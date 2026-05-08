Nam diễn viên Việt được so sánh với Thành Long: "Có cả máu và nước mắt"

Mới đây, chương trình Thời gian ơi đã lên sóng với khách mời là diễn viên Lý Hùng, một biểu tượng điện ảnh thập niên 1990. Tại chương trình tuần này, Lý Hùng chia sẻ về quá trình đóng phim hành động của mình.

Anh nói: "Thập niên 1990, mọi người xem phim tôi đóng xong thì mệnh danh tôi là ngôi sao hành động của Việt Nam. Nhiều bài báo lúc đó so sánh tôi với Thành Long hay các diễn viên Hong Kong.

Để một diễn viên đi vào lòng khán giả là phải đổ mồ hôi, có cả máu và nước mắt. Tôi cũng vậy, chân tay tôi bây giờ đầy sẹo vì phải đóng cảnh hành động thật, không có diễn viên đóng thế.

Và vì đóng thật nên khán giả xem phim sướng lắm. Để có được một cảnh quay thật thì tôi phải đánh võ, thực hiện các động tác nguy hiểm, phải lộn từ trên cây xuống. Khán giả coi được mới sướng. Chính chỗ sướng đó khiến người ta nhớ mình hoài.

Hồi đó, để quay được một cảnh phim hành động đẹp là phải quay cả ngày trời. Mất cả một ngày chỉ cho một phân đoạn, quay đi quay lại vất vả lắm. Khi ấy chỉ có một máy quay chứ không nhiều máy chĩa vào như bây giờ, thành ra diễn viên phải đánh qua đánh lại sao cho lọt vào máy góc đẹp nhất, rất cực khổ.

Nhưng trải qua những cực khổ đó, ngày hôm nay tôi thấy không hối tiếc. Tôi cũng may mắn là con nhà võ. Ba tôi là võ sư nên đào tạo tôi từ nhỏ. Vì thế, ở những cảnh hành động, pha võ thuật tôi đóng thật hết, nhờ đó mà đi vào lòng khán giả".

Lý Hùng là nam diễn viên điện ảnh tiêu biểu của dòng phim thị trường Việt Nam thập niên 1990. Xuất thân từ "nhà nòi" võ thuật, anh sở hữu nền tảng võ thuật vững chắc và thường tự đảm nhận các cảnh hành động trong phim. Tên tuổi của anh gắn liền với các vai diễn trong Phạm Công - Cúc Hoa hay Tây Sơn hào kiệt.

Dù thời hoàng kim đã qua, Lý Hùng vẫn được nhớ đến như một biểu tượng của thời kỳ "phim mì ăn liền". Hiện tại, anh ít tham gia đóng phim hơn và tập trung vào các hoạt động nghệ thuật truyền thống cũng như kinh doanh.