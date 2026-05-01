Cảnh hiếm gặp ở Hà Nội: Đường rộng thênh thang trong giờ cao điểm 1/5

Sáng nay, trong khung giờ cao điểm của kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 1/5, đường phố Hà Nội bỗng chốc khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng, bình yên đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh chen chúc, ồn ào vốn quen thuộc.

Những tuyến đường thường ngày luôn trong tình trạng đông đúc như: Hồ Tùng Mậu, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Đường Láng hay Phạm Hùng nay lại thưa vắng đến bất ngờ. Không còn tiếng còi xe inh ỏi, không còn dòng người nối đuôi nhau nhích từng mét, thay vào đó là những khoảng không gian rộng mở, hiếm hoi giữa lòng đô thị đông đúc.

Cả tuyến đường Láng vắng nóng xe cộ, chỉ có một người đàn ông thong thả đạp xe tập thể dục buổi sáng sớm

Trong bức tranh tĩnh lặng ấy, người ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh rất “đời thường” mà trước đây dường như bị lấn át: vài người thong thả chạy bộ buổi sáng sớm, những nhóm bạn đạp xe trò chuyện rôm rả, hay đơn giản là một người dừng lại giữa phố để tận hưởng chút gió sớm mát lành. Thành phố như chậm lại, nhường chỗ cho nhịp sống nhẹ nhàng, thư thái hơn.

Ghi nhận tại Nguyễn Chí Thanh, một người dân thường xuyên tập thể dục buổi sáng chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi bộ ở đây, nhưng hiếm khi thấy đường rộng và yên như sáng nay. Năm nay vắng hơn hẳn năm ngoái. Năm ngoái dù là dịp nghỉ lễ nhưng xe cộ vẫn còn khá đông, nhất là vào tầm giờ này. Còn hôm nay thì đúng là khác biệt, đi bộ giữa đường mà cảm giác rất thoải mái, không phải né xe nhiều như trước.”

Trạm xe buýt cũng vắng bóng người, tranh thủ nghỉ lễ đa số người dân đã trở về quê hoặc cùng gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng

