Beyoncé đeo tuyệt tác “50 triệu USD” lên thảm đỏ, cùng dàn sao hạng A khuynh đảo Met Gala 2026 với những tuyệt tác triệu đô

Được xem như nơi tôn vinh những “chén thánh” của làng thời trang quốc tế, Met Gala chưa từng đánh mất hào quang dù ở đời thực hay mạng xã hội ảo. Với chủ đề “Costume Art”(Thời trang là nghệ thuật), sự kiện trở thành một bảo tàng sống, nơi thương hiệu và nghệ sĩ cùng cộng hưởng, chế tác nên những tác phẩm đúng nghĩa. Một cuộc chơi và cũng một cuộc đấu trí đúng nghĩa; để tất cả cùng hoà chung một niềm hân hoan giữa mối giao hảo giữa sáng tạo, nghệ thuật, và con người.

CHOPARD VÀ NHỮNG NỮ THẦN NGHỆ THUẬT

Điều quan trọng cần nhắc ngay: Beyoncé xuất hiện như một nữ thần là điều không thể bàn cãi! 50 triệu đô là con số khiến công chúng trầm trồ, là giá trị để đổi lấy vài tiếng hiện diện của Beyoncé tại Met Gala, và cũng là giá trị cho tác phẩm nghệ thuật xa hoa tột bậc của thương hiệu trang sức Chopard. Nếu có ai hỏi trang sức đắt như xe hiếm Bugatti Chiron trông thế nào, thì đây, đây chính là hình ảnh của nó. Chiếc dây chuyền Chopard với viên kim cương trung tâm cắt giác brilliant 6,41 carat và 140 carat kim cương khác từ bộ sưu tập The Garden of Kalahari.

Beyonce đồng thời phối trang phục cùng bộ khuyên tai Chopard Precious Lace bằng vàng trắng 1, và cặp vòng hay đến từ hai bộ sưu tập là Garden of Kalahari và Red Carpet 2026, cũng của thương hiệu Chopard.

Thân mặc xiêm y, đầu đội đỉnh sức, Sabrina Carpenter chẳng cần trở thành nữ hoàng những cũng khiến nam nhân quỳ gối. Hoá thân thành nữ minh tinh màn ảnh, chiếc váy làm từ chất liệu đặc biệt của Christian Dior, thửa riêng Sabrina Carpenter, càng thêm phần lộng lẫy nhờ bộ trang sức kim cương tinh tế. Nữ ca sĩ đội một chiếc mũ đội đầu đính đá lấp lánh với một chiếc đĩa trên trán, khắc tên cô.

Sabrina Carpenter xuất hiện trong bộ trang sức Chopard đôi bông tai kim cương hình quả lê Chopard bằng vàng trắng 18 karat, nạm 9,59 carat kim cương, và hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng trắng 18 karat đính kim cương. Để tạo hiệu ứng ấn tượng, Carpenter đeo thêm một chiếc vòng cổ kim cương 54,84 carat bằng vàng trắng 18 karat và một chiếc vòng cổ kim cương 48,15 carat khác. Cả hai đều được treo phía sau váy và luồn qua các ngón giữa của cả hai tay.

Georgina Rodríguez đại phá Met Gala 2026 trong chiếc váy dạ hội Ludovic de Saint Sernin màu xanh ngọc bích được thiết kế riêng. Bên dưới khăn voan, người mẫu gốc Argentina-Tây Ban Nha đeo đôi bông tai Chopard Garden of Kalahari bằng vàng trắng 18 karat “Fairmined” với một viên kim cương hình quả lê 25 carat ở một bên tai, và một viên kim cương cắt giác brilliant 6,41 carat ở bên tai còn lại.

Người ta bảo chỉ cần nhìn Emma Chamberlain lên đồ và phục sức dịp này là hiểu theme của Met Gala 2026. Tính nghệ thuật không chỉ thể hiện ở trang phục ân cố NTK Thierry Mugler, mà còn nằm ở màn kết hợp trang sức kim cương Chopard từ các bộ sưu tập Haute Joaillerie và Ice Cube.

PIAGET KHẲNG ĐỊNH TÍNH DI SẢN VỚI HAI KIM BÀI NĂNG KÝ TRONG GIỚI CHUYÊN MÔN LÀ HUGH JACKMAN VÀ CONNOR IVES

Không nằm ngoài cuộc chơi, Piaget nắm những kim bài nổi trội trong làng nghệ thuật thế giới. Tại Met Gala 2026, nam diễn viên đình đám Hugh Jackman và nhà thiết kế Connor Ives xuất hiện trong các tạo tác của Piaget, thể hiện nét sang trọng, tinh tế trong các thiết kế mang đậm dấu ấn di sản.

Theo đó, Huge Jackman đã có màn ra mắt ấn tượng tại Met Gala 2026 cùng người yêu mới Sutton Foste. Anh diện bộ tuxedo đen cổ điển của Giorgio Armani, trâm cài Briony Raymond, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Điểm đặc biệt nhất là chiếc đồng hồ Piaget Altiplano Moonphrase.

Chiếc đồng hồ Piaget Altiplano Moonphase mang khí khái cổ điển, lịch lãm với phần dây da, mặt số khảm xà cừ trên nền chất liệu vàng hồng đính kim cương.

Nhà thiết kế thời trang Conner Ives đã có màn xuất hiện ấn tượng tại Met Gala năm nay, với bộ sưu tập trang sức cao cấp kinh điển từ thương hiệu Piaget. Nổi tiếng với cách tiếp cận sáng tạo đối với thời trang hiện đại, Ives đã kết hợp hoàn hảo gu thẩm mỹ độc đáo của mình với vẻ thanh lịch vượt thời gian của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ này.

Phục sức Piaget của anh gồm một bộ khuy măng sét vàng cổ điển, trước đây thuộc về cố diễn viên huyền thoại người anh là Roger Moore, và một chiếc đồng hồ mặt số đá mắt hổ thanh lịch từ năm 1974, cả hai đều phản ánh di sản chế tác vàng và đá quý của thương hiệu. Để đẩy diện mạo thêm một nấc thang nghệ thuật, anh kết hợp cùng một chiếc trâm cài trang sức cao cấp tinh xảo, đính kim cương trắng cùng các viên đá quý gợi nhớ đến sự rực rỡ và màu sắc của mặt trời.

JAEGER-LECOULTRE VÀ NHỮNG TUYỆT TÁC ĐỒNG HỒ CAO CẤP TRÊN CỔ TAY, KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ THỜI GIAN TRONG KHÔNG GIAN MET GALA 2026

Không thể không nhắc đến Jaeger-LeCoultre trong cuộc chơi đình đám Met Gala 2026. Với chủ đề tôn vinh sáng tạo nghệ thuật, sự xuất hiện của các thương hiệu tại đây như một lời tuyên cáo ý nhị về những giá trị sáng tạo họ mang đến cho giới nghệ thuật toàn cầu. Jaeger-LeCoultre, “nhà chế tác của những nhà chế tác đồng hồ”, xuất hiện ấn tượng cùng những nam nghệ sĩ lịch lãm, nam tính nhưng vẫn đậm chất nghệ, đặc biệt nổi bật trong các dự án đậm tính sáng tạo.

Chiếc đồng hồ Master Ultra Thin Perpetual bằng thép không gỉ, sở hữu chức năng lịch vạn niên đặt trong lớp vỏ cực mỏng, là một biểu trưng kinh điển, thanh lịch về chuyên môn của Jaeger-LeCoultre.

Đầu tiên, rời bỏ mái tóc vàng, nam diễn viên Nicholas Hoult “khai trương” kỷ nguyên đầy phóng khoáng với một bộ đồ da! Chiếc đồng hồ Master Ultra-thin Perpetual Calendar mà đại sứ thương hiệu Jaeger-LeCoultre đeo trên tay là tổng hòa của sự thanh lịch bất diệt, nhưng vẫn hòa quyện được với những sắc thái gai góc.

Cũng là tín đồ của Jaeger-LeCoultre, nam diễn viên Tyriq Withers thể hiện sắc thái mềm mại hơn khi chọn mẫu đồng hồ Reverso Tribute bằng vàng trắng 18 carat, đính đá quý, với dây đeo lưới phong cách Milanese cùng tông màu. Chiếc Reverso này gây ấn tượng bở tính đoán tông màu đơn sắc, cho phép những chi tiết tự thể hiện nét sắc sảo vốn có của nó. Đây cũng là một chỉ báo của nghệ thuật Art Decor; đồng thời thể hiện khả năng của Jaeger-LeCoultre như một nhà chế tác đồng hồ thượng thừa, bao gồm cả kỹ thuật đính đá quý tinh xảo của xưởng Métiers Rares.