Đẳng cấp ca sĩ được trả lương 1.100 tỷ/năm: Mua nhà cho nhân viên, tặng vàng, đồng hồ 26 tỷ và hơn thế nữa!

G-DRAGON mua nhà cho nhân viên

Những ngày này, mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao trước thông tin G-DRAGON chuẩn bị căn hộ cho đội ngũ nhân viên thân cận của mình. Theo nội dung được chia sẻ, G-DRAGON không chỉ thưởng tiền hay quà tặng thông thường mà còn trực tiếp hỗ trợ nơi ở cho các thành viên thuộc “Team GD” - những quản lý và nhân viên đã gắn bó với anh từ thời chưa nổi tiếng. Bài viết nhận định rằng với G-DRAGON, “đãi ngộ cho bản thân là thứ yếu, nhà cho người của mình là ưu tiên”.

Dưới bài viết, hàng loạt bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách G-DRAGON đối xử với ekip. Nhiều người nhận xét rằng việc được hỗ trợ nơi ở tại Seoul vốn đã là một phúc lợi lớn trong bối cảnh giá bất động sản tại Hàn Quốc ngày càng đắt đỏ. Điều này chứng minh ngôi sao “top 1 vẫn ở đẳng cấp khác”. Dân tình mơ ước được làm việc cùng G-DRAGON. Ngoài ra, nhiều người đánh giá cao sự khiêm nhường và tính cách của thủ lĩnh BIGBANG. Hơn ai hết, G-DRAGON hiểu rõ giá trị của những cộng sự đứng phía sau ánh đèn sân khấu.

G-DRAGON và những đãi ngộ không tưởng dành cho nhân viên

Ngoài việc mua nhà, G-DRAGON luôn chú trọng chăm sóc đội ngũ kề cận của mình ở các khía cạnh khác. Chủ đề làm việc cùng siêu sao luôn khiến công chúng tò mò, đặc biệt khi người đó là G-DRAGON - nghệ sĩ được xem như biểu tượng toàn cầu của Kpop. Sau gần hai thập kỷ hoạt động, nam ca sĩ không chỉ duy trì sức ảnh hưởng mà còn tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế khổng lồ. Theo các báo cáo tài chính được công bố, doanh thu gắn với hoạt động cá nhân của G-DRAGON trong năm 2025 vượt 400 tỷ won, tương đương khoảng 7.118 tỷ đồng.

Sự bùng nổ này gắn liền với album phòng thu thứ ba Übermensch cùng world tour cùng tên. Riêng tour diễn solo toàn cầu Übermensch được cho là mang về khoảng 180-190 tỷ won doanh thu. Chuỗi lưu diễn gồm 39 đêm diễn với hơn 820.000 khán giả tham dự, trở thành tour cá nhân có quy mô lớn nhất sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Thành tích này đồng thời giúp G-DRAGON nắm giữ ba vị trí dẫn đầu về quy mô tour solo trong lịch sử Kpop.

Theo báo cáo tài chính của Galaxy, G-DRAGON được chia khoảng 1.100 tỷ đồng thù lao cho các hoạt động trong năm 2025. Con số này tiếp tục củng cố vị thế “ông hoàng Kpop” của nam nghệ sĩ. Đi cùng với đẳng cấp của một siêu sao toàn cầu là những câu chuyện hậu trường khiến công chúng bất ngờ. Đội ngũ làm việc cùng G-DRAGON nhiều năm qua được cho là nhận các chế độ đãi ngộ cực lớn.

G-DRAGON và 2 vệ sĩ thân cận

Nhân vật che mặt chính là trợ lý thân thiết, đi cùng G-DRAGON mọi lịch trình (ảnh: IG)

Trong suốt sự nghiệp, G-DRAGON luôn duy trì một ekip cộng sự thân thiết gắn bó lâu năm. Nhiều người đã đồng hành cùng anh từ thời còn hoạt động dưới trướng YG Entertainment cho đến hiện tại. Đội ngũ vũ công, ban nhạc Band Six cùng các thành viên hậu trường thường xuyên xuất hiện xuyên suốt các tour diễn lớn của BIGBANG lẫn hoạt động solo của nam ca sĩ. Một trong những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ là vệ sĩ Jaeho - người được fan gọi bằng biệt danh “chú hổ” vì đã sát cánh cùng G-DRAGON trong nhiều năm.

G-DRAGON duy trì 1 đội ngũ thân quen suốt nhiều năm qua

Sau khi rời YG, G-DRAGON thậm chí còn để quản lý cá nhân mở tài khoản mạng xã hội riêng để cập nhật hình ảnh đời thường và hậu trường công việc. Qua những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ nhận ra đội ngũ thân cận của anh thường xuyên được hưởng các đặc quyền không kém nghệ sĩ. Trong world tour năm 2025, G-DRAGON liên tục di chuyển bằng chuyên cơ riêng giữa nhiều quốc gia và những thành viên thân cận nhất trong ekip cũng đồng hành cùng anh trên các chuyến bay này.

G-DRAGON tặng vàng và vòng cổ mừng nhân viên sinh con

Đầu năm nay, một thành viên trong đội ngũ nghệ sĩ tiết lộ rằng G-DRAGON đã tặng một chiếc vòng cổ phiên bản Übermensch cùng một thỏi vàng để chúc mừng em bé vừa chào đời của họ. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người bất ngờ trước sự hào phóng của nam nghệ sĩ.

Không dừng lại ở đó, vào cuối năm 2025, G-DRAGON còn tặng hai nhân viên trong đội ngũ vận hành tour mỗi người một lượng vàng để chúc mừng khi họ công khai hẹn hò. Trong đoạn video hậu trường được chia sẻ, nam nghệ sĩ bất ngờ gọi hai người này lên phía sau sân khấu và trực tiếp trao quà. Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp nhanh chóng viral trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả đùa rằng “ai cũng muốn có sếp như anh Long”.

G-DRAGON tặng đồng hồ 26 tỷ cho team vệ sĩ

Trước đó, G-DRAGON cũng từng gây chú ý khi đích thân trao quà cho hai vệ sĩ thân cận. Nam nghệ sĩ cúi đầu, tự tay đưa quà và nói lời cảm ơn. Món quà được xác nhận là mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn Astronomia G-Dragon do Jacob & Co. hợp tác cùng G-DRAGON sản xuất. Sản phẩm chỉ có 8 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc trị giá khoảng 1 triệu USD, tương đương gần 26 tỷ đồng.

Hồi tháng 7/2025, G-DRAGON tiếp tục khiến người hâm mộ bàn tán khi tặng toàn bộ nhóm vũ công hơn 10 người mỗi người một chiếc vòng cổ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 1,65 triệu won, tương đương khoảng 30 triệu đồng, như lời cảm ơn cho sự đồng hành trong quá trình làm việc.

Những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu phần nào lý giải vì sao nhiều người trong ngành nhận xét rằng làm việc cùng G-DRAGON không chỉ đơn thuần là một cơ hội nghề nghiệp mà chính là giấc mơ thành thật. Khi một nghệ sĩ vừa sở hữu sức ảnh hưởng toàn cầu, vừa tạo ra giá trị kinh tế khổng lồ nhưng vẫn duy trì sự gắn bó chặt chẽ với đội ngũ cộng sự suốt nhiều năm, điều này càng khiến khán giả yêu quý G-DRAGON. Với nhiều khán giả, G-DRAGON hiện tại không chỉ là nghệ sĩ, mà đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại diện cho sức ảnh hưởng của làn sóng Hallyu trên toàn cầu. Mọi thứ từ tài năng, tính cách cho đến văn hoá ứng xử của G-DRAGON đều được công chúng Hàn Quốc coi như chuẩn mực.

