Hai NSƯT tên Linh nổi tiếng cùng tham gia một phim điện ảnh

La bàn không hướng Bắc là dự án đánh dấu bước chuyển mình của ca - nhạc sĩ Quách Beem sang lĩnh vực điện ảnh. Phim có nội dung về những con người lạc hướng trong bối cảnh đời sống hiện đại.

Đặc biệt, dự án gây chú ý khi có sự tham gia của NSƯT Quyền Linh và NSƯT Hoài Linh . Theo chia sẻ của ê-kíp, Quyền Linh tham gia với vai trò cố vấn nghệ thuật, trong khi đó Hoài Linh sẽ có vai diễn khách mời đầy cảm xúc. Đây cũng là lần đầu hai NSƯT tên Linh này tham gia chung trong một dự án điện ảnh.

Nhà sản xuất cũng cho biết sự đồng hành của hai nghệ sĩ góp phần hoàn thiện chiều sâu câu chuyện và tạo thêm động lực trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, dàn diễn viên chính của phim sẽ được công bố trong thời gian tới.

Hoài Linh và Quyền Linh tại buổi khai máy dự án.

La bàn không hướng Bắc được phát triển từ tên gọi ban đầu Đường về, với định hướng khai thác sâu hơn hành trình nội tâm và những lựa chọn của con người. Câu chuyện xoay quanh một người trẻ đứng trước những áp lực quen thuộc như gia đình, tình yêu và trách nhiệm, từ đó đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt.

Chia sẻ về lý do đổi tên, đạo diễn Quách Beem cho biết khi phát triển kịch bản, ê-kíp nhận ra hành trình của nhân vật không đơn thuần là tìm đường về, mà là quá trình lạc hướng và đối diện với những lựa chọn sai lầm.

Theo đạo diễn, nhân vật chính không phải không muốn quay về, mà là đã đi quá xa, đi sai hướng đến mức khi muốn quay đầu thì mọi thứ không còn như cũ. Chính vì vậy, tên phim được lựa chọn nhằm gợi sự tò mò và phù hợp hơn với cách kể chuyện hiện đại.

Nói thêm về nội dung phim, Quách Beem cho biết, câu chuyện tập trung vào quá trình nhân vật dần mất phương hướng và buộc phải đối diện với chính mình. Các nhân vật không được xây dựng theo kiểu đối lập trắng - đen, mà mỗi người đều có lý do cho lựa chọn của mình, từ đó tạo nên chiều sâu cảm xúc.

"Bộ phim hướng đến thông điệp về việc giữ phương hướng trong cuộc sống, đặc biệt với người trẻ trước nhiều lựa chọn và áp lực hiện đại", anh nói thêm.

La bàn không hướng Bắc dự kiến quay trong 5 tuần tại Côn Đảo, TP.HCM và một số địa phương khác. Phim dự kiến ra rạp vào cuối năm 2026.