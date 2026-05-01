Cảnh hiếm gặp ở Hà Nội: Đường rộng thênh thang trong giờ cao điểm 1/5

Theo Như Hoàn | 01-05-2026 - 14:01 PM | Lifestyle

Cảnh hiếm gặp ở Hà Nội: Đường rộng thênh thang trong giờ cao điểm 1/5

Sáng 1/5 tại Hà Nội, nhiều tuyến đường trung tâm vốn thường xuyên ùn tắc bỗng trở nên thông thoáng và vắng vẻ bất ngờ trong giờ cao điểm nghỉ lễ, tạo nên cảnh tượng giao thông dễ chịu hiếm thấy.

Sáng nay, trong khung giờ cao điểm của kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 1/5, đường phố Hà Nội bỗng chốc khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng, bình yên đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh chen chúc, ồn ào vốn quen thuộc.

Những tuyến đường thường ngày luôn trong tình trạng đông đúc như: Hồ Tùng Mậu, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Đường Láng hay Phạm Hùng nay lại thưa vắng đến bất ngờ. Không còn tiếng còi xe inh ỏi, không còn dòng người nối đuôi nhau nhích từng mét, thay vào đó là những khoảng không gian rộng mở, hiếm hoi giữa lòng đô thị đông đúc.

Sáng 1/5, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng bất ngờ, xe cộ thưa dần so với ngày thường.

Cả tuyến đường Láng vắng nóng xe cộ, chỉ có một người đàn ông thong thả đạp xe tập thể dục buổi sáng sớm

Tại các trục đường như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Chí Thanh, phương tiện di chuyển ít, không còn cảnh ùn ứ giờ cao điểm.

Không còn tiếng còi xe dồn dập, giao thông di chuyển ổn định, khoảng cách giữa các dòng xe rõ rệt hơn.

Nhiều đoạn đường rộng rãi, phương tiện lưu thông dễ dàng, không xảy ra tình trạng chen chúc.

Trong bức tranh tĩnh lặng ấy, người ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rất “đời thường” mà trước đây dường như bị lấn át: vài người thong thả chạy bộ buổi sáng sớm, những nhóm bạn đạp xe trò chuyện rôm rả, hay đơn giản là một người dừng lại giữa phố để tận hưởng chút gió sớm mát lành. Thành phố như chậm lại, nhường chỗ cho nhịp sống nhẹ nhàng, thư thái hơn.

Ghi nhận tại Nguyễn Chí Thanh, một người dân thường xuyên tập thể dục buổi sáng chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi bộ ở đây, nhưng hiếm khi thấy đường rộng và yên như sáng nay. Năm nay vắng hơn hẳn năm ngoái. Năm ngoái dù là dịp nghỉ lễ nhưng xe cộ vẫn còn khá đông, nhất là vào tầm giờ này. Còn hôm nay thì đúng là khác biệt, đi bộ giữa đường mà cảm giác rất thoải mái, không phải né xe nhiều như trước.”

Một số người dân tranh thủ đi bộ, chạy bộ ngay trên những tuyến phố vốn đông đúc vào ngày thường.

Không khí buổi sáng khá yên tĩnh, khác biệt so với nhịp giao thông thường thấy trong tuần.

Trạm xe buýt cũng vắng bóng người, tranh thủ nghỉ lễ đa số người dân đã trở về quê hoặc cùng gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng

Một buổi sáng Hà Nội với mật độ phương tiện giảm, tạo cảm giác thông thoáng rõ rệt.

Các nút giao lớn ghi nhận lưu lượng xe giảm, việc di chuyển qua các tuyến chính thuận lợi hơn.

Huế ngày 1/5 mát mẻ: Đi 4 quán cà phê không còn chỗ chen, an ninh túc trực Hoàng thành vì khách đông

Làn sóng những diễn viên nổi tiếng nhất Thái Lan, Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam du lịch

Làn sóng những diễn viên nổi tiếng nhất Thái Lan, Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam du lịch Nổi bật

Cát-xê khó tin của 'Tây du ký': Một diễn viên được trả gấp 10 lần Tôn Ngộ Không

Cát-xê khó tin của 'Tây du ký': Một diễn viên được trả gấp 10 lần Tôn Ngộ Không Nổi bật

Lời khuyên cho các gia đình đang đi du lịch

Lời khuyên cho các gia đình đang đi du lịch

Cặp đôi trẻ mua căn hộ tầng 1 rộng 59m² ai cũng chê tốn tiền vô ích - sau cải tạo lại khiến bạn bè phải ghen tị

Cặp đôi trẻ mua căn hộ tầng 1 rộng 59m² ai cũng chê tốn tiền vô ích - sau cải tạo lại khiến bạn bè phải ghen tị

Huế ngày 1/5 mát mẻ: Đi 4 quán cà phê không còn chỗ chen, an ninh túc trực Hoàng thành vì khách đông

Huế ngày 1/5 mát mẻ: Đi 4 quán cà phê không còn chỗ chen, an ninh túc trực Hoàng thành vì khách đông

Người bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng nhưng lại thành công hơn, “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz khi đang ở thời kỳ đỉnh cao

Người bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng nhưng lại thành công hơn, “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz khi đang ở thời kỳ đỉnh cao

