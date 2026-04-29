Nữ ca sĩ bị mẹ lên tận TP.HCM bắt về

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Ngô Thái Ngân. Tại chương trình, nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Trước khi chạm tay vào vinh quang, tôi từng trải qua một hành trình đầy gian nan.

Tôi đi thi rất trầy trật, gặp nhiều sự cố đến mức từng có ý định sẽ không bao giờ đi thi nữa. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng để chiêm nghiệm, tôi nhận được lời mời tham gia Hãy Nghe Tôi Hát 2023. Chính tại thời điểm định mệnh này, những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi đã được đền đáp và được quán quân.

Mồ côi cha từ năm 10 tuổi, tôi là niềm hy vọng duy nhất của mẹ. Vì thương con gái phải lăn lộn vất vả nơi đất khách quê người, mẹ kịch liệt phản đối việc tôi lên TP.HCM lập nghiệp. Mẹ lên tận TP.HCM bắt tôi về nhà. Sau những lần như thế, có một lần tôi đã quyết định trốn nhà đi để theo đuổi đam mê đến cùng.

Sự kiên trì và niềm tin mãnh liệt vào âm nhạc của tôi cuối cùng đã thuyết phục được mẹ. Đến khi tôi đạt được những thành tựu đầu tiên và giành được giải thưởng, mẹ tôi mới hoàn toàn tin tưởng tôi.

Sinh ra trong một gia đình có ba mẹ đều là nghệ sĩ cải lương, tôi sớm được đắm mình trong những giai điệu cổ truyền. Nhưng sự thật là ba mẹ tôi chưa bao giờ dạy tôi bất cứ điều gì. Tất cả là do tôi tự nghe, tự học theo các cô chú anh chị và ba mẹ hát.

Dù ban đầu định hướng theo nghiệp cải lương giống gia đình, nhưng cơ duyên đã đưa tôi rẽ hướng sang âm nhạc. Chính nền tảng từ những câu hò, điệu lý đã giúp tôi có chất giọng ngọt ngào này.

Sau khi đăng quang Quán quân, cuộc đời tôi bước sang một trang mới với lịch diễn dày đặc. Trước khi đoạt giải, tôi rất siêng ra sản phẩm. Nhưng sau khi có cúp, vì công việc quá bận rộn và đắt show, phải chạy show liên tục nên thời gian dành cho việc quay MV bị hạn chế. Tuy nhiên, để tri ân người hâm mộ, tôi đang giảm bớt công việc để tập trung vào các dự án âm nhạc mới.

Tôi đang ấp ủ một album đặc biệt về mẹ. Đây không chỉ là món quà dành tặng cho mẹ đã vượt qua bao khó khăn để ủng hộ tôi, mà còn là lời tri ân gửi đến tất cả những người mẹ trên thế giới".