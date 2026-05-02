Thông báo nóng tại Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Trang fanpage Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao vừa phát đi thông báo liên quan đến lịch hoạt động tại khu du lịch. Theo đó, đơn vị cho biết do phát sinh sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến, chương trình biểu diễn đua ngựa vào khung giờ 14h00 tại Vườn thú Đại Nam sẽ không thể diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Bài đăng cụ thể như sau:

“Khu du lịch Đại Nam xin trân trọng thông báo:

Vì lý do kỹ thuật đột xuất, chương trình Biểu diễn đua ngựa suất 14h00 tại Vườn thú Đại Nam sẽ không thể diễn ra. Mong quý du khách thông cảm và hẹn quý du khách vào suất đua gần nhất.”

Du khách được khuyến khích theo dõi các kênh thông tin chính thức của khu du lịch để cập nhật lịch biểu diễn mới nhất, từ đó chủ động điều chỉnh kế hoạch tham quan, vui chơi một cách phù hợp.

Trước đó, để chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026, Khu du lịch Đại Nam đã công bố loạt chương trình vui chơi giải trí quy mô lớn, kéo dài từ ngày 25/4 đến hết 3/5. Lịch biểu diễn đua ngựa là một trong những tiết mục được mong đợi hàng đầu tại Vườn thú Đại Nam.

Theo kế hoạch dự kiến, các màn trình diễn đua ngựa sẽ chính thức diễn ra trong 4 ngày cao điểm gồm 30/4 và các ngày 1, 2, 3/5/2026. Đây được xem là “tâm điểm” của mùa lễ hội, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sôi động, mới lạ cho du khách khi lần đầu tiên được theo dõi trực tiếp các cuộc đua tốc độ ngay trong khuôn viên khu du lịch.

Ngoài biểu diễn đua ngựa, nhiều hoạt động biểu diễn khác cũng được tổ chức song song như đua chó Greyhound, flyboard trên biển, xiếc - ảo thuật - kungfu - ca nhạc tạp kỹ tại khu trò chơi, diễn ra xuyên suốt các ngày cao điểm. Không gian văn hóa tâm linh tại Kim điện Đại Nam, nhất là tòa bảo tháp 9 tầng, cũng được mở cửa phục vụ du khách trong suốt dịp lễ.

Đặc biệt, từ ngày 25/4 đến 3/5, khu du lịch áp dụng chính sách miễn phí vé cổng cho toàn bộ du khách, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm.

Ngoài ra, Đại Nam còn tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi hè 2026 kéo dài từ 1/6 đến 31/8, nổi bật với combo vé biển và vườn thú giá 200.000 đồng kèm nhiều ưu đãi, cùng các gói trò chơi đa dạng cho cả người lớn và trẻ em. Đáng chú ý, chương trình ưu đãi dành cho học sinh giỏi cũng được triển khai như một hình thức khích lệ tinh thần học tập, tặng vé trải nghiệm miễn phí cho các em đạt thành tích cao.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn. Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.

