"Nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân 4 con: "Em chỉ muốn để dành sự dịu dàng ấy cho riêng một người"

Theo Hoa Bay | 07-05-2026 - 22:17 PM | Lifestyle

Chia sẻ của "nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân 4 con thu hút gần 700 bình luận.

Mới đây, “nữ hoàng nhạc đỏ” Anh Thơ thu hút sự chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng về sự dịu dàng của mình. Cô viết: “Dịu dàng em có thừa, nhưng em chỉ muốn để dành sự dịu dàng ấy cho riêng một người”. Đi kèm là hình ảnh nữ ca sĩ diện áo dài, mái tóc dài tết lệch một bên, toát lên vẻ nền nã, dịu dàng và cuốn hút.

Chia sẻ của Anh Thơ nhanh chóng nhận được gần 700 bình luận từ khán giả và bạn bè. Nhiều người còn hào hứng làm thơ tặng nữ ca sĩ: “Có câu nhất sắc nhì thanh/ Còn em được cả sắc thanh dịu dàng/ Chen nhau tranh chỗ xếp hàng/ Ai cũng háo hức xin nàng liếc yêu”; “Cứ dịu dàng đằm thắm vậy là triệu người mê nhé”; “Dịu dàng, xinh đẹp, tài năng! Em có đủ và em ơi hãy trân trọng, tự hào những gì mình đã tôi luyện để trở thành hòn ngọc của ngày hôm nay”...

Bức ảnh Anh Thơ đính kèm chia sẻ.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc và thần thái của Anh Thơ, không ít khán giả cũng tò mò về “người đặc biệt” mà nữ ca sĩ nhắc tới. Thậm chí, nhiều người còn công khai bày tỏ sự ái mộ và tình cảm dành cho giọng ca nhạc đỏ nổi tiếng.

Anh Thơ sinh năm 1976 tại Thanh Hóa, được biết đến là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam. Cô từng giành giải Nhất dòng nhạc thính phòng tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1998 và sau đó ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như “Xa khơi”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”, “Người con gái sông La”, “Mẹ yêu con”...

Sở hữu chất giọng soprano cao vút, giàu cảm xúc cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản, Anh Thơ nhiều năm qua luôn là cái tên nổi bật của dòng nhạc đỏ. Cô thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn, đồng thời được khán giả yêu mến bởi hình ảnh nền nã, kín tiếng trong đời sống riêng tư.

Về chuyện tình cảm, Anh Thơ từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và hiện là mẹ đơn thân của 4 người con. Dù một mình chăm sóc các con và cân bằng giữa cuộc sống gia đình với nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn giữ được năng lượng tích cực cùng tinh thần lạc quan. Ở tuổi 50, Anh Thơ được nhiều khán giả nhận xét ngày càng trẻ trung, mặn mà và cuốn hút.

Tin vui cho những người sắp đi Hải Phòng

Ông bà dạy: Nhà có 5 dấu hiệu này chứng tỏ tích tụ may mắn, làm gì cũng có lộc, tuyệt đối đừng bán

Đạo diễn, diễn viên trăm tỷ ngã ngựa

22:14 , 07/05/2026
Chị đẹp hot nhất "Đạp gió 2026": Tuổi 49 vẫn sở hữu body căng đét, bí thuật "lão hóa" khiến ai cũng bất ngờ

21:23 , 07/05/2026
Ảo tưởng có nhà, có xe

20:59 , 07/05/2026
"Cầu nối" duy nhất của Tóc Tiên và Touliver sau nửa năm ly hôn

20:54 , 07/05/2026

