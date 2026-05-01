Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Hà Nội còn ở Hải Phòng không? Bật mí chỗ ngắm biển cực chill không đông đúc, dừa 40k một quả, ghế ngồi không tính tiền!

Theo Q.L | 01-05-2026 - 20:27 PM | Lifestyle

Ăn sáng xong rồi, chiều làm gì? Đừng vội về, ở Đồ Sơn có một góc bờ kè mà ngồi xuống là không muốn đứng dậy.

Cuối đường Lý Thánh Tông, Đồ Sơn. Đối diện The Tray Hotel. Một đoạn bờ kè sát mặt biển, dãy ghế sọc nằm dọc thành đá, phía trước là biển trải ra đến tận chân trời. Không có gì hoành tráng. Nhưng ngồi xuống là thấy tại sao người ta lại ngồi lâu đến vậy.

40k một quả dừa, miễn phí gió biển và... tiền ghế!

Trái ngược với cảnh đông đúc tại bãi tắm nhân tạo và bãi tắm truyền thống khu 2, ở đây đem lại cảm giác thực sự chill khi lượng người vừa phải. Thậm chí là khá vắng so với tưởng tượng về một buổi chiều ngày nghỉ lễ.

Đồ uống ở đây cũng thuộc hàng "bình dân thân thiện": dừa tươi 40.000 đồng/quả, nước me 25.000 đồng - cắm ống hút, đặt lên thành đá nhìn ra biển, tự nhiên thấy đầu óc nhẹ hơn vài ký so với lúc còn kẹt trong hàng bánh đa cua buổi sáng.

Muốn ngồi lâu hơn thì quán còn có bia, cá chỉ vàng, mực nướng - đủ để kéo dài một buổi chiều đến tận tối. Quán mở từ chiều đến khoảng 23h, không cần phải vội.

Lựa chọn lý tưởng cho gia đình và tụ tập bạn bè

Gia đình có con nhỏ thì đây là lựa chọn khá lý tưởng: bãi cỏ rộng ngay bên cạnh bờ kè đủ chỗ cho trẻ chạy nhảy, thả diều, nghịch thoải mái trong khi bố mẹ ngồi cầm dừa nhìn ra biển. Chiều 30/4, cảnh này diễn ra khắp nơi trên bãi cỏ - chăn chiếu trải đầy, bóng bay đủ màu, tiếng cười trẻ con lẫn vào tiếng sóng.

Nhóm bạn thì cứ kéo ra bờ kè, ngồi thòng chân, chờ mặt trăng mọc lên từ phía biển Đông - cái góc đó chụp ảnh ra khá đẹp nếu bắt được ánh sáng chiều tà.

Không phải bãi tắm, không phải điểm check-in nổi tiếng nên cũng không quá đông đúc. Vừa đủ có không khí, vừa đủ để thở. Chỉ có một lưu ý nhỏ về việc đỗ xe ô tô. Mặc dù việc đỗ xe nhìn chung khá thoải mái lại không mất phí nhưng bạn cần tránh đỗ tại mặt đường chính ven biển vì có thể gây ùn tắc giao thông, dễ bị lực lượng chức năng "hỏi thăm". Nên chịu khó đi xa hơn, chỉ một chút thôi, đỗ xe trong các đường nhánh từ đường chính, sẽ rất yên tâm.

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh hiếm gặp ở Hà Nội: Đường rộng thênh thang trong giờ cao điểm 1/5

Lời khuyên cho các gia đình đang đi du lịch

Mới 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Đà Nẵng đã đông khủng khiếp!

20:08 , 01/05/2026
19:40 , 01/05/2026
18:47 , 01/05/2026
18:16 , 01/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên