vốn nổi tiếng với tiêu chuẩn khắt khe trong việc lựa chọn gương mặt trang bìa. Sự xuất hiện dày đặc trên các tạp chí hàng đầu cho thấy sức hút ngày càng lớn của Deva trong giới thời trang.

Điểm khiến Deva Cassel nổi bật không chỉ nằm ở lý lịch "con nhà nòi", mà còn ở ngoại hình và phong cách rất riêng. Sở hữu chiều cao 1m79 cùng vẻ đẹp lai Ý - Pháp, cô mang đến hình ảnh vừa cổ điển, vừa hiện đại. Những đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu và thần thái cuốn hút giúp Deva dễ dàng "biến hóa" trong nhiều phong cách khác nhau. Đặc biệt, cô được đánh giá cao bởi tinh thần "effortless chic" - vẻ đẹp sang trọng nhưng không gắng gượng, rất gần với phong cách Pháp trứ danh.

Không dừng lại ở thời trang, Deva Cassel còn bắt đầu mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực điện ảnh. Cô đã tham gia bộ phim The Beautiful Summer và tiếp tục góp mặt trong series The Leopard trên Netflix. Dù mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng bước đi này cho thấy tham vọng phát triển toàn diện của Deva - giống như cách mà mẹ cô từng làm nên tên tuổi.

Điều đáng nói là, dù luôn được đặt cạnh cái bóng quá lớn của Monica Bellucci, Deva Cassel vẫn từng bước tạo dựng được bản sắc riêng. Cô không cố gắng trở thành "bản sao" của mẹ, mà chọn cách kế thừa những gì tinh túy nhất, đồng thời phát triển theo hướng hiện đại hơn. Chính sự cân bằng giữa di sản gia đình và cá tính cá nhân đã giúp cô ghi điểm trong mắt giới chuyên môn lẫn công chúng.

Có thể nói, Deva Cassel không chỉ là "con gái của Monica Bellucci", mà đang dần trở thành một biểu tượng mới của thế hệ người mẫu trẻ. Với nhan sắc, thần thái và những bước đi chiến lược, cô hoàn toàn có tiềm năng tiến xa hơn nữa trong tương lai. Và nếu tiếp tục giữ vững phong độ này, Deva rất có thể sẽ viết nên một câu chuyện thành công của riêng mình - không còn là cái bóng của ai, mà là một cái tên đủ sức tỏa sáng độc lập trong làng thời trang thế giới.